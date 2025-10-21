Nagy a hallgatás a tiszás volt alkotmánybíró vidékieket gyalázó kijelentése után

Amint arról már korábban is beszámoltunk, ismét feltette a régi lemezt a Tisza Pártot támogató Vörös Imre. A volt alkotmánybíró, a Magyar Tudományos Akadémia tagja nyíltan az alkotmányos rend ellen uszított, azt állítva, hogy egy esetleges Tisza-kormánynak feles többséggel is alkotmányoznia kellene. Vörös Imre az SZDSZ világképét megidézve arról is szólt, hogy szerinte a bulvárhíreket fogyasztó vidékiek miatt nem lehet népszavazást tartani Magyarországon.

Tessék belenézni az esti híradóba, amikor Jászakárhol megharapta a postás a kutyát című hírek jönnek. Őszintén megmondom, elborzaszt időnként az a társadalmi összkép, ami a hírekből kibontakozik. Egy buborékban élnek a budapestiek, az ország nem Budapest. Azt kell mondanom, hogy ahhoz kell mérni a népszavazást is, hogy milyen a műveltség szintje, fel tudják-e fogni a kérdést, annak a súlyát satöbbi. Nem tart ott az ország, hogy akár egy alkotmánytervezetről népszavazást lehessen tartani, ez nekünk egy koraszülött intézmény

– mondta el a Hegyvidéki Tisza-szigetek és az Aequitas Klub közös eseményén Vörös Imre. A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, aki mostanában rendre a Tisza Párt körül bukkan fel, és megszólalásai során Magyar Pétert támogatja, az eseményen a néhai SZDSZ liberális elitista pózába vágva magát egyértelműen a vidékieket gyalázta.