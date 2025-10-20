derbiNB IRobbie KeaneFTCÚjpest FC

Robbie Keane nehéz helyzetbe került kapusfronton, de elmondta, mi a megoldás

A csapatoknak ezúttal be kellett érnie egy-egy ponttal. Az Újpest és a Ferencváros 1-1-es döntetlenjével ért véget a vasárnap esti derbi, amely után hazai részről Damir Krznar vezetőedző, a vendégek oldaláról pedig az ír tréner, Robbie Keane értékelt.

Hatos Szabolcs
2025. 10. 20. 4:46
Robbie Keane a derbi után elveszítette Gróf Dávidot, Dibusz Dénes azonban hamarosan újra pályára léphet. Fotó: Ladóczki Balázs
Feszült végjátékot hozott az NB I nagy rangadója. Az Újpest FC az utolsó pillanatokban emberelőnyben támadhatott, miután az FTC kapusát, a sportszerűtlenségéért később bocsánatot kérő Gróf Dávidot kiállították, a derbi végeredménye azonban már nem változott, megosztoztak a pontokon a csapatok.

Gróf Dávid kiállítása miatt igencsak feszült hangulatban ért véget a derbi
Gróf Dávid kiállítása miatt igencsak feszült hangulatban ért véget a derbi (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

Robbie Keane csalódott volt a derbi után

A lefújás után elsőként a vendég Ferencvárost felkészítő szakvezető, Robbie Keane érkezett meg a sajtótájékoztatóra. A játékosként sok nagy rangadót megélt edzőt elsőként arról kérdeztük, szerinte mi hiányzott a győzelemhez.

Az első gólunk rendben volt, és a második félidőben is megvolt az esélyünk, hogy megszerezzük a másodikat. Az 1-0-s vezetés mindig veszélyes, főleg idegenben, egy derbin, amikor az ellenfél mögött áll a szurkolótábora. Csalódott vagyok, hogy nem sikerült nyernünk

 – válaszolva lapunk kérdésére Robbie Keane.

Az ír szakvezető nehéz helyzetbe került, miután Gróf Dávidot a hajrában kiállították. Egyrészt akkor már nem tudott cserélni, ezért kényszerűségből Varga Barnabás állt be a kapuba, másrészt Dibusz Dénes sérülése után most elveszítette az eltiltás előtt álló Grófot.

– Nem láttam még a szituációt, mert egyből a sajtótájékoztatóra érkeztem. Szerencse, hogy az utolsó percben történt az eset, mert nem maradt már cserénk, nagyon nehéz dolgunk lett volna hosszabb ideig kapus nélkül – mondta el Keane, akinek csapatára csütörtökön, Salzburgban Európa-liga-meccs, vasárnap pedig hazai pályán bajnoki vár. – A folytatás miatt nem aggódom, Dibusz Dénes már a csapattal edzett, egyszerűen csak nem volt még elég fitt, azért nem neveztem a kezdőcsapatba. Csütörtökre viszont már játékra kész lesz.

Dibusz Dénes hamarosan visszatérhet a Ferencváros kapujába
Dibusz Dénes hamarosan visszatérhet a Ferencváros kapujába (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

Damir Krznar büszke a csapatára

A bajokságban rendezett derbiken 2015 decembere óta nyeretlen a Ferencváros ellen az Újpest, és ez a sorozat vasárnap este sem szakadt meg. Ennek ellenére sem volt elégedetlen a házigazda edzője, Damir Krznar.

– Részben elégedettek lehetünk, hiszen ha a hozzáállást, a belefektetett energiát, a küzdőszellemet nézem, a pohár egyértelműen tele van. Akkor is félig tele van, ha azt nézem, hogy azzal sem törődtünk, hogy a Ferencváros három csatárral rohamozott a végén, a csapat az utolsó pillanatig hajtott a győzelemért, senki nem érte be a döntetlennel. Erre büszke lehetek, viszont nem sikerült nyernünk, ezért az a bizonyos pohár félig üres is – magyarázta Krznar, aki sportszerűen kiemelte az FTC gólszerzőjét, Varga Barnabást, aki szerinte ezúttal is megvillantotta klasszisát.

Damir Krznar csapata hozzáállását dicsérte
Damir Krznar csapata hozzáállását dicsérte (Fotó: Ladóczki Balázs)

A derbi után az Újpest tíz mérkőzést játszva 10 ponttal a nyolcadik, míg az FTC kilenc meccs után 16-tal a negyedik. Mindkét klub vasárnap lép pályára legközelebb a bajnokságban: a lila-fehérek a Debrecen vendégei lesznek, míg a címvédő a Zalaegerszeget fogadja a 11. fordulóban.

A mérkőzés összefoglalója: 

 

