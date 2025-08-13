Macron száját befogták, mindenkinek jobb, ha hallgat

Nagy-Britannia figyelmezteti Merzet és Macront az ukrajnai helyzettel kapcsolatban. Attól tartanak, hogy az amerikai elnökkel szembeni nyilvános követelések visszaüthetnek, és emiatt kizárhatják Európát a tárgyalásokból. Ez gyakorlatilag már meg is történt, hiszen a háborúpárti koalíció nem lesz ott Alaszkában.

A háborúpárti vezetők, élükön Macron francia elnökkel, kárt okoznak a békefolyamatnak (Fotó: AFP)

Macron jobban teszi, ha csendben marad

Mindez azután történt, hogy Trump és orosz kollégája pénteken Alaszkában négyszemközti tárgyalásokon megvitatják az ukrajnai tűzszünetet. A két vezetőt nem fogják tanácsadóik kísérni, amikor a nagy várakozással övezett találkozón személyesen tárgyalnak Anchorage-ben.