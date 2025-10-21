Rendkívüli

Újabb kutatóűrhajóst küld fel Magyarország a Nemzetközi Űrállomásra

Budapesti békecsúcsMarco RubioSzergej Lavrov

Budapesten találkozhat az orosz és az amerikai külügyminiszter is

Donald Trump és Vlagyimir Putyin tárgyalását készíti elő az orosz és az amerikai külügyminiszter. Sajtóhírek szerint Budapesten találkozhat személyesen Marco Rubio és Szergej Lavrov is a budapesti békecsúcs előtt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 21. 17:59
Szergej Lavrov és Marco Rubio Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Forrás: AFP
Mint ismert, Donald Trump a múlt héten bejelentette, hogy Budapesten találkozik majd orosz kollégájával, hogy az ukrajnai rendezésről tárgyaljanak. Az amerikai elnök azt is közölte, hogy mielőtt Vlagyimir Putyinnal tárgyal, külügyminiszteri szintű találkozóra kerül majd sor. 

Putyin és Trump találkozója előtt Rubio és Lavrov is Budapesten találkozhat
Putyin és Trump találkozója előtt Rubio és Lavrov is Budapesten találkozhat. Fotó: AFP

Sajtóhírek szerint 

Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szintén Budapesten találkozhat személyesen október 30-án.

A Financial Timesnak egy német tisztviselő számolt be erről.  

Az amerikai külügyminisztérium rövid beszámolója szerint Rubio és Lavrov hétfőn telefonon beszélt egymással, hogy meghatározzák a következő lépéseket. Rubio hangsúlyozta a közelgő egyeztetések fontosságát mint lehetőséget Moszkva és Washington számára, hogy együtt dolgozzanak az orosz–ukrán háború tartós rendezésén, Trump elnök víziójával összhangban – áll az amerikai közleményben. Szintén sajtóforrások szerint azonban arról beszéltek, hogy a Trump–Putyin-csúcstalálkozót elhalasztották. 

Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes kommentálta a nyugati médiában megjelent híreket a békecsúcs elhalasztásáról. Újságíróknak nyilatkozva Rjabkov elmondta, hogy ilyen megállapodás valójában nem is volt.

Rjabkov hangsúlyozta, hogy a halasztásról szóló találgatásoknak nincs valós alapjuk, mivel a kapcsolatfelvétel pontos időpontjáról és helyszínéről még nem született hivatalos megállapodás. Hozzátette, hogy a nyugati sajtóban megjelent információk nem feleltek meg a valóságnak, hiszen Moszkva soha nem erősítette meg, hogy a jelenlegi hétre konkrét tervei lennének

 – írja a Life.ru.

 

Borítókép: Marco Rubio és Szergej Lavrov (Fotó: AFP)

 

