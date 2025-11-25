Bóka János: Az európai intézmények ösztönösen továbbra is a háború pártján állnak

Fontos, hogy Magyarország a szuverenitás és a józan ész szigete maradjon – hangsúlyozta az európai uniós ügyekért felelős miniszter a kormánypártok országjárásának szentendrei fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón.

Bóka János azt mondta, hogy az elmúlt napokban az orosz–ukrán háború lezárása érdekében megélénkültek az események. Eddig is Donald Trump amerikai elnök béketerve az egyetlen komolyan vehető kezdeményezés, amely valóban hozzájárulhat a konfliktus lezárásához, és most úgy tűnik, hogy

a béke talán belátható közelségbe került.

A tárcavezető szerint fontos lenne, hogy az EU intézményei és a tagállamok minden rendelkezésükre álló eszközzel támogassák a folyamatot, ne pedig kisiklatni vagy megtorpedózni akarják. Hozzáfűzte:

Az európai intézmények ösztönösen továbbra is a háború pártján állnak, vezetőik olyan nyilatkozatokat tesznek, olyan elvárásokat fogalmaznak meg, amelyek nem segítik a béketörekvéseket.

Magyarország továbbra is a béke pártján áll, minden rendelkezésére álló eszközzel segíti a folyamatot, és feltételek nélkül, teljes mértékben támogatja Donald Trump béketörekvéseit – hangsúlyozta Bóka János, megjegyezve, hogy ezt a pozíciót erős politikai ellenszélben kell képviselni Brüsszelben és több tagállammal szemben is.

A magyar kormány béke melletti kiállásának azonban erőt ad, ha a magyar emberek aláírásukkal támogatják a békefolyamatot, és ellentartanak a brüsszeli háborúpárti kezdeményezéseknek – buzdított a miniszter a részvételre a kormánypártok aláírásgyűjtésén.

Vitályos Eszter kormányszóvivő, a térség országgyűlési képviselője a fórum előtt a sajtónak arról beszélt: a magyaroknak a béke az érdekük.

A kormány a háború kitörése óta következetesen azt az álláspontot képviseli, hogy mielőbbi békekötésre és tűzszünetre van szükség, hogy el lehessen kerülni emberek értelmetlen halálát, emellett az európai gazdaságot is blokkolja a háború – mondta, hozzátéve: mindenkinek elemi érdeke, hogy minél előbb béke legyen.

Vitályos Eszter jelezte, hogy a fórumon a migráció és az európai uniós források is szóba kerül, mert sok olyan fejlesztést blokkol az uniós pénzek visszatartása, amelyek szükségesek lennének ahhoz, hogy még komfortosabban éljenek a Dunakanyar településeinek lakói.