Orbán Viktor: A teljesítmény és a jó befektetések mellett állunk + videó

– Miért Zalaegerszeg? Az emberek miatt, de a cégnek máshol is vannak üzemei, így nem csak az itteni munkásokról van szó, hanem az egész országban mindenfelé élő munkásokról – mondta a zalaegerszegi Flextronics-gyár átadásán Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor a Flextronics új gyárának átadásán (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A háborús időkben is érkeznek Magyarországra a nagy cégek, ezért a válasz az, hogy a magyar emberek miatt jönnek. A kormányfő hangsúlyozta, hogy ilyen technológiák nélkül komoly ipar nem jöhet létre.

– Harmincöt milliárd forintos beruházásról van szó, több mint 200 embernek ad munkát ez a gyár, amely az autóipar előtt álló legfontosabb kihívásokra igyekszik választ adni – mondta a miniszterelnök, jelezve, hogy a foglalkoztatási ráta a vármegyében nőtt, a reálkeresetek is 60 százalékkal emelkedtek. A vármegyében egyre többen jönnek vissza, amiben óriási szerepe van a Flexnek.

Mint mondta, elvi kérdés is meghúzódik mind emögött, kérdés, kell-e a magyarok pénzét ilyen gyárak támogatására adni.

– Az egyik iskola szerint a magyarok pénzét a legjobb módon költjük el, a teljesítmény és a jó befektetések pártján állunk, hogy legyen kiszámítható életpálya és tisztességes nyugdíj. A másik iskola a baloldali álláspont, ami az elszegényedés, az adóemelés iskolája – fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint azért is nagy dolog ez a mostani beruházás, mert háború pusztít keleten, amely blokkolja az Európai Unió gazdasági lehetőségeit.

– Mindannyian tudják, hogy

vannak Európában olyan erők, amelyek folytatni akarják a háborút, amelyhez pénzre van szükségük, de ezt még az unokáinknak is fizetnie kellene

– emlékeztetett. Szerinte ha így megy tovább, az európai iparnak lassan befellegzik.

Kitért arra is, hogy ha mindehhez hozzáadjuk, hogy

a Flex beszállítóinak 70 százaléka magyar, az export pedig 90 százalék,

igen fényes képet kapunk.

– Ez már nem egy sötét hely, a magyar tudás és technológia, az innováció egyik fényes terepe ez, és ami ma működik, az holnap is működni fog. A nyugodt kiszámítható környezet, ideértve a béke és a stabil adópolitika kérdését, mindezt Magyarország nemzeti kormánya a jövőben is garantálja – hangsúlyozta a miniszterelnök.