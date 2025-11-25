A hungarikumok a magyar ész, a magyar kéz és a magyar szív bizonyítékai

Minden hungarikum mögött ott van a magyar észjárás, a magyar kéz munkája, a magyar szív hűsége, ezért ezek az értékek nem csupán büszkeségeink, hanem válaszaink arra, hogy kik vagyunk mi, magyarok – jelentette ki Nagy István agrárminiszter, a Hungarikum Bizottság elnöke az V. Hungarikum Díjátadó Gálán, a Budapesti Operettszínházban, kedden.
A tárca közleménye szerint a miniszter a rendezvényen kiemelte: a hungarikumok magukban hordozzák a kézműves mesterségek precizitását, a termelők minőség iránti elkötelezettségét, a hagyományőrzők hűségét és a közösség összetartását.
Nemzeti értékeink az egész magyarság számára jelentenek dicsőséget és hasznot. Kultúránk, hagyományaink, közös identitásunk csak akkor marad élő, ha gondját viseljük, továbbadjuk és értékként tekintünk rájuk
– hangsúlyozta a tárcavezető.
Az ünnepségen V. Németh Zsolt, a magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos felidézte, hogy immár 13 éve van érvényben a hungarikum törvény. Az ezzel kapcsolatos pályázati rendszer népszerűsége pedig töretlen, ugyanis az idei felhívásra több mint 500 pályázat érkezett, helyi identitást erősítő programoktól kezdve filmeken és arculati elemek tervezésén át a népi öltözetek és kézműves hagyományok megőrzéséig.
A 98 hungarikum mellett 162 kiemelkedő nemzeti értéket és több ezer, az értékpiramis alapjául szolgáló települési és tájegységi kincset tartanak nyilván
- tette hozzá.
A gálán a Hungarikum Bizottság képviselői ünnepélyes keretek között adták át az elismeréseket mindazoknak, akik javaslataikkal hozzájárultak a nemzeti értékeink gyarapításához. Ők azok, akiknek a beadványai bekerültek a jelenleg 98 elemet számláló Hungarikumok Gyűjteményébe. 2013 óta összesen 89 „hungarikum gazda" részesült a rangos elismerésben, és
a keddi eseményen újabb kilenc hungarikum képviselője kapta meg a kitüntetést és az oklevelet.
A kocsi a magyar találékonyság és a mesterségbeli tudás régi bizonyítéka, a szaloncukor édesiparunk jellegzetessége, amely minden magyar család számára az ünnepek meghittségét is jelenti, olvasható a közleményben, amely így folytatja a felsorolást: a Hatvani Aranyfácán Sűrített Paradicsom a magyar élelmiszeripar egyik klasszikusa, a déli harangszó pedig évszázadok óta köti össze a Kárpát-medencei magyarokat. A csárdás csodálatosan mesél a magyar temperamentumról és tánckultúráról, valamint a badacsonyi kéknyelű a boraink és borászaink nagyszerűségét hirdeti. Gasztronómiai és néprajzi tekintetben pedig nemzetünk paraszti kultúrájának szerves része a csárda: hiszen a foglalkozást, életmódot, szokásokat, az állat és vásártartást egyaránt szimbolizálja.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!