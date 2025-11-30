Szepesfalvy Anna: Karácsony Gergely a végletekig kiélezi a helyzetet

– A főpolgármester végképp úgy döntött, hogy eszkalálja a helyzetet, és megpróbál a fenyegetőzésekkel előre menekülni, hátha megússza a felelősség vállalását – jelentette ki Szepesfalvy Anna, a Fővárosi Közgyűlés Fidesz–KDNP-frakciójának tagja.

Fotó: Kurucz Árpád

A képviselő szerint a csőddel kapcsolatos ügyek azok után csúsztak ki a főpolgármester kezei közül, amikor a Budapest Brand-botrány kipattant, és a vizsgálóbizottság nyilvánosságra hozta a jelentését.

A fővárosi átvilágítási szakértő is foglalkozott ezzel a témával, és hasonló megállapításokra jutott. Ez azt jelenti, hogy a főváros egyik legkisebb cégénél azt láthattuk, hogy hanyag a gazdálkodás, politikai motivációjú szerződések köttettek, szabálytalan prémiumkifizetések voltak

– emelte ki a politikus. Hozzátette, a Budapest Brand körüli ügyek megalapozzák annak a gyanúját, hogy a többi cég esetében is hasonló lehet a gazdálkodás.

Ha a fővárosi nagycégekben is hasonlóképpen működhetnek a dolgok, akkor megtaláltuk az okát annak, hogy a 2019-es 214 milliárd forintnyi megtakarítás miként vált mostanra 170 milliárdnál is nagyobb kintlévőséggé

– jelentette ki Szepesfalvy. Megjegyezte, miközben a kormány nagyon határozottan, feketén-fehéren kormányrendeletben kinyilvánította, nem fogja hagyni, hogy a főváros felelőtlen gazdálkodásának eredményeként a budapesti cégek dolgozói ne kapják meg a bérüket, vagy hogy a budapestiek ne juthassanak hozzá azokhoz a közszolgáltatásokhoz, amire tulajdonképpen a fővárosi önkormányzatot tartják.

A politikus elmondta, a csőd ügye visszavezethető a 2025. évi szabálytalan csődköltségvetésnek az elfogadására, amikor is a városvezető koalíció egy olyan dokumentumot hagyott jóvá, amelyben semmilyen gondolkodás nem volt a költségvetési fegyelem fokozásáról.

Az adósságok átütemezését, faktorálását tartották megoldásnak, ütöttek egy óriási lyukat a költségvetésen, majd azt görgették maguk előtt. Az idei költségvetés elfogadásakor sem láttunk semmilyen arra utaló jelet, hogy saját erőből megpróbálná a saját maga által előállított gyászos helyzetet orvosolni a városvezetés, és ehhez a Tisza-frakció asszisztált, hiszen a törvénytelen csődköltségvetés megszavazásáért cserébe fővárosi források fölött rendelkező pozíciókat kértek Bódis Krisztának és Nagy Ervinnek.

– jelentette ki Szepesfalvy Anna.