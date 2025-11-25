Trump szerint már az utolsó simításokat végzik

„Az elmúlt héten a csapatom óriási előrelépést tett az Oroszország és Ukrajna közötti háború befejezése terén” – írta az amerikai elnök közösségi oldalán. Donald Trump a bejegyzésében elárulta: utasította a különmegbízottját, Steve Witkoffot, hogy utazzon Moszkvába a béketervek véglegesítése érdekében.
Az amerikai elnök bejegyzésében ismét hangsúlyozta, hogy ennek a háborúnak nem szabadott volna kitörnie, ha pedig ő lett volna az elnök, nem is tört volna ki. Trump emellett bejelentette, hogy a 28 pontos amerikai béketerv kapcsán már az utolsó simításokat végzik.
A béketerv véglegesítésének reményében utasítottam Steve Witkoff különmegbízottamat, hogy találkozzon Putyin elnökkel Moszkvában, és ezzel egy időben Dan Driscoll, a hadsereg minisztere találkozik az ukránokkal
– írta az amerikai elnök.
