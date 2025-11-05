háborúáldozatUkrajnaEurópapusztításkövetkezmény

Horváth József: Egy atomháború felmérhetetlen pusztítást hozna a kontinensre

Egyre aggasztóbb hangok szólnak Európa jövőjéről: a nyugati vezetők háborús retorikája, az ukrajnai konfliktus elhúzódása és Moszkva kemény üzenetei mind azt vetítik előre, hogy a béke helyett a kontinens egy újabb nagy háború felé sodródik. A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint ennek a következményei beláthatatlanok.

Szabó István
2025. 11. 05. 18:09
Az Európai Unió vezetése Ukrajnáért világháborút kockáztat Fotó: Simon Wohlfahrt Forrás: AFP
Háború mindenáron? Miközben Washington és Moszkva között zajlanak az előkészületek a budapesti Trump–Putyin-békecsúcsra, Brüsszelben továbbra is a háborúpárti hangok dominálnak. Európai uniós vezető politikusok – élükön Ursula von der Leyen, Donald Tusk és António Costa – egymást követik a harcias kijelentésekkel, miközben a tagállamok kormányai túlélőcsomagokat készítenek, bunkereket újítanak fel és háborús útmutatókat osztanak ki a lakosságnak.

Háború
Keir Starmer London belvárosában, 2025. október 24-én a nemzetközi partnerek Ukrajnával foglalkozó „Hajlandó Koalíciójának” találkozóját vezeti (Fotó: AFP/ Henry Nicholls)

A háborús pszichózis tetőfokán

Európa harcban áll – jelentette ki Ursula von der Leyen az uniós helyzetértékelő beszédében.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök úgy fogalmazott: „Ukrajna háborúja Európa háborúja is.”

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ENSZ Közgyűlésén pedig már arról beszélt, hogy 

Európa számára elkerülhetetlen lesz a közvetlen konfliktus, ha Oroszországot nem állítják meg.

Az európai politikusok kijelentései egymásra licitálnak, miközben egyre több elemző figyelmeztet arra, hogy a retorika és a valós felkészültség között hatalmas a szakadék. Európa nincs készen egy háborúra és annak következményei pedig beláthatatlanok lennének.

António Costa, az Európai Tanács elnöke ennek ellenére az ENSZ-ben szintén úgy fogalmazott: „Ez nem egyedül Ukrajna harca, ez harc mindazokért az alapelvekért, amelyeket mindannyian fontosnak tartunk.”

A háborúpárti vezetők azzal viszont nem számolnak, de legalábbis nem kommunikálják, hogy ki vállal felelősséget azért, ha Ukrajnáért európai anyák gyermekeinek kell menni a frontra, majd koporsóban hozzák őket vissza.

Nincsenek katonák, nincsenek fegyverek

Horváth József biztonságpolitikai szakértő, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője lapunknak úgy fogalmazott:

Egy esetleges atomháború, amit Európában vívnának meg, katasztrofális és felmérhetetlen következményekkel járna a kontinensre.

A photo shows a cemetery for fallen soldiers, with many Ukrainian flags flying in Lviv, Ukraine, on August 13, 2025. ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Daisuke Tomita / The Yomiuri Shimbun via AFP)
Ukrán katonatemető Lvivben, Ukrajnában (Fotó: Yomiuri Shimbun/AFP/Daisuke Tomita)

A szakértő szerint az európai NATO-célpontok, katonai bázisok, nagyvárosok és atomerőművek egyaránt stratégiai célterületekké válnának egy eszkalálódó konfliktusban.

Európa pillanatnyilag egy nagyobb háborúra nincs felkészülve. Nem véletlenül mondják azt, hogy majd két-három év múlva vagy tíz éven belül támadják meg őket az oroszok, mert az igazság az, hogy nincs felkészülve Európa semmilyen szempontból

– hangsúlyozta Horváth József.

Hozzátette:

Nincsenek katonák, nincsenek fegyverek sem, mert odaadták Ukrajnának, valamint nincsen megfelelő számú lőszer sem.

A szakértő szerint mindez azt jelenti, hogy Európa védelmi kapacitásai már most is súlyosan kimerültek, miközben politikai vezetői egyre inkább a katonai eszkaláció útját választják.

Zelenszkij újabb háborús felhívása

Miközben Moszkva rendre figyelmeztet a „végzetes következményekre”, az ukrán elnök továbbra sem mutat hajlandóságot a tárgyalásra. 

Volodimir Zelenszkij legutóbbi nyilatkozataiban kijelentette: „Mindent meg kell tenni az orosz agresszió legyőzéséért, a Nyugatnak további fegyvereket kell biztosítania Ukrajnának.”

Ezzel szemben Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács helyettes elnöke újra figyelmeztette a nyugati országokat:

Minél több pénzt és fegyvert küld a Nyugat Kijevnek, annál nagyobb területeket fog megszerezni Oroszország.

A két üzenet között nincs középút – Európa ismét a fegyverek logikáját választotta, a béke lehetősége pedig egyre távolabb kerül.

(COMBO) This combination of file photographs created on August 8, 2025, shows Russian President Vladimir Putin (L) giving a speech during an event to mark the 1160th anniversary of Russia's statehood in Veliky Novgorod on September 21, 2022, and a handout photograph taken and released by the Ukrainian Presidential Press Service on June 27, 2024, in which Ukrainian President Volodymyr Zelensky poses with documents during a signature ceremony of Agreement on Security Cooperation and Long-term Support between Ukraine and Estonia during the European Council Summit at the EU headquarters in Brussels. US President Donald Trump said on August 7, 2025, that he would meet with Vladimir Putin for talks on the war in Ukraine, even though the Russian leader had not spoken with Ukrainian President Volodymyr Zelensky. This statement, which contradicts previous reports that a meeting between Putin and Zelensky was a prerequisite for the summit, comes after Trump gave Moscow until August 8, 2025, to reach a ceasefire, or face new sanctions. (Photo by Ilya PITALEV and Handout / various sources / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Ukrainian Presidential Press Service " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

A béke hangjai halkulnak Európában

Horváth József szerint Európa sorsa most azon múlik, képes lesz-e higgadtan kezelni a geopolitikai feszültséget, vagy enged a háborús nyomásnak. A szakértő figyelmeztetett: ha a jelenlegi trend folytatódik, a kontinens olyan pusztítást szenvedhet el, amilyet a második világháború óta nem látott.

Az atomhatalmak közötti fegyveres konfliktus nemcsak Európa végét, hanem az egész világ stabilitásának összeomlását jelentheti

– összegezte a szakértő.

Miközben Brüsszel továbbra is fegyverkezésről beszél, a kontinensen egyre több a bizonytalanság, az emberek pedig joggal kérdezik: ki fogja megvédeni az Európai Uniót, ha a háború eszkalálódik?

Borítókép: Az Európai Unió vezetése Ukrajnáért világháborút kockáztat (Fotó: AFP/Simon Wohlfahrt) 

