Brüsszelnek mindennél fontosabb Ukrajna

A Montenegró, Albánia, Ukrajna, Moldova, Szerbia, Észak-Macedónia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Törökország és Georgia uniós csatlakozásához szükséges reformok éves felülvizsgálatát tartalmazó jelentésében az Európai Bizottság azt írta: a bővítés kiemelt helyen szerepel az EU napirendjén, az érintett államok uniós csatlakozása egyre elérhetőbbé válik.

Ukrajna és a többi tagjelölt is megkapta a bizonyítványát Brüsszeltől. Fotó: Hans Lucas via AFP

Leszögezték: a sikeres uniós csatlakozás kulcsa a következetesség és az érdemeken alapuló megközelítés. A szükséges reformok üteme, különösen a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok területén közvetlenül befolyásolja a csatlakozás sebességét. Annak érdekében, hogy az új tagállamok továbbra is megőrizzék és fenntartsák eredményeiket az említett területeken, a jövőbeli csatlakozási szerződéseknek erősebb biztosítékokat kell tartalmazniuk a csatlakozási tárgyalások során tett kötelezettségvállalások megszegése ellen – írták.

Bővítési csomagjában az Európai Bizottság Ukrajnával kapcsolatban azt írta: az ország ütemterveket fogadott el a jogállamiságra, a közigazgatásra és a demokratikus intézmények működésre vonatkozóan, valamint cselekvési tervet a nemzeti kisebbségekről, amelyet a brüsszeli testület pozitívan értékelt.

Közölték: Ukrajna teljesítette egyebek mellett a külkapcsolatokkal és a belső piaccal kapcsolatos tárgyalási fejezetek megnyitásához szükséges feltételeket. Az uniós bizottság arra számít, hogy az ország teljesíti a fennmaradó feltételeket is az összes fejezet megnyitása érdekében még az év vége előtt. Ahogy arról lapunk is beszámolt:

az ukrán kormány jelezte azon célját, hogy a csatlakozási tárgyalásokat 2028 végéig ideiglenesen lezárják, amellyel kapcsolatban az Európai Bizottság közölte: elkötelezett az célkitűzés támogatása mellett, de úgy véli, hogy annak eléréséhez fel kell gyorsítani a reformok ütemét, különösen a jogállamiságban.

Montenegróval kapcsolatban közölték, az ország előrelépést tett az EU-csatlakozás felé azzal, hogy négy tárgyalási fejezetet zárt le. A reformok terén elért előrehaladás fenntartása kulcsfontosságú ahhoz, hogy az ország elérje célját, a csatlakozási tárgyalások lezárását 2026 végére – írták.