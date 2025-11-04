ukrajnauniós csatlakozásEurópai Unió

Brüsszelnek mindennél fontosabb Ukrajna

Oroszország szünet nélküli háborúja ellenére Ukrajna továbbra is szilárdan elkötelezett az uniós csatlakozás mellett, sikeres lépéseket tett a kulcsfontosságú reformok terén, köztük a nemzeti kisebbségekről elfogadott cselekvési tervet az Európai Bizottság pozitívan értékeli – közölte a brüsszeli testület kedden. Brüsszelnek a jelek szerint mindennél fontosabb Ukrajna, még inkább felpörgetnék a csatlakozási folyamatot.

Munkatársunktól
2025. 11. 04. 17:05
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Montenegró, Albánia, Ukrajna, Moldova, Szerbia, Észak-Macedónia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Törökország és Georgia uniós csatlakozásához szükséges reformok éves felülvizsgálatát tartalmazó jelentésében az Európai Bizottság azt írta: a bővítés kiemelt helyen szerepel az EU napirendjén, az érintett államok uniós csatlakozása egyre elérhetőbbé válik.

Ukrajna és a többi tagjelölt is megkapta a bizonyítványát Brüsszeltől
Ukrajna és a többi tagjelölt is megkapta a bizonyítványát Brüsszeltől. Fotó: Hans Lucas via AFP

Leszögezték: a sikeres uniós csatlakozás kulcsa a következetesség és az érdemeken alapuló megközelítés. A szükséges reformok üteme, különösen a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok területén közvetlenül befolyásolja a csatlakozás sebességét. Annak érdekében, hogy az új tagállamok továbbra is megőrizzék és fenntartsák eredményeiket az említett területeken, a jövőbeli csatlakozási szerződéseknek erősebb biztosítékokat kell tartalmazniuk a csatlakozási tárgyalások során tett kötelezettségvállalások megszegése ellen – írták.

Bővítési csomagjában az Európai Bizottság Ukrajnával kapcsolatban azt írta: az ország ütemterveket fogadott el a jogállamiságra, a közigazgatásra és a demokratikus intézmények működésre vonatkozóan, valamint cselekvési tervet a nemzeti kisebbségekről, amelyet a brüsszeli testület pozitívan értékelt.

Közölték: Ukrajna teljesítette egyebek mellett a külkapcsolatokkal és a belső piaccal kapcsolatos tárgyalási fejezetek megnyitásához szükséges feltételeket. Az uniós bizottság arra számít, hogy az ország teljesíti a fennmaradó feltételeket is az összes fejezet megnyitása érdekében még az év vége előtt. Ahogy arról lapunk is beszámolt:

az ukrán kormány jelezte azon célját, hogy a csatlakozási tárgyalásokat 2028 végéig ideiglenesen lezárják, amellyel kapcsolatban az Európai Bizottság közölte: elkötelezett az célkitűzés támogatása mellett, de úgy véli, hogy annak eléréséhez fel kell gyorsítani a reformok ütemét, különösen a jogállamiságban.

Montenegróval kapcsolatban közölték, az ország előrelépést tett az EU-csatlakozás felé azzal, hogy négy tárgyalási fejezetet zárt le. A reformok terén elért előrehaladás fenntartása kulcsfontosságú ahhoz, hogy az ország elérje célját, a csatlakozási tárgyalások lezárását 2026 végére – írták.

A jelentés szerint Albánia előrelépést tett egyebek mellett az igazságszolgáltatás reformja, valamint a szervezett bűnözés és a korrupció elleni küzdelem terén. Albánia azon céljának elérése, hogy 2027-ig lezárja a csatlakozási tárgyalásokat, a szükséges reformok lendületének fenntartásától és a befogadó politikai párbeszéd előmozdításától függ – szögezték le.

Kiemelték: a folyamatos hibrid fenyegetések és az ország destabilizálására irányuló kísérletek ellenére Moldova jelentősen előrelépett az uniós csatlakozás útján azzal, hogy ütemterveket fogadott el a jogállamiság, a közigazgatás és a demokratikus intézmények működése terén, és ezeket az Európai Bizottság pozitívan értékelte. Moldova kormánya jelezte: célul tűzte ki a csatlakozási tárgyalások ideiglenes lezárását 2028 elejéig, ezt célt az uniós testület támogatja, de feltétele a reformok ütemének felgyorsítása – jegyezték meg.

Szerbiával kapcsolatban az Európai Bizottság azt írta, hogy a társadalom polarizációjával járó megmozdulások okozta egyre nehezebb környezet, valamint az érdekelt felek közötti bizalom súlyos eróziójához vezető retorika kihat a csatlakozási folyamatra. 

Elvárt Szerbiától, hogy leküzdje az igazságszolgáltatás és az alapvető jogok területén tapasztalható patthelyzetet, valamint sürgősen megfordítsa a véleménynyilvánítás szabadsága terén tapasztalható visszaesést és az akadémiai szabadság erodálódását – írták.

Észak-Macedóniának az uniós bizottság szerint fokoznia kell erőfeszítéseit a jogállamiság fenntartása érdekében az igazságszolgáltatás függetlenségének és integritásának megőrzésével, valamint a korrupció elleni küzdelem megerősítésével.

Brüsszel szerint a boszniai Szerb Köztársaság politikai válsága és a kormánykoalíció megszűnése aláásta Bosznia-Hercegovina uniós csatlakozási folyamatát. A csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez az illetékes hatóságoknak véglegesíteniük kell és el kell fogadniuk az igazságszolgáltatási reformtörvényeket – jegyezték meg.

Koszovóban az uniós bővítési csomag szerint az intézményi átalakulás késedelme lelassította az EU-val kapcsolatos reformfolyamatokat. A pártok közötti együttműködés kialakítása és a szükséges reformok ismételt előtérbe helyezése szükséges ahhoz, hogy Koszovó visszatérhessen az EU felé vezető útra – írták.

Törökországgal kapcsolatban az uniós bizottság azt írta: a tagjelölt ország az EU kulcsfontosságú partnere, a ciprusi rendezési tárgyalások újraindítása azonban az együttműködés kulcsfontosságú eleme. Kijelentették: az ellenzékiek elleni jogi lépések és letartóztatások kételyeket vetnek fel Törökország demokratikus értékekhez való elkötelezettségével kapcsolatban. A Törökországgal folytatott csatlakozási tárgyalások 2018 óta szünetelnek – jegyezték meg.

Georgiával összefüggésben az Európai Bizottság azt írta: az uniós csatlakozási folyamat 2024-ben leállt, azóta a helyzet meredeken romlik, amit a végrehajtó testület szerint a demokratikus tér súlyos visszaesése, a jogállamiság gyors romlása és az alapvető jogok súlyos korlátozása jellemez. 

A helyzetértékelés szerint az EU Georgiát mindezek ismeretében jelenleg csak névleg tekinti tagjelölt országnak. Tbiliszinek elkötelezettséget kell mutatnia a rossz irányba mutató folyamatok megfordítása és az EU-csatlakozás útjára való visszatérés mellett – foglalt állást jelentésében az Európai Bizottság.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Marcin Romanowski
idezojelekDonald Tusk

Magyar Péter „szeretetországa” Tusk varsói receptje szerint készül

Marcin Romanowski avatarja

Lengyelországban „jogállamiság” helyett intézményesített erőszak uralkodik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu