Nem mondott le, nem rúgták ki: Marco Rossi maradt a szövetségi kapitány

Horváth József: A kötelező sorkatonaság bevezetésével mesterséges félelmet generálnak Európában

Ha most sikerülne békét teremteni az orosz-ukrán háborúban, Európa akkor is, továbbra is fenn szeretné tartani a háborús készülődés látszatát a szakértő szerint.

2025. 11. 25. 23:14
Horváth József biztonságpolitikai szakértő Forrás: hirado.hu
A kötelező sorkatonaság bevezetésével és annak tervével egyes tagállamok mesterséges félelmet próbálnak generálni és felépíteni Európában, ennek célja pedig az, hogy eltereljék a figyelmet az Európai Unió elhibázott politikájáról – mondta a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában kedden este.

Milyen jogi és etikai dilemmákat vet fel a kötelező sorkatonaság?
Egyre több helyen vezetik vissza a sorkatonmaságot (Fotó: AFP)

Horváth József a műsorban hangsúlyozta: az orosz-ukrán háború esetében az amerikai és magyar kormányzat elkötelezte magát a béke megteremtésére, a nyugat-európai országok és Brüsszel szerint azonban a háborút folytatni kell, és ebbe illeszkedik bele ez a magatartás is. Arra a felvetésre, hogy Horvátországban, Németországban és Dániában tervezik, vagy már vissza is vezették a kötelező sorkatonai szolgálatot, a szakértő kifejtette: 

ha most sikerülne békét teremteni az orosz-ukrán háborúban, Európa akkor is, továbbra is fenn szeretné tartani a háborús készülődés látszatát.

A műsorban bejelentkeztek a közmédia külföldi tudósítói, akik Horvátországot, Németországot és Dániát érintően számoltak be a már bevezetett, vagy még csak tervezett szabályozás részleteiről. Horvátországban két hónapos kiképzéssel akarnak „katonát faragni” a sorozottakból, de ez a 21. században ennyi idő alatt sehogy sem fog menni, ezért „ezek látszatintézkedések és a valósággal sajnos köszönőviszonyban sincsenek” – reagált a horvát döntésre Horváth József.

Ruszin-Szendi Romulusznak, a Tisza szakpolitikusának nyilatkozatára, miszerint a hazai sorkötelesség nem megszűnt, hanem felfüggesztették, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója úgy válaszolt, Ukrajnában látható, hogy akit erőszakkal visznek ki a frontra és nem kap megfelelő kiképzést, annak túlélési rátája maximum egy hét, ezzel pedig „generációkat égetnek el” teljesen feleslegesen a fronton.

Műsorvezetői kérdésre, miszerint miért akarhat idehaza a Tisza Párt sorkatonaságot, a szakértő elmondta, az egyik oka, hogy meg akarnak felelni Brüsszelnek, a nyugati politikai balliberális elitnek, amely a sorkatonaság mellett tette le a voksát, illetve így akarnak társadalmi feszültségeket generálni, amit a maguk oldalán használnának ki.

Most ez egy ilyen játék a szavakkal, amiket tőlük látunk

– fogalmazott Horváth József.

Filep Dávid influenszer szerint Brüsszel a sorkatonaság ötletét eszközként használja fel arra, hogy a háborúhoz nem hozzászokott európai embereket „domesztikálja”, becsatlakoztassa az éles konfliktusra.

A magyarországi rendszer, vagyis az önkéntes tartalékos állomány a tökéletes struktúra, mert egyrészt az önkéntes alapon működő katonai állományok mindig jobban működnek, mint a kényszer szülte sorkatonai szolgálat, másrészt jól összerakott a képzés struktúrája 

– vélekedett. Az influenszer kifejtette, békeidőben nagyon nehéz a fiatalok számára azt a szellemiséget átadni, hogy a katonákra nemcsak háborúban van szükség, ezért még Németországban sem lehet tudni, hogyan fogják meggyőzni az ottani fiatalokat a katonáskodás fontosságáról.


Borítókép: Horváth József biztonságpolitikai szakértő (Forrás: Híradó.hu)

