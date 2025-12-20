Kocsis Máté üzent a szegedi háborúellenes nagygyűlés előtt

Kocsis Máté a közösségi oldalán jelentkezett a szegedi háborúellenes nagygyűlés előtt, ahol arra hívta fel a figyelmet, hogy hamarosan kezdetét veszi a rendezvény.

A digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlés Kecskeméten Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője bejegyzésében úgy fogalmazott:

A háborúellenes gyűlés MA! Hamarosan kezdünk! Légy részese te is! Találkozzunk ott, vagy kövesd élőben itt, a Facebook-oldalamon!

Ahogy korábban megírtuk, Szegeden fejeződik be a digitális polgári körök idei országjáró programsorozata.

A záróeseményen Lázár János Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen tart Lázárinfót, míg a DPK háborúellenes gyűlésén Áder János volt köztársasági elnök is felszólal.

Az esemény már most telt házas, ami jól mutatja, hogy a békepárti álláspont mögött magyarok milliói sorakoznak fel.

Borítókép: Kocsis Máté a háborúellenes gyűlésen Kecskeméten (Forrás: Facebook)