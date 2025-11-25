A hungarikumok a magyar ész, a magyar kéz és a magyar szív bizonyítékai

Minden hungarikum mögött ott van a magyar észjárás, a magyar kéz munkája, a magyar szív hűsége, ezért ezek az értékek nem csupán büszkeségeink, hanem válaszaink arra, hogy kik vagyunk mi, magyarok – jelentette ki Nagy István agrárminiszter, a Hungarikum Bizottság elnöke az V. Hungarikum Díjátadó Gálán, a Budapesti Operettszínházban, kedden.

Siklósi Beatrix, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója (b2), miután átvette a Hungarikum Gála Média Díját Lezsák Sándortól, az Országgyűlés alelnökétől, a Hungarikum Liget alapítájótól, a Hungarikum Bizottság tagjától (b), Lezsák Annától, a Hungarikum Liget igazgatójától (j2) és Balogh Lászlótól, a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának elnökétől (j) a Hungarikum Díjátadó Gálán a Budapesti Operettszínházban 2025. november 25-én (Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztőség)

A tárca közleménye szerint a miniszter a rendezvényen kiemelte: a hungarikumok magukban hordozzák a kézműves mesterségek precizitását, a termelők minőség iránti elkötelezettségét, a hagyományőrzők hűségét és a közösség összetartását.

Nemzeti értékeink az egész magyarság számára jelentenek dicsőséget és hasznot. Kultúránk, hagyományaink, közös identitásunk csak akkor marad élő, ha gondját viseljük, továbbadjuk és értékként tekintünk rájuk

– hangsúlyozta a tárcavezető.

Az ünnepségen V. Németh Zsolt, a magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos felidézte, hogy immár 13 éve van érvényben a hungarikum törvény. Az ezzel kapcsolatos pályázati rendszer népszerűsége pedig töretlen, ugyanis az idei felhívásra több mint 500 pályázat érkezett, helyi identitást erősítő programoktól kezdve filmeken és arculati elemek tervezésén át a népi öltözetek és kézműves hagyományok megőrzéséig.

A 98 hungarikum mellett 162 kiemelkedő nemzeti értéket és több ezer, az értékpiramis alapjául szolgáló települési és tájegységi kincset tartanak nyilván

- tette hozzá.

A gálán a Hungarikum Bizottság képviselői ünnepélyes keretek között adták át az elismeréseket mindazoknak, akik javaslataikkal hozzájárultak a nemzeti értékeink gyarapításához. Ők azok, akiknek a beadványai bekerültek a jelenleg 98 elemet számláló Hungarikumok Gyűjteményébe. 2013 óta összesen 89 „hungarikum gazda" részesült a rangos elismerésben, és

a keddi eseményen újabb kilenc hungarikum képviselője kapta meg a kitüntetést és az oklevelet.

A kocsi a magyar találékonyság és a mesterségbeli tudás régi bizonyítéka, a szaloncukor édesiparunk jellegzetessége, amely minden magyar család számára az ünnepek meghittségét is jelenti, olvasható a közleményben, amely így folytatja a felsorolást: a Hatvani Aranyfácán Sűrített Paradicsom a magyar élelmiszeripar egyik klasszikusa, a déli harangszó pedig évszázadok óta köti össze a Kárpát-medencei magyarokat. A csárdás csodálatosan mesél a magyar temperamentumról és tánckultúráról, valamint a badacsonyi kéknyelű a boraink és borászaink nagyszerűségét hirdeti. Gasztronómiai és néprajzi tekintetben pedig nemzetünk paraszti kultúrájának szerves része a csárda: hiszen a foglalkozást, életmódot, szokásokat, az állat és vásártartást egyaránt szimbolizálja.