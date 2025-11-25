Rendkívüli

Nem mondott le, nem rúgták ki: Marco Rossi maradt a szövetségi kapitány

Hidvéghi BalázsPócs JánosOrbán Viktorországjárás

Hidvéghi Balázs: Nem engedjük, hogy a magyarok pénzét elvigyék Ukrajnába!

A brüsszeli elit képtelen elfogadni azt, hogy ez a háború nem nyerhető meg, és hogy az elmúlt évek politikája Brüsszelben elhibázott volt, hangzott el Hidvéghi Balázs és Pócs János országjárásán.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 21:06
Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (b) és Pócs János, a térség fideszes országgyűlési képviselője (j) a kormánypártok országjárásának fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón Jászapátiban, a Pájer Antal Művelődési Házban
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Nem engedjük meg, hogy a magyarok pénzét elvigyék Ukrajnába, hogy éveken keresztül finanszírozzanak egy megnyerhetetlen háborút és az ukrán államot – jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára kedden Jászapátiban, a lakossági fórum előtti sajtótájékoztatón.

Jászapáti, 2025. november 25. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (b) és Pócs János, a térség fideszes országgyűlési képviselője (j) a kormánypártok országjárásának fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón Jászapátiban, a Pájer Antal Művelődési Házban 2025. november 25-én. MTI/Mészáros János
Hidvéghi Balázs és Pócs János (Fotó: Mészáros János / MTI Fotószerkesztőség)

Hidvéghi Balázs azt mondta: a tétek emelkednek, a Magyarországra nehezedő nyomás Brüsszel részéről fokozódik. 

A brüsszeli elit képtelen elfogadni azt, hogy ez a háború nem nyerhető meg, és hogy az elmúlt évek politikája Brüsszelben elhibázott volt

– mondta. Elhibázott volt a háborúpárti politika, ahogyan az volt és maradt a szankciók politikája, tette hozzá. 

Elhibázott most azt erőltetni, hogy egy megváltozott helyzetben, amikor az Egyesült Államok már békét akar és egy megállapodáson dolgozik, akkor Brüsszel folyamatosan a háború folytatásáról és Ukrajna finanszírozásáról beszél – emelte ki Hidvégi, hozzátéve: teszi ezt úgy, hogy kiderült a napokban: egy ukrán háborús maffia „tette rá a kezét” ezekre a támogatásokra. Mint mondta: 

az európai adófizetők pénzéből Ukrajnába küldött összegek egy jelentős részét, 10-15 százalékát lefölözték, ellopták, »palotákra költötték, aranyvécéket helyeztek el ezekben az épületekben, így dőzsöltek és dőzsölnek ezek az emberek, az ukrán háborús maffia«.

 

Egy tarthatatlan helyzet állt elő, Brüsszel mégis további befizetéseket akar kierőszakolni a tagállamoktól – közölte. Hozzátette: Ursula von der Leyen 135 milliárd euró fizetését javasolja a tagállamoknak csak a következő két évben. Ezeket részben adóemelésekkel lehetne előteremteni vagy egy közös hitelfelvétellel – mondta az államtitkár, hozzátéve: ezeket Magyarország és a Fidesz–KDNP kormány határozottan elutasítja. 

Mi nem fogjuk megengedni azt, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék. Ellenállunk annak a nyomásnak, amely háborúba akarja rángatni az országot és a magyar embereket

– közölte. Hidvéghi Balázs hozzátette: a kezdetektől azt mondják és ezt fenntartják, hogy egy békemegállapodásra van szükség, ehhez tűzszünet kell, és egy stratégiai megállapodást kell kötni az oroszokkal ahhoz, hogy Európa és az eurázsiai térség nyugalmát, gazdasági jólétét rendezik tudják.

Megjegyezte: Magyarországon számos olyan politikai erő van az ellenzék oldalán, elsősorban a Tisza Párt Magyar Péter vezetésével, amely olyan nyilatkozatokat tesz, amely arról árulkodik, hogy ők végrehajtanák ezeket a brüsszeli elvárásokat. Ha a Tisza Párton múlna, akkor adóemelésekre kerülne sor, megszűnne az alacsony személyi jövedelemadó, az alacsony rezsi Magyarországon, magasabb lenne a társasági adó és megkurtítanák a családi adókedvezményeket. Nemrég az is kiderült, hogy már a nyugdíjakat is meg akarják adóztatni a Tisza különböző szakértői – jegyezte meg. 

Ez a politika egyértelműen a háborúpárti, baloldali brüsszeli politika kiszolgálását jelenti – mondta Hidvéghi.

Magyarországon jövő tavasszal választás lesz, arról döntünk, hogy merre menjen tovább az ország a következő években. Az államtitkár kulcsfontosságúnak nevezte, hogy most, 2025 őszén beszéljünk azokról a dolgokról, amelyek meghatározzák ezeket a döntéseket, és azokról a választási lehetőségekről, amelyek közül a magyarok választhatnak. 

A Fidesz–KDNP kormány a béke és a gyarapodás mellett teszi le a voksát – emelte ki. „Mi nem engedjük meg, hogy a magyarok pénzét elvigyék Ukrajnába. Mi a magyar érdekből indulunk ki, kiállunk a béke mellett és meg fogjuk védeni az ország nyugalmát, biztonságát és békéjét” – jelentette ki Hidvéghi Balázs.

Pócs János, a térség fideszes országgyűlési képviselője felidézte, hogy a Fidesz-kormány annak idején meghirdette és végre is hajtotta a „tíz év alatt egymillió új munkahely” programot, rezsicsökkentést vitt végbe. Mindig kikérték és kikérik az emberek véleményét, ahogyan tették például a migránsok ügyében is. Hozzátette: Orbán Viktor és Donald Trump megállapodása alapján ma is Európában egyedül tudjuk elmondani, hogy szankciómentes országban fogunk élni. A háború kérdése egyre súlyosabb és égetőbb, az elmúlt években elért eredményeket el is veszíthetjük – figyelmeztetett.

Hidvéghi Balázs azt mondta: Orbán Viktor az egész világon elismerést szerzett azzal, hogy kiáll évek óta a tárgyalások fontossága mellett, békemissziót hajtott végre. Brüsszel nem volt képes arra, hogy megfogalmazzon egy európai uniós érdeket, és ez alapján önálló szereplőként tárgyaljon. Ha a magyar miniszterelnökre hallgattak volna, akkor sokkal jobb helyzetben tudna ma tárgyalni Brüsszel – mondta.

Borítókép: Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (b) és Pócs János, a térség fideszes országgyűlési képviselője (j) a kormánypártok országjárásának fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón Jászapátiban, a Pájer Antal Művelődési Házban 2025. november 25-én (Fotó: MTI/Mészáros János)


További játékainkhoz kattintson ide!

zoe.mediaworks.hu

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekgazember

Áldás...

Bayer Zsolt avatarja

Micsoda áldás, hogy ezek a középkorból itt maradt barbárok átjöttek Európába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu