A Fradi támadójának gyermeke született, ezért nem volt kezdő a derbin

Ezúttal egyik csapat sem tudta eldönteni a maga javára a rangadót. A labdarúgó NB I 10. fordulójában lejátszott derbi, azaz az Újpest FC és az FTC összecsapása 1-1-es eredménnyel zárult, ez pedig összességében igazságos eredmény. Lássuk, mi történt a meccsen, és hogyan értékeltek a főszereplők!

Hatos Szabolcs
2025. 10. 20. 5:31
Joseph Lenny nem volt ott a derbi ferencvárosi kezdőcsapatában, miután előtte napokig nem készült együtt a csapattal. Fotó: Ladóczki Balázs
Látványos élőkép hazai oldalon, több, mint tízezer néző, gólok, kiállítás, izgalmak. Dióhéjban ez volt az első derbi a 2025/2026-os élvonalbeli idényben. A találkozót vasárnap este játszották le a Szusza Ferenc Stadionban, ahol 1-1-es eredmény született.

Az Újpest szurkolói ezzel az élőképpel tüzelték játékosaikat a derbi előtt
Az Újpest szurkolói ezzel az élőképpel tüzelték játékosaikat a derbi előtt (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

Gyermeke születése után nem nevezték a derbi kezdőcsapatába a Fradi játékosát

A lefújás után inkább az újpestieket felkészítő Damir Krznar tűnt elégedettebbnek, ő csapata hozzáállását dicsérte, míg a riválist felkészítő kollégája, Robbie Keane csalódott volt, mivel elmondása szerint a Ferencvárosnak megvolt az esélye, hogy még az egyenlítés előtt megszerezze a második gólt. A címvédő trénere azt is elárulta, hogy a 70. percben, csereként beállít Joseph Lenny neve azért nem jöhetett számításba a kezdőcsapatban, mert gyermeke született, és ezért több napig nem készült a csapattal.

Nézze meg meccsösszefoglalónkat, amelyben a főszereplők értékelése is hallható:

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

