Budapesten találkozhat az orosz és az amerikai külügyminiszter is

Mint ismert, Donald Trump a múlt héten bejelentette, hogy Budapesten találkozik majd orosz kollégájával, hogy az ukrajnai rendezésről tárgyaljanak. Az amerikai elnök azt is közölte, hogy mielőtt Vlagyimir Putyinnal tárgyal, külügyminiszteri szintű találkozóra kerül majd sor.

Putyin és Trump találkozója előtt Rubio és Lavrov is Budapesten találkozhat. Fotó: AFP

Sajtóhírek szerint

Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szintén Budapesten találkozhat személyesen október 30-án.

A Financial Timesnak egy német tisztviselő számolt be erről.