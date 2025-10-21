Budapesten találkozhat az orosz és az amerikai külügyminiszter is

Az amerikai külügyminisztérium rövid beszámolója szerint Rubio és Lavrov hétfőn telefonon beszélt egymással, hogy meghatározzák a következő lépéseket. Rubio hangsúlyozta a közelgő egyeztetések fontosságát mint lehetőséget Moszkva és Washington számára, hogy együtt dolgozzanak az orosz–ukrán háború tartós rendezésén, Trump elnök víziójával összhangban – áll az amerikai közleményben. Szintén sajtóforrások szerint azonban arról beszéltek, hogy a Trump–Putyin-csúcstalálkozót elhalasztották.
Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes kommentálta a nyugati médiában megjelent híreket a békecsúcs elhalasztásáról. Újságíróknak nyilatkozva Rjabkov elmondta, hogy ilyen megállapodás valójában nem is volt.
Rjabkov hangsúlyozta, hogy a halasztásról szóló találgatásoknak nincs valós alapjuk, mivel a kapcsolatfelvétel pontos időpontjáról és helyszínéről még nem született hivatalos megállapodás. Hozzátette, hogy a nyugati sajtóban megjelent információk nem feleltek meg a valóságnak, hiszen Moszkva soha nem erősítette meg, hogy a jelenlegi hétre konkrét tervei lennének
– írja a Life.ru.