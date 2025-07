Együtt hajtja végre a migrációs paktumot a Tisza Párt és Brüsszel

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámolt róla, a Tisza Párt képviselői több, a migrációval kapcsolatos brüsszeli javaslatra is igennel szavaztak, köztük olyanokra is, amelyek büntetnék azokat az országokat, amelyek nem fogadnak be migránsokat. A Tisza Párt képviselői ezenfelül jogosnak nevezték az Európai Unió Bíróságának azt a bírságát, amit Magyarország ellen szabtak ki a határzár alkalmazása miatt.

A Tisza–Brüsszel migránsterv rossz Európának és rossz Magyarországnak

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP