A csalást kiáltó újpestiek is megtudhatják, miért nem volt szabálytalan a Fradi

A ferencvárosiak 2015 decembere óta veretlenek a lila-fehérekkel szemben, és ez a sorozat immár 31 találkozó óta tart, hiszen a vasárnapi Újpest–FTC 1-1-es döntetlennel zárult . A derbi hajrájában Robbie Keane vezetőedző együttese emberhátrányba is került a kapus Gróf Dávid kiállítása miatt, de a helyére beállt Varga Barnabást már nem tudták lövéssel tesztelni a hazaiak. Azért a magyar válogatott csatár állt be a kapuba, mert a Fradinak már nem volt cserelehetősége. Mégis többen úgy vélték – az újpesti szurkolók a közösségi médiában egyenesen csalást kiáltottak –, hogy négy játékmegszakítást is alkalmazott a bajnokcsapat, ami a szabályokkal ellentétes lenne. Ugyanis hiába lehet évek óta ötöt cserélnie egy csapatnak, ezt alapesetben legfeljebb három játékmegszakítással lehet megtenni. Egyes újpesti véleményekkel ellentétben most is ez történt.

Tóth Alexet is le kellett cserélni az Újpest–FTC derbi végén – mint kiderült, ez még csak a Fradi harmadik játékmegszakítása volt (Fotó: Ladóczki Balázs)

Újpest–FTC: miként alakultak Robbie Keane cseréi?

Aki látta a mérkőzést, el tudná mondani, miként alakultak a ferencvárosi cserék. A 70. percben Naby Keita helyett Mohammed Abu Fani, Jonathan Levi helyére pedig a friss édesapa Lenny Joseph lépett pályára. A 81. percben váltotta Gavriel Kanikovszkit Alekszandar Pesics, a 84.-ben Nagy Barnabást Gruber Zsombor, míg a 90.-ben Tóth Alexet Ötvös Bence. Valóban négy különböző alkalommal történtek meg Keane cseréi. Ám mégsem követett el szabálytalanságot az FTC Újpesten, mégsem történt műhiba.

Szabályosan, három játékmegszakítást felhasználva cserélt a Fradi

Az eset megmagyarázásában az MLSZ adatbankja is szerepel, ott ugyanis Pesics és Gruber neve mellett is 81. perces becserélés áll. Ez nem véletlen: miután Pesics a 81. percben pályára lépett, a játék nem folytatódott, Nagy Barnabás ugyanis ápolásra szorult. A magyar játékost majdnem három percig kezelték, és még az újraindulás előtt váltotta őt Gruber.

Tehát hiába telt el három perc Pesics és Gruber pályára lépése között, ez egy játékmegszakításnak számított.

Az FTC egyébként pontosan tudta, hogy a 90. percben Ötvös Bencét még gond nélkül pályára küldheti, a csapat technikai vezetőjének ugyanis a negyedik játékvezető, Erdős József megerősítette, hogy maradt egy cseréje a magyar bajnoknak.