Rendkívüli

Nem mondott le, nem rúgták ki: Marco Rossi maradt a szövetségi kapitány

Trumpbéketervorosz-ukrán háború

Trump szerint már az utolsó simításokat végzik

Az amerikai elnök közösségi oldalán számolt be a tárgyalások jelenlegi állásáról. Donald Trump szerint a 28 pontos amerikai béketervnek már csak néhány részletét kell tisztázni, ennek érdekében különmegbízottja, Steve Witkoff hamarosan Moszkvába utazik.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 21:30
Fotó: LENIN NOLLY Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Az elmúlt héten a csapatom óriási előrelépést tett az Oroszország és Ukrajna közötti háború befejezése terén” – írta az amerikai elnök közösségi oldalán. Donald Trump a bejegyzésében elárulta: utasította a különmegbízottját, Steve Witkoffot, hogy utazzon Moszkvába a béketervek véglegesítése érdekében. 

Trump utasította Witkoffot, aki hamarosan Moszkvába repül
Trump utasította Witkoffot, aki hamarosan Moszkvába repül 
Fotó: LENIN NOLLY / NurPhoto

Az amerikai elnök bejegyzésében ismét hangsúlyozta, hogy ennek a háborúnak nem szabadott volna kitörnie, ha pedig ő lett volna az elnök, nem is tört volna ki. Trump emellett bejelentette, hogy a 28 pontos amerikai béketerv kapcsán már az utolsó simításokat végzik. 

A béketerv véglegesítésének reményében utasítottam Steve Witkoff különmegbízottamat, hogy találkozzon Putyin elnökkel Moszkvában, és ezzel egy időben Dan Driscoll, a hadsereg minisztere találkozik az ukránokkal

– írta az amerikai elnök. 

Trump szerint mind ő, mind pedig a kormány tagjai – beleértve Marco Rubio külügyminisztert és J. D. Vance alelnököt – folyamatos tájékoztatást kapnak majd az eseményekről. Az elnök emellett azt is hangsúlyozta, hogy alig várja, hogy találkozhasson Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, de ez csak akkor fog megtörténni, ha már sikerül véglegesíteni a béketervet. 

Trump elkötelezett a béke iránt 

Az amerikai elnök nem sokkal közösségi oldalán megosztott bejegyzése előtt a Fehér Házban beszélt a hálaadás ünnepe alkalmából tartott hagyományos ünnepségen. 

Azt hiszem, nagyon közel jutottunk egy megállapodáshoz – fogalmazott Trump, valamint megismételte, hogy korábban könnyebbnek gondolta az orosz–ukrán konfliktus rendezését, ettől függetlenül azonban azon meggyőződésének adott hangot, hogy a béke elérhető közelségbe került.

Karoline Leavitt elnöki szóvivő szintén kedden közösségi oldalán azt írta, hogy az elmúlt hét komoly előrehaladást hozott egy békeegyezmény felé azáltal, hogy sikerült tárgyalóasztalhoz ültetni mind az ukrán, mind az orosz felet. 

Van néhány érzékeny, de nem leküzdhetetlen részlet, amire megoldást kell találni, és ez további tárgyalásokat igényel Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok között – fogalmazott a Fehér Ház szóvivője.

A békefolyamat részeként Dan Driscoll, a Pentagonnak a szárazföldi hadsereg ügyeiben illetékes vezetője kedden az Egyesült Arab Emírségek fővárosában, Abu-Dzabiban tárgyalt több órán keresztül orosz tisztségviselőkkel. A hadsereg közleménye szerint a Fehér Házzal szorosan egyeztetett tárgyalások jól haladtak, de további részletek a megbeszélésről nem derültek ki.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

add-square Trump béketerve

Friedrich Merz és az ukrán sajtó büszke arra, hogy nem lesz áttörés a béke kérdésében

Trump béketerve 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekgazember

Áldás...

Bayer Zsolt avatarja

Micsoda áldás, hogy ezek a középkorból itt maradt barbárok átjöttek Európába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu