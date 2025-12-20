Rendkívüli

Dugig megtelt a Pick Aréna, a legnagyobb háborúellenes gyűlést tartják Szegeden – kövesse nálunk élőben! + videó

szánthó miklóskovács istvánalapjogokért központeurópa

Vezet a Fidesz, de a meccs nincs lefutva

Az azonnali háborús veszély elhárult, de a háborús őrület még mindig dúl Brüsszelben.

2025. 12. 20. 10:01
Az orosz légicsapás a déli órákban két többemeletes lakóépületet ért. Forrás: AFP
Az valóban óriási siker az európai uniós csúcs kapcsán magyar szempontból, hogy a befagyasztott orosz vagyon elkonfiskálása és Ukrajnának átadás lekerült a napirendről, Magyarország az ehelyett megszavazott hadikölcsönből kimarad, ráadásul a Mercosur-megállapodás (amely nagyon durván érintette volna az európai és benne a magyar gazdákat) is lekerült a napirendről – mondta a Szabad Magyarokban, az Alapjogokért Központ és a Hír FM közös műsorában Szánthó Miklós, a központ főigazgatója. 

Az azonnali háborús veszély elhárult, de rossz hír, hogy a háborús pszichózis, őrület továbbra is dúl Brüsszelben

Miközben a világnak a többi része már arra készül, hogy mi lesz a háború után, Európában a háborús koalíció erősebb, mint valaha – mutatott rá Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója. Európa all-int mondott, és csak úgy győzhet, ha Ukrajna megnyeri a háborút. De Ukrajna nem tudja megnyerni a háborút, tehát pókernyelven egy vesztes leosztásba toltuk be az összes zsetonunkat. Nincsen olyan leosztás, amellyel Európa ebből jól jön ki – hangsúlyozta.

A stratégiai igazgató szerint azért van szükség a háborús pszichózisra, és azért kell belerángatni egész Európát a háborúba, mert egyébként szembe kellene nézni azzal a problémával, hogy vakvágányra vezették az EU-t, legyen szó bevándorlásról, pénzügyekről, a mezőgazdaság erőszakos zöldítéséről, a bővítésről, szomszédságpolitikáról.

Nem tudunk olyan területet mondani, ahol jó érzéssel tükörbe tudna nézni ez az európai vezetés. Azért rendelnek mindent alá a háborúnak, mert akkor nem kell szembenézniük azzal, hogy ők az okozói a bajoknak, amiket nyögünk Európában – fejtette ki Kovács István.

A Tisza része az Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Manfred Weber néppárti elnök, valamint az Európai Néppárt által vezetett háborús koalíciónak – mondta Szánthó Miklós. 

Az Alapjogokért Központ pártpreferencia-kutatása szerint már 49-40-re vezet a Fidesz a Tisza előtt.

A jelenlegi trend egyértelműen a jobboldalnak kedvez, egy nagyon kemény munkának köszönhetően. De nincs lefutva a meccs – hangsúlyozta a főigazgató, majd idézte Kovács László szállóigévé vált kijelentését: nem közvélemény-kutatást kell nyerni, hanem választást.

Bánó Attila
idezojeleklengyelország

Sikorski szerint aki nincs velük, az ellenük van

Bánó Attila avatarja

A brüsszelita varsói vezetők örömmel sodornák Lengyelországot és Magyarországot is egy oroszellenes háborúba.

