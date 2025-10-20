A Fradi támadójának gyermeke született, ezért nem volt kezdő a derbin

Látványos élőkép hazai oldalon, több, mint tízezer néző, gólok, kiállítás, izgalmak. Dióhéjban ez volt az első derbi a 2025/2026-os élvonalbeli idényben. A találkozót vasárnap este játszották le a Szusza Ferenc Stadionban, ahol 1-1-es eredmény született.

Az Újpest szurkolói ezzel az élőképpel tüzelték játékosaikat a derbi előtt (Fotó: Ladóczki Balázs)

Gyermeke születése után nem nevezték a derbi kezdőcsapatába a Fradi játékosát

A lefújás után inkább az újpestieket felkészítő Damir Krznar tűnt elégedettebbnek, ő csapata hozzáállását dicsérte, míg a riválist felkészítő kollégája, Robbie Keane csalódott volt, mivel elmondása szerint a Ferencvárosnak megvolt az esélye, hogy még az egyenlítés előtt megszerezze a második gólt. A címvédő trénere azt is elárulta, hogy a 70. percben, csereként beállít Joseph Lenny neve azért nem jöhetett számításba a kezdőcsapatban, mert gyermeke született, és ezért több napig nem készült a csapattal.

Nézze meg meccsösszefoglalónkat, amelyben a főszereplők értékelése is hallható: