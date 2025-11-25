Hidvéghi Balázs: Nem engedjük, hogy a magyarok pénzét elvigyék Ukrajnába!

– Nem engedjük meg, hogy a magyarok pénzét elvigyék Ukrajnába, hogy éveken keresztül finanszírozzanak egy megnyerhetetlen háborút és az ukrán államot – jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára kedden Jászapátiban, a lakossági fórum előtti sajtótájékoztatón.

Hidvéghi Balázs és Pócs János (Fotó: Mészáros János / MTI Fotószerkesztőség)

Hidvéghi Balázs azt mondta: a tétek emelkednek, a Magyarországra nehezedő nyomás Brüsszel részéről fokozódik.

A brüsszeli elit képtelen elfogadni azt, hogy ez a háború nem nyerhető meg, és hogy az elmúlt évek politikája Brüsszelben elhibázott volt

– mondta. Elhibázott volt a háborúpárti politika, ahogyan az volt és maradt a szankciók politikája, tette hozzá.

Elhibázott most azt erőltetni, hogy egy megváltozott helyzetben, amikor az Egyesült Államok már békét akar és egy megállapodáson dolgozik, akkor Brüsszel folyamatosan a háború folytatásáról és Ukrajna finanszírozásáról beszél – emelte ki Hidvégi, hozzátéve: teszi ezt úgy, hogy kiderült a napokban: egy ukrán háborús maffia „tette rá a kezét” ezekre a támogatásokra. Mint mondta:

az európai adófizetők pénzéből Ukrajnába küldött összegek egy jelentős részét, 10-15 százalékát lefölözték, ellopták, »palotákra költötték, aranyvécéket helyeztek el ezekben az épületekben, így dőzsöltek és dőzsölnek ezek az emberek, az ukrán háborús maffia«.

Egy tarthatatlan helyzet állt elő, Brüsszel mégis további befizetéseket akar kierőszakolni a tagállamoktól – közölte. Hozzátette: Ursula von der Leyen 135 milliárd euró fizetését javasolja a tagállamoknak csak a következő két évben. Ezeket részben adóemelésekkel lehetne előteremteni vagy egy közös hitelfelvétellel – mondta az államtitkár, hozzátéve: ezeket Magyarország és a Fidesz–KDNP kormány határozottan elutasítja.

Mi nem fogjuk megengedni azt, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék. Ellenállunk annak a nyomásnak, amely háborúba akarja rángatni az országot és a magyar embereket

– közölte. Hidvéghi Balázs hozzátette: a kezdetektől azt mondják és ezt fenntartják, hogy egy békemegállapodásra van szükség, ehhez tűzszünet kell, és egy stratégiai megállapodást kell kötni az oroszokkal ahhoz, hogy Európa és az eurázsiai térség nyugalmát, gazdasági jólétét rendezik tudják.