Orbán Viktorral közös Lázárinfóval zárul a DPK országjárása Szegeden

Az utolsó állomásához érkezett a digitális polgári körök országjárása. A szegedi Pick Arénában szombaton 11 órakor kezdődik a háborúellenes gyűlés, amelyen felszólal Áder János volt köztársasági elnök, míg Lázár János építési és közlekedési miniszter Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen tart Lázárinfót.

Orbán Viktor a DPK szegedi háborúellenes gyűlésén is részt vesz (Fotó: Kurucz Árpád)

Az eseményen részt vesznek a DPK nagykövetei, Szabó Zsófi és Rákay Philip, valamint művészek, közéleti szereplők, illetve helyi lokálpatrióták is. A rendezvény online és a Hír TV-n is élőben követhető lesz, míg lapunk élő szöveges, videós cikkben tudósít. Az Origo cikke szerint az esemény már most

telt házas, ami jól mutatja, hogy a békepárti álláspont mögött magyarok milliói sorakoznak fel.

A kormányfő a szeptemberi DPK-gyűlés, valamint az októberi Békemenet sikere után hirdette meg az országjárást, hogy ezzel személyesen is összekapcsolják a hazájukért tenni akaró polgárokat. A háborúellenes nagygyűlések célja, hogy közös erővel lépjünk fel a háború ellen. Azóta már négy háborúellenes gyűlést tartottak a DPK tagjai, először november 15-én Győrben, majd az utóbbi hetekben Nyíregyházán, Kecskeméten, majd Mohácson találkoztak a résztvevők.

Egyértelmű üzenet Orbán Viktortól

A múlt héten tartott mohácsi gyűlésen Orbán Viktor a Tisza Párt környékén feltűnt Bokros Lajosról elmondta:

Mi nem férünk bele Bokros Lajos világképébe, a mi világképünkbe pedig nem fér bele Bokros Lajos.

A kormányfő összegzése szerint az állampolgárok három dolgot akarnak a gazdaságtól: hogy legyen fedél a fejük fölött, hogy legyen munkalehetőség, ezen felül tisztességes öregkort.

Bokros Lajos ezt a hármat nem akarja, a pénzünket akarja, mert olcsó hitelt nem akar adni a fiataloknak, a munkaalapú gazdaságot marhaságnak tartja, a nyugdíjasok meg boldoguljanak, ahogy tudnak

– jegyezte meg.

Mindent eldöntő a 2026-os választás

A kecskeméti DPK-gyűlésen a miniszterelnök elmondta:

a háború nincs messze, politikailag is közel van. Az európai vezetők eldöntötték, hogy Európa háborúba megy. Erről döntés van, hivatalos álláspont, hogy 2030-ra készen kell állni erre. Hadigazdaságot építenek, készülnek.

A kormányfő kitért arra is, hogy a 2026-os választás lesz a felénk közelítő háború előtti utolsó választás, amilyen kormányunk lesz 2026-ban, annak a kormánynak kell majd megküzdenie Magyarországért, és kimenteni az országot egy nagy valószínűséggel felénk közeledő háborús veszélyből.

Amilyen kormányunk lesz 2026-ban, az lesz a sorsunk a háborúval kapcsolatban

– mutatott rá a kormányfő.