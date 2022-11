Détári Lajos látja, melyik csapat lett a világbajnokság favoritja

– Egyáltalán nem vagyok biztos a németek továbbjutásában, de ha össze is jön, és továbbjutnak, sok biztatót nem láttam a folytatásra gondolva – mondja. – A spanyolok elleni meccsük tipikus ikszes mérkőzés volt, tulajdonképpen ezt is vártam. Hansi Flick szövetségi kapitány nem találja az ütőképes csapatot, pedig a kerete tele van rutinos, sok sikert is megélt futballistákkal. Egész egyszerűen nem látom, hogy ki vagy kik vihetnék a hátukon a csapatot. A másik az, hogy ha van egy jó góllövőd, akkor az rengeteget számít, azok a válogatottak, amelyeknek nincs, azok nagyon szenvednek. Ezen a téren Franciaország a legjobb, Olivier Giroud középen, a centerpsozton mindig megjátszható, és ott van Klylian Mbappé, aki képes gólokat szerezni. Egyébként is, a franciák gyorsak, a csapatuk egységes, nálam az eddig látottak alapján ők állnak az élen.

Mint mindig, ezúttal is akadnak nagy csalódást okozó válogatottak is, Détári Lajos az első helyen ebben a kategóriában Belgiumot említi meg:

– Úgy látszik, Kevin de Bruyne-nek igaza van, a belgáknál kifutott ez a korosztály, nekik új csapatot kell építeniük a világbajnokság után. Sokáig álltak a világranglistán dobogós helyeken, vezették is azt, de nekem akkor sem tetszett a futballjuk. Tele voltak és vannak most is sztárokkal, de a csapat nem játszik hatékonyan, talán tényleg nagyon hiányzik Romelu Lukaku, aki biztos pont lehetne az ellenfelek kapuja előtt.