Orbán Viktor: Brüsszel háborús terveket gyárt, a magyar kormány munkahelyeket

Brüsszelben háborús terveket gyártanak, mi itthon munkahelyeket – jelentette ki Orbán Viktor a közösségi oldalán, egyben elárulta, hogy reggel hét órakor már indult is Zalaegerszegre.

Flextronics gyárátadó. 35 milliárd forintos beruházás, 210 új munkahely, köztük kutató- és fejlesztőmérnökök szép számmal

– árulta el a miniszterelnök.

„Háború ide vagy oda, mi tartjuk, amit ígértünk. Vállalkozásbarát és munkaalapú gazdaságpolitikával új befektetéseket hozunk az országba, Békéscsabától Nyíregyházán át Zalaegerszegig. Emeljük a nyugdíjakat és bevezetjük a 14. havi nyugdíjat. Bevezetjük a három- és kétgyermekes édesanyák élethosszig tartó adómentességét. Elindítottuk Európa legnagyobb otthonteremtési programját. És a sort hosszan folytathatnám” – sorolta a kormányfő.

Orbán Viktor egyben emlékeztetett, amíg a kormány teszi a dolgát, addig a brüsszeliek és aktuális hazai helytartóik folyamatosan támadnak. „Nekik a bankadó túl magas, a nyugdíjrendszer túl bőkezű, az szja túl alacsony” – jegyezte meg, kiemelve, hogy a gazdaságpolitika nem csak a számokról meg a táblázatokról szól.

A mi intézkedéseinkben egy közös van: azért csináljuk, hogy a magyar emberek jól, egyre jobban éljenek. Nem számít, hogy fiatal vagy idős, családos vagy egyedülálló. A mi kormányzásunkkal mindenki jól jár.

„Ma reggel Zalaegerszeg is lép egy nagyot előre” – közölte a miniszterelnök.