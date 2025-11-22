A magyar konyha reneszánszának igényes műhelye a Simaliba

Két évtizeddel ezelőtt, a magyar vendéglátás minőségelvű megújulásának hajnalán az lehetett az érzése a felszínes szemlélőnek, hogy a mozgalom zászlóvivői, Molnár B. Tamás és Bittera Dóra, akik a Magyar Nemzet hasábjain alaposan dokumentált, ugyanakkor olvasmányos, nem ritkán fanyar humorral fűszerezett írásokban szembesítették a szakmát önmagával, is a nemzetközi mércékkel, egyfajta modernitás versus tradíció törésvonalat alakítanak ki. A kommunista korszakban kialakult, Venesz József nevével fémjelzett, lebutított hagyományos magyar konyha képviselői kerültek célkeresztbe, a hívek, a Magyar Gasztronómiai Egyesület (MGE) tagjainak zöme a nemzetközi konyha irányában orientálódott.

Ismétlem, ez csak a felszín volt, a valóság azonban ettől lényegesen eltért.

Az MGE „Hagyomány és evolúció” néven hirdetett szakácsversenyt, a mozgalom kulcsfigurája által főszerkesztett Alexandra, majd Gault-Millau étteremkalauzban a hagyományos magyar fogásokat minden csavar nélkül, de korrekt minőségben prezentáló helyek, mint például a sajnos megszűnt bándi Udvarház, vagy az érsekcsanádi Rév csárda előkelő pontszámmal kerültek be, a Budai Gourmet fesztiválon az MGE elkerített részlegébe olyan embereket hívtak meg főzni, mint Csontos György, többszörös karcagi birkafőző bajnok, vagy Tinusz Gábor és Felső Barnabás, a halászos halászlé mesterei. A magyar konyhának megvolt a becsülete az MGE ikonikus éttermeiben is, kezdve az akkoron Széll Tamás és Szulló Szabina által vezetett Onyxtól, ahol a „Magyar evolúció” névre keresztelt degusztációs menü a hagyományos magyar konyha ízeire épült, egészen a magyar vendéglátás fenegyerekéig, Bíró Lajosig, aki a Bock bisztróban, majd a Hold utcai Séf utcájában és a más helyszínen, de ma is működő Buja Disznó(k)-ban tradicionális fogásokat tett az asztalra kisebb-nagyobb csavarokkal.

Kialakult szép lassan a magyar konyha három irányzata a vendéglátás felső szegmensében. Az első a klasszikus fogásokat kínálja minőségi alapanyagokból, korrektül elkészítve, jó minőségű kenyérrel és italokkal kísérve, többnyire impozáns környezetben. A második bevisz néhány szokatlan megoldást a produkcióba a lényeg megőrzése mellett. A harmadik újragondolt fogásokat prezentál, melyek csak érintőlegesen találkoznak az eredetivel s melyek céltáblái lettek a struktúrakonzervatív vendégkör csípős megjegyzéseinek.