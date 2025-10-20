Robbie Keane nehéz helyzetbe került kapusfronton, de elmondta, mi a megoldás

Feszült végjátékot hozott az NB I nagy rangadója. Az Újpest FC az utolsó pillanatokban emberelőnyben támadhatott, miután az FTC kapusát, a sportszerűtlenségéért később bocsánatot kérő Gróf Dávidot kiállították, a derbi végeredménye azonban már nem változott, megosztoztak a pontokon a csapatok.

Gróf Dávid kiállítása miatt igencsak feszült hangulatban ért véget a derbi (Fotó: Ladóczki Balázs)

Robbie Keane csalódott volt a derbi után

A lefújás után elsőként a vendég Ferencvárost felkészítő szakvezető, Robbie Keane érkezett meg a sajtótájékoztatóra. A játékosként sok nagy rangadót megélt edzőt elsőként arról kérdeztük, szerinte mi hiányzott a győzelemhez.

Az első gólunk rendben volt, és a második félidőben is megvolt az esélyünk, hogy megszerezzük a másodikat. Az 1-0-s vezetés mindig veszélyes, főleg idegenben, egy derbin, amikor az ellenfél mögött áll a szurkolótábora. Csalódott vagyok, hogy nem sikerült nyernünk

– válaszolva lapunk kérdésére Robbie Keane.

Az ír szakvezető nehéz helyzetbe került, miután Gróf Dávidot a hajrában kiállították. Egyrészt akkor már nem tudott cserélni, ezért kényszerűségből Varga Barnabás állt be a kapuba, másrészt Dibusz Dénes sérülése után most elveszítette az eltiltás előtt álló Grófot.