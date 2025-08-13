TrumpEUPutyinZelenszkijorosz-ukrán háború

Macron száját befogták, mindenkinek jobb, ha hallgat

Brit tisztviselők arra kérik az EU vezetőit, hogy ne kommentálják nyilvánosan Donald Trump és Vlagyimir Putyin közelgő béketárgyalásait. A tisztviselők egyre jobban aggódnak az olyan szereplők Ukrajna jövőjével kapcsolatos nyilvános megjegyzései miatt, mint Emmanuel Macron, Friedrich Merz és Kaja Kallas, az EU vezető diplomatája. Óriási a pánik a háborúpárti táborban.

Kozma Zoltán
2025. 08. 13. 11:53
Komoly figyelmeztetést kapott Macron (Fotó: AFP)
Nagy-Britannia figyelmezteti Merzet és Macront az ukrajnai helyzettel kapcsolatban. Attól tartanak, hogy az amerikai elnökkel szembeni nyilvános követelések visszaüthetnek, és emiatt kizárhatják Európát a tárgyalásokból. Ez gyakorlatilag már meg is történt, hiszen a háborúpárti koalíció nem lesz ott Alaszkában.

A háborúpárti vezetők, élükön Macron francia elnökkel kárt okoznak a békefolyamatnak (Fotó: AFP)
A háborúpárti vezetők, élükön Macron francia elnökkel, kárt okoznak a békefolyamatnak (Fotó: AFP)

Macron jobban teszi, ha csendben marad

Mindez azután történt, hogy Trump és orosz kollégája pénteken Alaszkában négyszemközti tárgyalásokon megvitatják az ukrajnai tűzszünetet. A két vezetőt nem fogják tanácsadóik kísérni, amikor a nagy várakozással övezett találkozón személyesen tárgyalnak Anchorage-ben.

Nagy-Britanniában bennfentesek rámutattak arra, hogy Sir Keir Starmer a szombat esti közös nyilatkozat óta nem tett nyilvános észrevételeket a megbeszélésekkel kapcsolatban, ehelyett a színfalak mögül próbál befolyást gyakorolni.

A miniszterelnök hivatalos szóvivője hétfői sajtótájékoztatóján nem szólította fel egyértelműen Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy legyen jelen a tárgyalásokon, annak ellenére, hogy az EU vezetői ezt nyilvánosan kérték. A Downing Street munkatársai régóta érvelnek magánbeszélgetéseken, hogy a legjobb módja Trump befolyásolásának az, ha a színfalak mögött férnek hozzá és befolyásolják őt, nem pedig az, ha nyilvánosan kihívják, hogy fogadjon el egy álláspontot.

Egy brit tisztviselő elmondta a The Telegraphnak, hogy aggodalomra ad okot az európai vezetők részéről a Trump–Putyin-tárgyalásokkal kapcsolatos „haszontalan kommentár”.

A forrás azt mondta: 

Ellentétben európai kollégáinkkal, mi nem követelünk nyilvánosan az amerikaiaktól.

Az európaiak viselkedése nagyon bosszantani fogja az amerikaiakat, Trumpot, ha követeléseket támasztanak, és ha vörös vonalakat húznak – tette hozzá.

Ukrajna sorsát az amerikai elnök és Putyin pénteken tárgyalják meg, ez lesz az első személyes találkozójuk azóta, hogy Trump visszatért a Fehér Házba. Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára, mérsékelve a vezetők áttörést hozó várakozásait, ragaszkodott ahhoz, hogy a csúcstalálkozó egy „figyelőgyakorlat" Trump számára.

Az elnök célja ezzel a találkozóval az, hogy jobban megértse, hogyan vethetünk véget ennek a háborúnak

– mondta Leavitt kedden az újságíróknak.

Borítókép: Komoly figyelmeztetést kapott Macron (Fotó: AFP)

