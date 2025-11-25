Balesetet szenvedett a TEK egyik járműve

A Terrorelhárítási Központ (TEK) egyik gépjárműve kedden feladatteljesítés közben balesetet szenvedett, tudatta közleményében a TEK.
A gépjármű a miniszterelnök zalaegerszegi programja során teljesített szolgálatot, amikor, az eddig rendelkezésre álló információk szerint
a nedves útburkolaton megcsúszott és egy fának csapódott, olvasható az esetről beszámoló kommünikében.
A gépjármű négy sérültjét kórházba szállították. A balesetben más gépjármű nem volt érintett.
Borítókép: A felvétel illusztráció (Forrás: hir36.hu)
