Háború mindenáron? Miközben Washington és Moszkva között zajlanak az előkészületek a budapesti Trump–Putyin-békecsúcsra, Brüsszelben továbbra is a háborúpárti hangok dominálnak. Európai uniós vezető politikusok – élükön Ursula von der Leyen, Donald Tusk és António Costa – egymást követik a harcias kijelentésekkel, miközben a tagállamok kormányai túlélőcsomagokat készítenek, bunkereket újítanak fel és háborús útmutatókat osztanak ki a lakosságnak.
Horváth József: Egy atomháború felmérhetetlen pusztítást hozna a kontinensre
Egyre aggasztóbb hangok szólnak Európa jövőjéről: a nyugati vezetők háborús retorikája, az ukrajnai konfliktus elhúzódása és Moszkva kemény üzenetei mind azt vetítik előre, hogy a béke helyett a kontinens egy újabb nagy háború felé sodródik. A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint ennek a következményei beláthatatlanok.
A háborús pszichózis tetőfokán
Európa harcban áll – jelentette ki Ursula von der Leyen az uniós helyzetértékelő beszédében.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök úgy fogalmazott: „Ukrajna háborúja Európa háborúja is.”
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ENSZ Közgyűlésén pedig már arról beszélt, hogy
Európa számára elkerülhetetlen lesz a közvetlen konfliktus, ha Oroszországot nem állítják meg.
Az európai politikusok kijelentései egymásra licitálnak, miközben egyre több elemző figyelmeztet arra, hogy a retorika és a valós felkészültség között hatalmas a szakadék. Európa nincs készen egy háborúra és annak következményei pedig beláthatatlanok lennének.
António Costa, az Európai Tanács elnöke ennek ellenére az ENSZ-ben szintén úgy fogalmazott: „Ez nem egyedül Ukrajna harca, ez harc mindazokért az alapelvekért, amelyeket mindannyian fontosnak tartunk.”
A háborúpárti vezetők azzal viszont nem számolnak, de legalábbis nem kommunikálják, hogy ki vállal felelősséget azért, ha Ukrajnáért európai anyák gyermekeinek kell menni a frontra, majd koporsóban hozzák őket vissza.
További Külföld híreink
Nincsenek katonák, nincsenek fegyverek
Horváth József biztonságpolitikai szakértő, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője lapunknak úgy fogalmazott:
Egy esetleges atomháború, amit Európában vívnának meg, katasztrofális és felmérhetetlen következményekkel járna a kontinensre.
A szakértő szerint az európai NATO-célpontok, katonai bázisok, nagyvárosok és atomerőművek egyaránt stratégiai célterületekké válnának egy eszkalálódó konfliktusban.
Európa pillanatnyilag egy nagyobb háborúra nincs felkészülve. Nem véletlenül mondják azt, hogy majd két-három év múlva vagy tíz éven belül támadják meg őket az oroszok, mert az igazság az, hogy nincs felkészülve Európa semmilyen szempontból
– hangsúlyozta Horváth József.
További Külföld híreink
Hozzátette:
Nincsenek katonák, nincsenek fegyverek sem, mert odaadták Ukrajnának, valamint nincsen megfelelő számú lőszer sem.
A szakértő szerint mindez azt jelenti, hogy Európa védelmi kapacitásai már most is súlyosan kimerültek, miközben politikai vezetői egyre inkább a katonai eszkaláció útját választják.
Zelenszkij újabb háborús felhívása
Miközben Moszkva rendre figyelmeztet a „végzetes következményekre”, az ukrán elnök továbbra sem mutat hajlandóságot a tárgyalásra.
Volodimir Zelenszkij legutóbbi nyilatkozataiban kijelentette: „Mindent meg kell tenni az orosz agresszió legyőzéséért, a Nyugatnak további fegyvereket kell biztosítania Ukrajnának.”
Ezzel szemben Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács helyettes elnöke újra figyelmeztette a nyugati országokat:
Minél több pénzt és fegyvert küld a Nyugat Kijevnek, annál nagyobb területeket fog megszerezni Oroszország.
A két üzenet között nincs középút – Európa ismét a fegyverek logikáját választotta, a béke lehetősége pedig egyre távolabb kerül.
A béke hangjai halkulnak Európában
Horváth József szerint Európa sorsa most azon múlik, képes lesz-e higgadtan kezelni a geopolitikai feszültséget, vagy enged a háborús nyomásnak. A szakértő figyelmeztetett: ha a jelenlegi trend folytatódik, a kontinens olyan pusztítást szenvedhet el, amilyet a második világháború óta nem látott.
Az atomhatalmak közötti fegyveres konfliktus nemcsak Európa végét, hanem az egész világ stabilitásának összeomlását jelentheti
– összegezte a szakértő.
Miközben Brüsszel továbbra is fegyverkezésről beszél, a kontinensen egyre több a bizonytalanság, az emberek pedig joggal kérdezik: ki fogja megvédeni az Európai Uniót, ha a háború eszkalálódik?
További Külföld híreink
Borítókép: Az Európai Unió vezetése Ukrajnáért világháborút kockáztat (Fotó: AFP/Simon Wohlfahrt)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: Hazaengedték a magyar hallgatókat az ukrán hatóságok
Minél előbb lesz béke, annál előbb szűnnek meg az erőszakos sorozások is – emelte ki a külügyminiszter.
Elárulták a miniszterek az amerikai látogatás célját
Egy „baromi jó megállapodást” kötnének az amerikaiakkal.
Brüsszel hitelt vesz fel, ha nem engednek a belgák
Ukrajna támogatásáért el is adósítja magát Európa.
Iszlamisták és baloldali radikálisok finanszírozták a muszlim polgármester kampányát
Az ifjabbik Soros nem véletlenül büszke.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: Hazaengedték a magyar hallgatókat az ukrán hatóságok
Minél előbb lesz béke, annál előbb szűnnek meg az erőszakos sorozások is – emelte ki a külügyminiszter.
Elárulták a miniszterek az amerikai látogatás célját
Egy „baromi jó megállapodást” kötnének az amerikaiakkal.
Brüsszel hitelt vesz fel, ha nem engednek a belgák
Ukrajna támogatásáért el is adósítja magát Európa.
Iszlamisták és baloldali radikálisok finanszírozták a muszlim polgármester kampányát
Az ifjabbik Soros nem véletlenül büszke.