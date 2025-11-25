Trump szerint már az utolsó simításokat végzik

Trump szerint mind ő, mind pedig a kormány tagjai – beleértve Marco Rubio külügyminisztert és J. D. Vance alelnököt – folyamatos tájékoztatást kapnak majd az eseményekről. Az elnök emellett azt is hangsúlyozta, hogy alig várja, hogy találkozhasson Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, de ez csak akkor fog megtörténni, ha már sikerül véglegesíteni a béketervet.

Trump elkötelezett a béke iránt

Az amerikai elnök nem sokkal közösségi oldalán megosztott bejegyzése előtt a Fehér Házban beszélt a hálaadás ünnepe alkalmából tartott hagyományos ünnepségen.

Azt hiszem, nagyon közel jutottunk egy megállapodáshoz – fogalmazott Trump, valamint megismételte, hogy korábban könnyebbnek gondolta az orosz–ukrán konfliktus rendezését, ettől függetlenül azonban azon meggyőződésének adott hangot, hogy a béke elérhető közelségbe került.

Karoline Leavitt elnöki szóvivő szintén kedden közösségi oldalán azt írta, hogy az elmúlt hét komoly előrehaladást hozott egy békeegyezmény felé azáltal, hogy sikerült tárgyalóasztalhoz ültetni mind az ukrán, mind az orosz felet.

Over the past week, the United States has made tremendous progress towards a peace deal by bringing both Ukraine and Russia to the table.



There are a few delicate, but not insurmountable, details that must be sorted out and will require further talks between Ukraine, Russia,… — Karoline Leavitt (@PressSec) November 25, 2025

Van néhány érzékeny, de nem leküzdhetetlen részlet, amire megoldást kell találni, és ez további tárgyalásokat igényel Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok között – fogalmazott a Fehér Ház szóvivője.