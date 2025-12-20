Rendkívüli

fővárosi közgyűlésbkkbkvtisza pártvitézy dávidköltségvetésfőváros

Vitézy Dávid a káoszköltségvetés legnagyobb nyertese

A Tisza Pártnak és Karácsony Gergelynek köszönhetően a jövő évi költségvetés negyven százaléka felett diszponálhat majd a frakcióvezető.

Gábor Márton
2025. 12. 20. 9:23
Vitézy Dávid és Karácsony Gergely Forrás: MTI
– Annak az ára, hogy a Tisza megszavazta gyakorlatilag kérdés, hozzászólás nélkül ezt az abszolút fiktív számokkal operáló költségvetést, többek között az volt, hogy Vitézy Dávid lesz a BKK, illetve a BKV felügyelőbizottságának is az elnöke – mondta el lapunknak Szepesfalvy Anna, a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője.

Budapest, 2025. június 30. Karácsony Gergely főpolgármester (b) és Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője beszélget a fővárosi önkormányzat ez évi költségvetésének kiigazításáról szóló szavazása előtt a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülésén a Városháza dísztermében 2025. június 30-án. MTI/Bruzák Noémi
Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Kiemelte,

ez a helyzet már egyszer előfordult, a 2025-ös költségvetés megszavazásáért cserébe módosították a főváros szervezeti és működési szabályzatát olyan módon, hogy Vitézy Dávid bizottságának kibővítették a hatáskörét, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetőjét pedig azóta meg kell hívni minden igazgatósági ülésre a megfelelő cégeknél.

Szepesfalvy kiemelte, szintén a tavalyi döntés eredményeként került Bódis Kriszta és Nagy Ervin pénzosztó tisztségbe a városházán. A politikus elmondta, a most kiderült pozícióosztogatásra valószinűleg még az idén sor kerül, a főpolgármester valószínűleg egyedü hozza meg ezt a döntést, és közzé is teszi azt.

A deal megköttetett, és ahhoz képest, hogy azt mondták, hogy a Tisza Pártnak köszönhetően átláthatóság lesz a fővárosban, Gyurcsány Ferenc egykori államtitkárainak és a főpolgármesternek füstös szobákban mondják meg, mibe kerül a Tisza szavazata

– jelentette ki lapunknak Szepesfalvy Anna. 

Az üggyel kapcsolatban lapunk kérdéseket intézett a Podmaniczky Mozgalom, illetve a fővárosi önkormányzat sajtóosztályához. A Podmaniczky Mozgalom tagadta, hogy lenne ilyen alku.

Borítókép: Vitézy Dávid és Karácsony Gergely (Fotó: MTI)


