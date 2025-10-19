Rendkívüli

Bayer Zsolt blogja

Bayer Zsolt blogja

Hát persze, letartóztatjuk...

Van ez az Európai Bizottság.

Bayer Zsolt
2025. 10. 19. 18:36

Van ez az Európai Bizottság. Nehéz eldönteni, hogy kizárólag elmegyógyintézetből szökött hülyékből, vagy elmegyógyintézetet soha nem látott hülye gazemberekből áll.

Vagy talán vegyesen.

Ursula von der Leyen és Kaja Kallis egészen biztosan a hülye gazemberek csoportjába tartozik, a többi kérdéses – tisztelet a csekély számú kivételnek.

Na most, ez a testület azzal a javaslattal -követeléssel?- állt elő, hogy a békecsúcsra érkező Vlagyimir Putyint tartóztassuk le.

Egészen kiváló ötlet!

Képzeljük csak el, ahogy megérkezik Putyin a Liszt Ferenc reptérre, lejön a lépcsőkön, s ott a TEK fogadja, bilincsbe verik és elszállítjuk a Gyorskocsi utcába.

Eddig pompás, eddig még a Pfizer vénasszony, az a hülye gazember is nyilván el tudja képzelni – de tessék mondani, mi történik azután? Mi a következő lépés?

Hirtelen kitör a béke?

Összebújnak az oroszlánok és a gazellák?

Zelenszkij eljátssza az Örömódát a farkával egy zongorán?

Az európai gazdaság 24 óra alatt lábra áll, a német autógyárak soha nem látott prosperitása veszi kezdetét?

Donald trump , aki idehívta Putyint, elégedetten csettint, megveregeti Orbán Viktor vállát, majd haladéktalanul átutazik Brüsszelbe, hogy Ursulát is megdicsérje?

Kitör a világbéke?

Vagy esteleg az oroszok elindítanak Európa felé néhány taktikai atomtöltetet? Első körben Budapest, második körben Brüsszel felé?

És tessék mondani: Putyin letartóztatása után Trumpot is le kell tartóztatnunk? Ha már, ugye, ő szervezte a békecsúcsot ide.

Ne kicsinyeskedjünk, tartóztassuk le mindkettőt, hátha a Politico ír egy dicsérő vezércikket a magyar miniszterelnökről, azt még elolvassuk, aztán megdöglünk mindannyian...

Esetleg nem lehetne, hogy a letartóztatások helyett eltakarítjuk ezeket az idióta gazembereket a ...ba végre?

Kezdve a Pfizer vénasszonnyal, utána jöhet sorra a töbi. Másodikként mindjárt az a gazember Tusk, aki éppen most intézte el, hogy a lengyel bíróság szabadon engedje az Északi Áramlatot felrobbantó rohadék ukrán terroristát. Tényleg! Vajon mit fognak szólni ehhez a németek? Spoiler: semmit. Ezek már akkor sem szólnak semmit, ha a fejükre szarnak.

Mindegy is. A lényeg, hogy kínosan ügyeljünk arra továbbra is, ezekhez nekünk ne legyen semmi közünk. És mindenki tegye fel magának a kérdést: amikor itt ücsörögtünk, a Fal rosszabbik oldalán, ehhez a leharcolt, önsorsrontó, debil, nyálfolyató, kretén, Ursula és Weber fémjelezte Európába vágytunk? (Spoiler 2.: Nem...)

https://pestisracok.hu/forro-drot/2025/10/ursulaek-felszolitottak-magyarorszagot-hogy-hogy-tartoztassuk-le-a-bekecsucs-resztvevoit

Borítókép: Ursula von der Leyen  - (Fotó: Amir Hamzagic Forrás: Anadolu/AFP)

