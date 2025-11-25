Rendkívüli

Nem mondott le, nem rúgták ki: Marco Rossi maradt a szövetségi kapitány

Nagy István

A hungarikumok a magyar ész, a magyar kéz és a magyar szív bizonyítékai

Minden hungarikum mögött ott van a magyar észjárás, a magyar kéz munkája, a magyar szív hűsége, ezért ezek az értékek nem csupán büszkeségeink, hanem válaszaink arra, hogy kik vagyunk mi, magyarok – jelentette ki Nagy István agrárminiszter.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 22:56
Nagy István agrárminiszter beszédet mond a Hungarikum Díjátadó Gálán a Budapesti Operettszínházban 2025. november 25-én Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Budapest, 2025. november 25. Siklósi Beatrix, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója (b2), miután átvette a Hungarikum Gála Média Díját Lezsák Sándortól, az Országgyűlés alelnökétől, a Hungarikum Liget alapítájótól, a Hungarikum Bizottság tagjától (b), Lezsák Annától, a Hungarikum Liget igazgatójától (j2) és Balogh Lászlótól, a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának elnökétől (j) a Hungarikum Díjátadó Gálán a Budapesti Operettszínházban 2025. november 25-én.
Siklósi Beatrix, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója (b2), miután átvette a Hungarikum Gála Média Díját Lezsák Sándortól, az Országgyűlés alelnökétől, a Hungarikum Liget alapítájótól, a Hungarikum Bizottság tagjától (b), Lezsák Annától, a Hungarikum Liget igazgatójától (j2) és Balogh Lászlótól, a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának elnökétől (j) a Hungarikum Díjátadó Gálán a Budapesti Operettszínházban 2025. november 25-én (Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztőség)

A tárca közleménye szerint a miniszter a rendezvényen kiemelte: a hungarikumok magukban hordozzák a kézműves mesterségek precizitását, a termelők minőség iránti elkötelezettségét, a hagyományőrzők hűségét és a közösség összetartását.

Nemzeti értékeink az egész magyarság számára jelentenek dicsőséget és hasznot. Kultúránk, hagyományaink, közös identitásunk csak akkor marad élő, ha gondját viseljük, továbbadjuk és értékként tekintünk rájuk

 – hangsúlyozta a tárcavezető.

Az ünnepségen V. Németh Zsolt, a magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos felidézte, hogy immár 13 éve van érvényben a hungarikum törvény. Az ezzel kapcsolatos pályázati rendszer népszerűsége pedig töretlen, ugyanis az idei felhívásra több mint 500 pályázat érkezett, helyi identitást erősítő programoktól kezdve filmeken és arculati elemek tervezésén át a népi öltözetek és kézműves hagyományok megőrzéséig.

A 98 hungarikum mellett 162 kiemelkedő nemzeti értéket és több ezer, az értékpiramis alapjául szolgáló települési és tájegységi kincset tartanak nyilván

 - tette hozzá.

A gálán a Hungarikum Bizottság képviselői ünnepélyes keretek között adták át az elismeréseket mindazoknak, akik javaslataikkal hozzájárultak a nemzeti értékeink gyarapításához. Ők azok, akiknek a beadványai bekerültek a jelenleg 98 elemet számláló Hungarikumok Gyűjteményébe. 2013 óta összesen 89 „hungarikum gazda" részesült a rangos elismerésben, és 

a keddi eseményen újabb kilenc hungarikum képviselője kapta meg a kitüntetést és az oklevelet.

A kocsi a magyar találékonyság és a mesterségbeli tudás régi bizonyítéka, a szaloncukor édesiparunk jellegzetessége, amely minden magyar család számára az ünnepek meghittségét is jelenti, olvasható a közleményben, amely így folytatja a felsorolást: a Hatvani Aranyfácán Sűrített Paradicsom a magyar élelmiszeripar egyik klasszikusa, a déli harangszó pedig évszázadok óta köti össze a Kárpát-medencei magyarokat. A csárdás csodálatosan mesél a magyar temperamentumról és tánckultúráról, valamint a badacsonyi kéknyelű a boraink és borászaink nagyszerűségét hirdeti. Gasztronómiai és néprajzi tekintetben pedig nemzetünk paraszti kultúrájának szerves része a csárda: hiszen a foglalkozást, életmódot, szokásokat, az állat és vásártartást egyaránt szimbolizálja. 

A két legújabb hungarikum közül a Pető-módszeren alapuló Kognitív Pedagógia Rendszere magyar szellemi örökségként világszerte nyújt támogatást a családoknak, míg a magyar nyereg a lovas kultúránk évszázados tudását őrzi.

A rendezvényen átadták a Hungarikum Liget Média-díjat is, amit idén a Kossuth Rádió Déli harangszó című műsorának készítői érdemeltek ki. 

A díjat az Országgyűlés alelnöke alapította, és azok munkáját ismeri el, akik sokat tesznek a hungarikum mozgalom ismertségének és népszerűségének erősítéséért.

A Hungarikum Díjátadó Gála célja, hogy felhívja a figyelmet a nemzeti értékeink megbecsülésének jelentőségére – áll a közleményben.

Borítókép:  Nagy István agrárminiszter beszédet mond a Hungarikum Díjátadó Gálán a Budapesti Operettszínházban 2025. november 25-én (Forrás: MTI/Balogh Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

