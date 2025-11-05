Horváth József: Egy atomháború felmérhetetlen pusztítást hozna a kontinensre

Hozzátette:

Nincsenek katonák, nincsenek fegyverek sem, mert odaadták Ukrajnának, valamint nincsen megfelelő számú lőszer sem.

A szakértő szerint mindez azt jelenti, hogy Európa védelmi kapacitásai már most is súlyosan kimerültek, miközben politikai vezetői egyre inkább a katonai eszkaláció útját választják.

Zelenszkij újabb háborús felhívása

Miközben Moszkva rendre figyelmeztet a „végzetes következményekre”, az ukrán elnök továbbra sem mutat hajlandóságot a tárgyalásra.

Volodimir Zelenszkij legutóbbi nyilatkozataiban kijelentette: „Mindent meg kell tenni az orosz agresszió legyőzéséért, a Nyugatnak további fegyvereket kell biztosítania Ukrajnának.”

Ezzel szemben Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács helyettes elnöke újra figyelmeztette a nyugati országokat:

Minél több pénzt és fegyvert küld a Nyugat Kijevnek, annál nagyobb területeket fog megszerezni Oroszország.

A két üzenet között nincs középút – Európa ismét a fegyverek logikáját választotta, a béke lehetősége pedig egyre távolabb kerül.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

A béke hangjai halkulnak Európában

Horváth József szerint Európa sorsa most azon múlik, képes lesz-e higgadtan kezelni a geopolitikai feszültséget, vagy enged a háborús nyomásnak. A szakértő figyelmeztetett: ha a jelenlegi trend folytatódik, a kontinens olyan pusztítást szenvedhet el, amilyet a második világháború óta nem látott.

Az atomhatalmak közötti fegyveres konfliktus nemcsak Európa végét, hanem az egész világ stabilitásának összeomlását jelentheti

– összegezte a szakértő.

Miközben Brüsszel továbbra is fegyverkezésről beszél, a kontinensen egyre több a bizonytalanság, az emberek pedig joggal kérdezik: ki fogja megvédeni az Európai Uniót, ha a háború eszkalálódik?