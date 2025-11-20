vb 2026vb-pótselejtezősorsolás

Kiderült, hogy a magyar válogatott legyőzője kivel találkozik a világbajnokság pótselejtezőjében

Csütörtökön a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség központjában, Zürichben sorsolást tartottak. A vb-pótselejtező a magyar válogatott számára már nem tartogatott izgalmakat, a nemzeti tizenegyet a selejtezőcsoport utolsó, egymás elleni, budapesti mérkőzésének ráadásában szerzett góllal megelőző Írországnak azonban igen: az írek a cseheket kapták, de győzelem esetén is vár még rájuk egy mérkőzés.

Magyar Nemzet
2025. 11. 20. 13:58
A vb-pótselejtező hat győztese kap lehetőséget arra, hogy jövő nyáron a világbajnokság ikonikus kupájáért küzdhessen. Fotó: Anadolu/Mustafa Yalcin
Kiderült, hogy a kvalifikációban még versenyben lévő együttesek milyen úton juthatnak el a 2026-os, amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokságra. A vb-pótselejtező két ágon zajlik majd jövő márciusban, az előzetesen négy kalapba sorolt 16 európai gárda mellett az interkontinentális pótselejtezőben hat együttes volt érdekelt.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség elnöke, Gianni Infantino a vb-pótselejtező csütörtöki sorolásán
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség elnöke, Gianni Infantino a vb-pótselejtező csütörtöki sorolásán (Fotó: AFP/Fabrice Coffrini)

 

Mexikóban lesz az interkontinentális vb-pótselejtező

A 12 európai selejtezőcsoportban második helyen végzett válogatottakat a szerdán nyilvánosságra hozott világranglista alapján sorolták az első három kalapba, a negyedikbe pedig a Nemzetek Ligája előző kiírásának az a négy csoportgyőztese került, amely a vb-selejtezők során nem végzett kijutást vagy pótselejtezőt érő pozícióban. Az első kalapban szereplő csapatok a negyedikből, míg a második kalapos együttesek a harmadikból kaphattak ellenfelet. Az már a sorsolást megelőzően ismert volt, hogy az első és második kalapban lévő válogatottak az elődöntőt hazai pályán játszhatják majd, a döntő helyszínét pedig sorsolással döntik el. Az írek a harmadik kalapból várták a húzást.

Mielőtt azonban kihúzták volna az ír válogatottat rejtő golyót, elsőként az interkontinentális pótselejtezők párosításait készítették el. Két út jött létre: az elsőn Új-Kaledónia vívhat Jamaicával, a győztes pedig a rangsor alapján kiemelt Kongói Demokratikus Köztársaság elleni találkozón dönthet a kijutásról. A másodikon Bolívia–Suriname összecsapás lesz, aki nyer, Irakkal küzdhet meg a világbajnokságért. Ezeket a meccseket semleges helyszínen, Mexikóban rendezik meg, a tornának Guadalajara és Monterrey ad otthont március 23. és 31. között.

Az interkontinentális vb-pótselejtező párosításait a volt francia válogatott játékos, Christian Karembeu húzta ki
Az interkontinentális vb-pótselejtező párosításait a volt francia válogatott játékos, Christian Karembeu húzta ki (Fotó: AFP/Fabrice Coffrini)

 

A csehekkel kezdenek az írek

A folytatásban a 2006-os világbajnok olasz válogatott tagja, Marco Materazzi és az 1994-es vb-n bronzérmes svéd csapat korábbi játékosa, Martin Dahlin segédkezett a sorsolásban. Érdekesség, hogy az egyes kalapba helyezett, a legutóbbi két vb-ről a pótselejtező elveszítése miatt lemaradt Olaszország is ellenfélre várt.

Materazzi a véletlennek köszönhetően elsőként hazája csapatát húzta ki, ám az csak később derült ki, hogy Olaszország Észak-Írország ellen játszhat. E párharc győztese a Wales–Bosznia-Hercegovina-elődöntő győztesével küzdhet majd meg a vb-szereplésért. 

A magyar válogatottat búcsúztató Írország Csehországot kapta, és ha idegenben nyer, Dánia vagy Észak-Macedónia vár rá. A kijutásról döntő meccset Írországban rendeznék.

A 48 csapatosra duzzasztott 2026-os labdarúgó-világbajnokságot június 11. és július 19. között rendezik majd meg.

A vb-pótselejtező párosításai

Interkontinentális pótselejtező
1. ág, elődöntő
Új-Kaledónia–Jamaica 
Döntő
Kongói DK–Új-Kaledónia/Jamaica

2. ág, elődöntő
Bolívia–Suriname
Döntő
Irak–Bolívia/Suriname

Európai pótselejtező
A-ág
Elődöntő (március 26.)
Olaszország–Észak-Írország
Wales–Bosznia-Hercegovina

Döntő (március 31.)
Wales/Bosznia-Hercegovina–Olaszország/Észak-Írország

B-ág
Elődöntő (március 26.)
Ukrajna–Svédország
Lengyelország–Albánia

Döntő (március 31.)
Ukrajna/Svédország–Lengyelország/Albánia

C-ág
Elődöntő (március 26.)
Törökország–Románia
Szlovákia–Koszovó

Döntő (március 31.)
Szlovákia/Koszovó–Törökország/Románia

D-ág
Elődöntő (március 26.)
Dánia–Észak-Macedónia
Csehország–Írország

Döntő (március 31.)
Csehország/Írország–Dánia/Észak-Macedónia

 

