Vitézy Dávid a káoszköltségvetés legnagyobb nyertese

– Annak az ára, hogy a Tisza megszavazta gyakorlatilag kérdés, hozzászólás nélkül ezt az abszolút fiktív számokkal operáló költségvetést, többek között az volt, hogy Vitézy Dávid lesz a BKK, illetve a BKV felügyelőbizottságának is az elnöke – mondta el lapunknak Szepesfalvy Anna, a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője.

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Kiemelte,

ez a helyzet már egyszer előfordult, a 2025-ös költségvetés megszavazásáért cserébe módosították a főváros szervezeti és működési szabályzatát olyan módon, hogy Vitézy Dávid bizottságának kibővítették a hatáskörét, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetőjét pedig azóta meg kell hívni minden igazgatósági ülésre a megfelelő cégeknél.

Szepesfalvy kiemelte, szintén a tavalyi döntés eredményeként került Bódis Kriszta és Nagy Ervin pénzosztó tisztségbe a városházán. A politikus elmondta, a most kiderült pozícióosztogatásra valószinűleg még az idén sor kerül, a főpolgármester valószínűleg egyedü hozza meg ezt a döntést, és közzé is teszi azt.

A deal megköttetett, és ahhoz képest, hogy azt mondták, hogy a Tisza Pártnak köszönhetően átláthatóság lesz a fővárosban, Gyurcsány Ferenc egykori államtitkárainak és a főpolgármesternek füstös szobákban mondják meg, mibe kerül a Tisza szavazata

– jelentette ki lapunknak Szepesfalvy Anna.

Az üggyel kapcsolatban lapunk kérdéseket intézett a Podmaniczky Mozgalom, illetve a fővárosi önkormányzat sajtóosztályához. A Podmaniczky Mozgalom tagadta, hogy lenne ilyen alku.