Rendkívüli

Brutális megszorításra készül a Tisza Párt, Magyar Péterék teljes gazdasági terve nyilvánosságra került

Orbán ViktorzalaegerszegFlextronicsgazdaságpolitika

Orbán Viktor: Brüsszel háborús terveket gyárt, a magyar kormány munkahelyeket

A miniszterelnök Zalaegerszegen átadja a Flextronics gyárát.

Munkatársunktól
2025. 11. 25. 8:02
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Brüsszelben háborús terveket gyártanak, mi itthon munkahelyeket – jelentette ki Orbán Viktor a közösségi oldalán, egyben elárulta, hogy reggel hét órakor már indult is Zalaegerszegre.

Flextronics gyárátadó. 35 milliárd forintos beruházás, 210 új munkahely, köztük kutató- és fejlesztőmérnökök szép számmal

– árulta el a miniszterelnök.

„Háború ide vagy oda, mi tartjuk, amit ígértünk. Vállalkozásbarát és munkaalapú gazdaságpolitikával új befektetéseket hozunk az országba, Békéscsabától Nyíregyházán át Zalaegerszegig. Emeljük a nyugdíjakat és bevezetjük a 14. havi nyugdíjat. Bevezetjük a három- és kétgyermekes édesanyák élethosszig tartó adómentességét. Elindítottuk Európa legnagyobb otthonteremtési programját. És a sort hosszan folytathatnám” – sorolta a kormányfő.

Orbán Viktor egyben emlékeztetett, amíg a kormány teszi a dolgát, addig a brüsszeliek és aktuális hazai helytartóik folyamatosan támadnak. „Nekik a bankadó túl magas, a nyugdíjrendszer túl bőkezű, az szja túl alacsony” – jegyezte meg, kiemelve, hogy a gazdaságpolitika nem csak a számokról meg a táblázatokról szól.

A mi intézkedéseinkben egy közös van: azért csináljuk, hogy a magyar emberek jól, egyre jobban éljenek. Nem számít, hogy fiatal vagy idős, családos vagy egyedülálló. A mi kormányzásunkkal mindenki jól jár.

„Ma reggel Zalaegerszeg is lép egy nagyot előre” – közölte a miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekűrállomás

Miért esett le Ferinél a biciklilánc?

Bánó Attila avatarja

A nemzeti kormány gazdasági és társadalmi eredményeit hosszan lehet sorolni, csak vegyük észre a jót is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu