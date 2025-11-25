A kalapok már készen, jöhet a világbajnoki sorsolás

Kevesebb mint 200 nappal az első 48 csapatos vb kezdete előtt a FIFA részletes útmutatást tett közzé a torna csoportkialakításának menetéről. A házigazda Egyesült Államok, Kanada és Mexikó az első kalapba került, a 2026-os világbajnokság többi 39, már biztos részt vevő válogatott pedig a múlt hét szerdán közzétett világranglista alapján került a négy, egyenként 12 csapatos kalapba. Az európai pótselejtezőből jövő márciusban továbbjutó négy együttes, illetve az interkontinentális pótselejtező két nyertese a negyedik kalapba kap besorolást.

A jövő nyáron összesen 48 csapat küzd meg egymással a világbajnokság ikonikus kupájáért Fotó: Anadolu/Mustafa Yalcin

A világbajnokság házigazdái legalább a csoportküzdelmekben elkerülték a legjobbakat

Az már most biztos, hogy a három rendező ország közül Mexikó az A, Kanada a B, az Egyesült Államok pedig a D csoportba kerül majd december 5-én, illetve az is ismert immár, hogy mivel mindhárman az első kalapban várják a sorsolást, így a legjobbakkal nem kerülhetnek össze a csoportküzdelmek során. Az első kalap fennmaradó kilenc csapatát sorsolják majd a többi kvartett első helyére, ugyanakkor nem teljesen véletlenszerűen. Mivel a FIFA döntése szerint a világranglistán első Spanyolország ellentétes ágra kerül a második Argentínával, a harmadik Franciaország pedig a negyedik Angliával. Amennyiben ez a négy a csapat megnyeri a csoportját, az elődöntő előtt nem találkozhat egymással.

Szintén alapelv, hogy egyetlen csoportba sem kerülhet egynél több csapat ugyanabból a konföderációból, kivéve az európai válogatottakat, mivel innen 16 csapat szerepel a vb-n. A sorsolás jövő hét pénteken – közép-európai idő szerint – 18 órakor kezdődik Washingtonban, másnapra pedig a helyszínbeosztás és a pontos kezdési időpontok is elkészülnek.

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság kalapbeosztása:

kalap: Kanada, Mexikó, Egyesült Államok, Spanyolország, Argentína, Franciaország, Anglia, Brazília, Portugália, Hollandia, Belgium, Németország kalap: Horvátország, Marokkó, Kolumbia, Uruguay, Svájc, Japán, Szenegál, Irán, Koreai Köztársaság, Ecuador, Ausztria, Ausztrália kalap: Norvégia, Panama, Egyiptom, Algéria, Skócia, Paraguay, Tunézia, Elefántcsontpart, Üzbegisztán, Katar, Szaúd-Arábia, Dél-afrikai Köztársaság kalap: Jordánia, Zöld-foki-szigetek, Ghána, Curacao, Haiti, Új-Zéland, európai pótselejtező négy csapata, interkontinentális pótselejtező két csapata

A 48 csapatosra duzzasztott 2026-os labdarúgó-világbajnokságot június 11. és július 19. között rendezik majd meg.

