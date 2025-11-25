Orbán Balázs: Döbbenetes szembesülni a Tisza megszorító szándékával

Kegyetlen és kendőzetlen megszorító tervekről szóló tiszás politikusi mondatokat szedett csokorba Facebook-videójában Orbán Balázs.

A a miniszterelnök politikai igazgatója szerint a Tisza Párt megszorító programja olyan súlyos, hogy a nyugdíj- és az egészségügyi rendszer sem úszná meg, hiszen a Tisza ígéretei mögött kemény baloldali megszorítások bújnak meg: az ellenzéki gazdasági program csökkentené a magyar emberek nettó jövedelmét, és rontaná a közszolgáltatások színvonalát.

Most pedig, hogy nyilvánosságra került a Tisza Párt gazdasági programja, új értelmet nyertek ezek a mondatok – emelte ki a miniszterelnök politikai igazgatója, aki egy másik posztjában visszaidézte a baloldali párt prominenseinek elmúlt hónapokban tett vérlázító kijelentéseit:

Lehet, hogy nem most van az időszaka annak, hogy mindenki elmondja minden egyes gondolatát – mondta Ruff Bálint, a Partizán politikai elemzője.

A nyugdíjrendszer most túl bőkezű, az induló nyugdíjakat relatíve csökkenteni kéne – hangzott el Simonovits Andrástól, a Tisza Párt nyugdíjszakértőjétől.

Választást kell nyerni, és utána mindent lehet – mondta néhány hónapja Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke.

Gondold el, micsoda tudatformálás a rezsicsökkentés. Pedig van, hogy ha amikor többet fizetsz valamiért, az sokkal jobb dolog – hangzott el Bódis Krisztától, a Tisza Párt szaktanácsadójától.

Korábban arról is hírt adtunk, hogy ugyancsak Orbán Balázs szerint Magyar Péter pártjának kiszivárgott adóemelési nem minősíthetők másnak, mint egy tipikus baloldali megszorító csomagnak:

adóemelések és megszorítások, a magyar emberek viszont egy jobb ajánlatot érdemelnek

– értékelte bejegyzésében a miniszterelnök politikai igazgatója, hozzátéve, hogy a Tisza Párt tervei szerint az állam az adó- és járulékemelésekből évente 1300 milliárd forinttal több bevételt szedne be, a magyar családok és a gazdaság terhére.