orbán viktorDPKDigitális Polgári Köráder jánosországjáráslázár jános

Orbán Viktorral közös Lázárinfóval zárul a DPK országjárása Szegeden

Szegeden fejeződik be a digitális polgári körök idei országjárása. Az eseményen Lázár János Orbán Viktorral közösen tart Lázárinfót, de a DPK háborúellenes gyűlésén felszólal Áder János is. Lapunk minden fontos mozzanatról élőben fog beszámolni.

Magyar Nemzet
2025. 12. 20. 5:50
Nyíregyháza DPK gyűlés Orbán Viktor Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az utolsó állomásához érkezett a digitális polgári körök országjárása. A szegedi Pick Arénában szombaton 11 órakor kezdődik a háborúellenes gyűlés, amelyen felszólal Áder János volt köztársasági elnök, míg Lázár János építési és közlekedési miniszter Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen tart Lázárinfót.

Orbán Viktor DPK Mohács
Orbán Viktor a DPK szegedi háborúellenes gyűlésén is részt vesz (Fotó: Kurucz Árpád)

Az eseményen részt vesznek a DPK nagykövetei, Szabó Zsófi és Rákay Philip, valamint művészek, közéleti szereplők, illetve helyi lokálpatrióták is. A rendezvény online és a Hír TV-n is élőben követhető lesz, míg lapunk élő szöveges, videós cikkben tudósít. Az Origo cikke szerint az esemény már most

telt házas, ami jól mutatja, hogy a békepárti álláspont mögött magyarok milliói sorakoznak fel.

A kormányfő a szeptemberi DPK-gyűlés, valamint az októberi Békemenet sikere után hirdette meg az országjárást, hogy ezzel személyesen is összekapcsolják a hazájukért tenni akaró polgárokat. A háborúellenes nagygyűlések célja, hogy közös erővel lépjünk fel a háború ellen. Azóta már négy háborúellenes gyűlést tartottak a DPK tagjai, először november 15-én Győrben, majd az utóbbi hetekben Nyíregyházán, Kecskeméten, majd Mohácson találkoztak a résztvevők.

 

Egyértelmű üzenet Orbán Viktortól

A múlt héten tartott mohácsi gyűlésen Orbán Viktor a Tisza Párt környékén feltűnt Bokros Lajosról elmondta:

Mi nem férünk bele Bokros Lajos világképébe, a mi világképünkbe pedig nem fér bele Bokros Lajos.

A kormányfő összegzése szerint az állampolgárok három dolgot akarnak a gazdaságtól: hogy legyen fedél a fejük fölött, hogy legyen munkalehetőség, ezen felül tisztességes öregkort.

Bokros Lajos ezt a hármat nem akarja, a pénzünket akarja, mert olcsó hitelt nem akar adni a fiataloknak, a munkaalapú gazdaságot marhaságnak tartja, a nyugdíjasok meg boldoguljanak, ahogy tudnak

– jegyezte meg.

 

Mindent eldöntő a 2026-os választás

A kecskeméti DPK-gyűlésen a miniszterelnök elmondta:

a háború nincs messze, politikailag is közel van. Az európai vezetők eldöntötték, hogy Európa háborúba megy. Erről döntés van, hivatalos álláspont, hogy 2030-ra készen kell állni erre. Hadigazdaságot építenek, készülnek.

A kormányfő kitért arra is, hogy a 2026-os választás lesz a felénk közelítő háború előtti utolsó választás, amilyen kormányunk lesz 2026-ban, annak a kormánynak kell majd megküzdenie Magyarországért, és kimenteni az országot egy nagy valószínűséggel felénk közeledő háborús veszélyből.

Amilyen kormányunk lesz 2026-ban, az lesz a sorsunk a háborúval kapcsolatban

– mutatott rá a kormányfő.

Hozzátette: ha Brüsszel-párti kormányunk lesz, belevisznek minket a háborúba, viszont ha nem Brüsszel-párti, hanem nemzeti kormányunk lesz, akkor lesz esélyünk, hogy kimaradjunk belőle.

A digitális polgári körök országjárásának nyíregyházi állomásán Orbán Viktor a moszkvai útjának részleteiről beszélt. A miniszterelnök szerint az a jó ösvény, amin most haladnak: az ukránokat próbálják rávenni, hogy kössenek békét Magyarország és egész Euró­pa érdekében. Orbán Viktor azt is megjegyezte, ahogy az illegális migráció esetében, most is egyre többen lesznek, akik vele értenek egyet, és Magyarország meg fogja nyerni a háborúról szóló vitát. Arról is szólt, hogy sikerült megvédeni a rezsicsökkentés intézményét és hogy milyen fejlesztések várnak az Ukrajnával határos vármegyére.

A DPK országjárásának első állomásán, Győrben Orbán Viktor elmondta, hogy azért állnak ki a béke mellett, mert Európa a háború küszöbén áll.

Európa vezetői bele fognak kóvályogni, bele fognak tántorogni egy háborúba

– vélekedett.

 

Ezért fontos a háborúellenes gyűlés

A szervezők közleménye szerint a digitális polgári körök szeptemberi első országos találkozójának a sikere arra sarkallta az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK országjárását, amellyel még több helyszínen, személyesen is összekapcsolják a hazájukért tenni akaró polgárokat. Ezután Orbán Viktor a rekordszámú résztvevővel zajló békemenet után elmondott október 23-i ünnepi beszédében hívta életre a DPK országjárását.

Nagy János, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető államtitkár korábban lapunknak jelezte, hogy egy közösségi élményt szeretnének adni, mert a mai világ jól láthatóan ezen alapszik. A DPK koordinátora szerint az országjárással meg tudják magukat erősíteni lelkileg, politikailag és szellemileg, hogy készen álljanak a jövő évi választásra.

Borítókép: Orbán Viktor a DPK országjárásán (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

add-square Háborúellenes gyűlés

Hétvégén lesz az idei utolsó háborúellenes gyűlés

Háborúellenes gyűlés 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekeurópa

Robert C. Castel: Miért akar háborút Európa?

Robert C. Castel avatarja

Az unió megoldhatatlan belső problémái és a „rezsimtúlélési lottó”.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu