Kubatov Gábor is reagált az Újpest elleni derbin történtekre

Varga Barnabás szerzett vezetést az Újpest–FTC első félidejében, de a hazaiak a fordulás után egyenlítettek. A derbi végén aztán Varga a kapuba is kénytelen volt beállni Gróf Dávid kiállítása miatt, majd végül maradt a döntetlen , amit Kubatov Gábor klubelnök pozitívan is meg tudott közelíteni.

Az Újpest–FTC derbit követően Kubatov Gábor a veretlenség megőrzését emelte ki (Fotó: Ladóczki Balázs)

Kubatov Gábor üzent az Újpest–FTC után

– A mai nap jó híre, hogy 3599 napja vagyunk veretlenek az Újpesttel szemben – írta a Ferencváros elnöke utalva arra, hogy az Újpest 2015 decembere óta nem győzte le az ősi riválist.

A Fradi az NB I tabelláján egy bajnokival kevesebbet játszva a negyedik helyen áll, míg a majdnem két hónapja nyeretlen Újpest a nyolcadik.