Karácsony GergelyfőpolgármesterFővárosi KözgyűlésBudapest BrandSzepesfalvy Anna

Szepesfalvy Anna: Karácsony Gergely a végletekig kiélezi a helyzetet

A fővárosi kormánypárti képviselő szerint az elmúlt napok fenyegetéseivel csak a saját felelősségéről igyekszik elterelni a figyelmet Karácsony Gergely.

Gábor Márton
2025. 11. 30. 6:20
Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A főpolgármester végképp úgy döntött, hogy eszkalálja a helyzetet, és megpróbál a fenyegetőzésekkel előre menekülni, hátha megússza a felelősség vállalását – jelentette ki Szepesfalvy Anna, a Fővárosi Közgyűlés Fidesz–KDNP-frakciójának tagja. 

Karácsony Gergely sajtótájékoztató
Fotó: Kurucz Árpád

A képviselő szerint a csőddel kapcsolatos ügyek azok után csúsztak ki a főpolgármester kezei közül, amikor a Budapest Brand-botrány kipattant, és a vizsgálóbizottság nyilvánosságra hozta a jelentését.

A fővárosi átvilágítási szakértő is foglalkozott ezzel a témával, és hasonló megállapításokra jutott. Ez azt jelenti, hogy a főváros egyik legkisebb cégénél azt láthattuk, hogy hanyag a gazdálkodás, politikai motivációjú szerződések köttettek, szabálytalan prémiumkifizetések voltak

– emelte ki a politikus. Hozzátette, a Budapest Brand körüli ügyek megalapozzák annak a gyanúját, hogy a többi cég esetében is hasonló lehet a gazdálkodás. 

Ha a fővárosi nagycégekben is hasonlóképpen működhetnek a dolgok, akkor megtaláltuk az okát annak, hogy a 2019-es 214 milliárd forintnyi megtakarítás miként vált mostanra 170 milliárdnál is nagyobb kintlévőséggé

– jelentette ki Szepesfalvy. Megjegyezte, miközben a kormány nagyon határozottan, feketén-fehéren kormányrendeletben kinyilvánította, nem fogja hagyni, hogy a főváros felelőtlen gazdálkodásának eredményeként a budapesti cégek dolgozói ne kapják meg a bérüket, vagy hogy a budapestiek ne juthassanak hozzá azokhoz a közszolgáltatásokhoz, amire tulajdonképpen a fővárosi önkormányzatot tartják. 

A politikus elmondta, a csőd ügye visszavezethető a 2025. évi szabálytalan csődköltségvetésnek az elfogadására, amikor is a városvezető koalíció egy olyan dokumentumot hagyott jóvá, amelyben semmilyen gondolkodás nem volt a költségvetési fegyelem fokozásáról.

Az adósságok átütemezését, faktorálását tartották megoldásnak, ütöttek egy óriási lyukat a költségvetésen, majd azt görgették maguk előtt. Az idei költségvetés elfogadásakor sem láttunk semmilyen arra utaló jelet, hogy saját erőből megpróbálná a saját maga által előállított gyászos helyzetet orvosolni a városvezetés, és ehhez a Tisza-frakció asszisztált, hiszen a törvénytelen csődköltségvetés megszavazásáért cserébe fővárosi források fölött rendelkező pozíciókat kértek Bódis Krisztának és Nagy Ervinnek.

– jelentette ki Szepesfalvy Anna.

Mint ismert, csütörtökön, a Kormányinfót követő sajtótájékoztatóján régi módszerhez nyúlva, fenyegetőzésbe és zsarolásba kezdett a főpolgármester. Karácsony Gergely nehezményezte, hogy a Magyar Államkincstár inkasszált 6,2 milliárd forintot a főváros számlájáról. A főpolgármester, reagálva a Kormányinfón Budapest megmentésével kapcsolatban elhangzottakra,

jövő hétfő 17 órára összehívta a Fővárosi Közgyűlés ülését a kelenföldi buszgarázsba.

A helyszínválasztást azzal indokolta, hogy ezzel a képviselők és a kormány is meglátja, milyen hatalmas a tétje a kormány és a főváros közti tárgyalásoknak. Emellett a főpolgármester hatalmas nyomást is helyezett a képviselőkre, azt állítva, rajtuk múlik, hogy a fővárosi munkavállalók januárban is megkapják-e a bérüket.

A főpolgármester a sajtótájékoztatón bejelentette, a hétfői közgyűlés által elfogadott határozatot egy második Budapest-büszkeségmenet részeként személyesen fogja elvinni a karmelitába.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: MTI/ Bodnár Boglárka)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFidesz

Magyar Pétert kőkeményen megfenyegették Brüsszelből, ez már nem tréfa

Felhévizy Félix avatarja

A Tisza Párt elnökének a talpa alatt egyre forróbb a talaj.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu