Tordai javaslata Magyaréknak, a hülyeségeket nyilatkozókról!

Tordai Bence Facebook: „A Tisza választókerületi jelöltjeinek bemutatása ismét későbbre tolódik. Való igaz, fennáll a veszélye annak, hogy a Fidesz minden eszközzel – beleértve a magyar és az orosz (sőt: kínai) titkosszolgálatok bevetését is – támadni fogja a Tisza jelöltjeit. Ezt tudtuk eddig is, hiszen ez egy ilyen műfaj, ráadásul a Fidesz ezen belül is a kirívóan tisztességtelenül, a lehető legaljasabb módon játszik. De aki politikusnak áll, ne sírjon, ha támadják! Két fontos szabályt kell csak követni: 1) akinek vaj van a fején, ne menjen a napra, és 2) aki hajlamos hülyeségeket nyilatkozni, az ne akarjon országgyűlési képviselő lenni.”