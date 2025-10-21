Az Alaptörvény megpuccsolásáról, és a vidékiek „sötétségről” beszélt a tiszás egykori alkotmánybíró

Feles többséggel

Az eseményen Vörös Imre emellett azt a már sokszor hangozatott tervét is elővette, miszerint egy kormányváltás esetén feles többséggel is alkotmányoznia kellene az újonnan összeülő Országgyűlésnek.

A kétharmad kapcsán nagyon élesen merül fel, hogy vannak legalisták és legitimisták. Kövezzetek meg, de nekem az a véleményem, hogy bizony az új országgyűlésnek és kormánynak azonnal hozzá kell nyúlni az alaptörvényhez, akkor is, ha nincs kétharmada

– mondta el Vörös Imre. A volt alkotmánybíró nem először állít ilyesmit. Mint ismert, Vörös Imre a négy baloldali jogász között van, akik egy 2021-ben kelt röpiratukban azt ajánlották az akkori baloldali összefogásnak, és későbbi közös miniszterelnök-jelöltjüknek Márki-Zay Péternek, hogy az új Országgyűlés első ülésnapján egyszerű többséggel és az Alkotmánybíróság jogkörének átvételével mondja ki az alaptörvény semmisségét.

Négy ismert, rendszerkritikus ellenzéki jogász (Bárándy Péter, Fleck Zoltán Lengyel László és Vörös Imre) 2021 májusában Demokráciát és jogállami alkotmányosságot! címmel vitairatot tett közzé a Népszavában. A tanulmány először is rögzíti, hogy az Orbán-kormány nem habozott parlamenti többségével nemcsak élni, de visszaélni is. A szerzők szerint a kormányzat önkényessé, bizonytalanná és kiszámíthatatlanná tette az alkotmányosságot, ezzel előállítva az „alkotmányon belüli alkotmányellenesség”, a „törvényes törvénytelenség” rendszerét.

Azt írták, hogy „mára a teljes jog- és intézményrendszer javíthatatlanná vált, ezért alkotmányos jogállami rendszerváltásra van szükség”.

Szerintük az új Országgyűlésnek már az első ülésnapján három alapvető döntést kell hoznia: határozatot az új, negyedik köztársaság kikiáltásáról, arról, hogy Magyarország európai, demokratikus, jogállami köztársaság. Megállapítani az alaptörvény és az önkényuralmat kirívóan biztosító törvényi rendelkezések alkotmányellenességét és semmisségét. Elrendelni a jogrendszer egészének haladéktalan felülvizsgálatát annak érdekében, hogy hatályos jogszabályok ne akadályozhassák az alkotmányos jogállam kialakítását.