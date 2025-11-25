Rendkívüli

Nem mondott le, nem rúgták ki: Marco Rossi maradt a szövetségi kapitány

Bóka Jánosbékepártiságbékepárti kiállásVitályos Eszter

Bóka János: Az európai intézmények ösztönösen továbbra is a háború pártján állnak

Fontos lenne, hogy az EU intézményei és a tagállamok minden rendelkezésükre álló eszközzel támogassák a formálódó békefolyamatot, ne pedig kisiklatni vagy megtorpedózni akarják azt, emelte ki Bóka János.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 25. 21:45
Szentendre, 2025. november 25. Bóka János európai ügyekért felelős miniszter a kormánypártok országjárásának fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón Szentendrén, a Mank Galériában 2025. november 25-én. Fotó: Kovács Attila Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Fontos, hogy Magyarország a szuverenitás és a józan ész szigete maradjon – hangsúlyozta az európai uniós ügyekért felelős miniszter a kormánypártok országjárásának szentendrei fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón.

Terítékre kerül az ukrajnai háború rendezése, az örmény-azerbajdzsáni békefolyamat és több fontos téma
Illusztráció Fotó: AFP

Bóka János azt mondta, hogy az elmúlt napokban az orosz–ukrán háború lezárása érdekében megélénkültek az események. Eddig is Donald Trump amerikai elnök béketerve az egyetlen komolyan vehető kezdeményezés, amely valóban hozzájárulhat a konfliktus lezárásához, és most úgy tűnik, hogy 

a béke talán belátható közelségbe került.

A tárcavezető szerint fontos lenne, hogy az EU intézményei és a tagállamok minden rendelkezésükre álló eszközzel támogassák a folyamatot, ne pedig kisiklatni vagy megtorpedózni akarják. Hozzáfűzte:

Az európai intézmények ösztönösen továbbra is a háború pártján állnak, vezetőik olyan nyilatkozatokat tesznek, olyan elvárásokat fogalmaznak meg, amelyek nem segítik a béketörekvéseket.

Magyarország továbbra is a béke pártján áll, minden rendelkezésére álló eszközzel segíti a folyamatot, és feltételek nélkül, teljes mértékben támogatja Donald Trump béketörekvéseit – hangsúlyozta Bóka János, megjegyezve, hogy ezt a pozíciót erős politikai ellenszélben kell képviselni Brüsszelben és több tagállammal szemben is.

A magyar kormány béke melletti kiállásának azonban erőt ad, ha a magyar emberek aláírásukkal támogatják a békefolyamatot, és ellentartanak a brüsszeli háborúpárti kezdeményezéseknek – buzdított a miniszter a részvételre a kormánypártok aláírásgyűjtésén.

Vitályos Eszter kormányszóvivő, a térség országgyűlési képviselője a fórum előtt a sajtónak arról beszélt: a magyaroknak a béke az érdekük. 

A kormány a háború kitörése óta következetesen azt az álláspontot képviseli, hogy mielőbbi békekötésre és tűzszünetre van szükség, hogy el lehessen kerülni emberek értelmetlen halálát, emellett az európai gazdaságot is blokkolja a háború – mondta, hozzátéve: mindenkinek elemi érdeke, hogy minél előbb béke legyen.

Vitályos Eszter jelezte, hogy a fórumon a migráció és az európai uniós források is szóba kerül, mert sok olyan fejlesztést blokkol az uniós pénzek visszatartása, amelyek szükségesek lennének ahhoz, hogy még komfortosabban éljenek a Dunakanyar településeinek lakói.

Borítókép: Bóka János európai ügyekért felelős miniszter (Fotó: MTI/Kovács Attila)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekgazember

Áldás...

Bayer Zsolt avatarja

Micsoda áldás, hogy ezek a középkorból itt maradt barbárok átjöttek Európába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu