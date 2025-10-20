Újpest-FTCFerencvárosKubatov Gáborderbi

Kubatov Gábor is reagált az Újpest elleni derbin történtekre

A labdarúgó NB I 10. fordulójában a Ferencváros 1-1-es döntetlent játszott Újpesten. Az FTC elnöke, Kubatov Gábor is reagált a derbi után.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 6:14
Újpest - FTC, Gróf, Varga
Gróf Dávid kiállításáról is emlékezetes marad a derbi (Fotó: Ladóczki Balázs)
Varga Barnabás szerzett vezetést az Újpest–FTC első félidejében, de a hazaiak a fordulás után egyenlítettek. A derbi végén aztán Varga a kapuba is kénytelen volt beállni Gróf Dávid kiállítása miatt, majd végül maradt a döntetlen , amit Kubatov Gábor klubelnök pozitívan is meg tudott közelíteni.

Az Újpest–FTC derbit követően Kubatov Gábor a veretlenség megőrzését emelte ki
Az Újpest–FTC derbit követően Kubatov Gábor a veretlenség megőrzését emelte ki (Fotó: Ladóczki Balázs)

Kubatov Gábor üzent az Újpest–FTC után

– A mai nap jó híre, hogy 3599 napja vagyunk veretlenek az Újpesttel szemben – írta a Ferencváros elnöke utalva arra, hogy az Újpest 2015 decembere óta nem győzte le az ősi riválist.

A Fradi az NB I tabelláján egy bajnokival kevesebbet játszva a negyedik helyen áll, míg a majdnem két hónapja nyeretlen Újpest a nyolcadik.

 

