Saját katonákat akar küldeni a háborúpárti európai elit Ukrajnába, ha tűzszünet jönne létre

A közelmúltban egy virtuális „hajlandók koalíciója” ülésen Emmanuel Macron és Keir Starmer ismertette, hogyan kívánják támogatni Ukrajnát, ha békemegállapodás jönne létre. Franciaország és az Egyesült Királyság már jelezte katonai és haditechnikai hozzájárulási szándékát, beleértve a légvédelmet és haditengerészetet, az USA részvétele azonban még mindig bizonytalan. Elemzők szerint az európai erők hitelessége komolyan kérdéses lehet, ha Washington nem biztosítja a szilárd garanciákat.

A háborúpárti európai elit már a tűzszünet utáni időszakra készül: saját katonai erővel akarnak beleszólni Ukrajna biztonságába Fotó: AFP

Katonákat akar küldeni a háborúpárti európai elit Ukrajnába

A Politico cikke alapján az Origo arról számolt be, hogy Franciaországnak és Nagy-Britanniának már most kész tervei vannak arra, hogyan vonulnának be Ukrajnába, amennyiben az ország békeszerződést kötne Oroszországgal. Emmanuel Macron kedden bejelentette egy új, az Egyesült Államok részvételével működő munkacsoport létrehozását, amelynek célja, hogy kidolgozza a végleges biztonsági garanciák részleteit a béke megvalósulása esetére.