Puli és juhász – klasszikus csárda a bulinegyed szívében népzenével, szívmelengető környezettel, hagyományos magyar ételekkel

A Vakvarjú étteremhálózat bő másfél évtizede színesíti a főváros gasztropalettáját. Az első egység 2008-ban nyitott, ma már hét helyszínen várják vendégeiket. Többségüket végigjártam, egyik sem okozott csalódást, igaz, katarzist sem. De nemcsak kaviár nem kell mindennap. Jó, ha a gasztronómiai csúcsélmények mellett tudunk örülni egy korrektül elkészített csirkepaprikásnak, birkapörköltnek, szalontüdőnek vagy rácpontynak. A felsorolás persze esetleges, nem állítom, hogy ezek mindegyike kapható a Vakvarjú(k)ban. De azt igen, hogy a hálózat egységei kivétel nélkül többet nyújtanak az átlagosnál, ha itt-ott akad kisebb hiányosság az ételekben, azt jellemzően kompenzálja a hely hangulata, az italkínálat s nem ritkán a kiszolgálás.

Az igazság az, hogy midőn célbavettük a „Puli és juhász” nevű éttermet, még nem tudtuk, hogy a Semsei Gastronomy és a Stifler csoport közös vállalkozásaként életre hívott belvárosi csárda a Vakvarjú étteremcsalád legújabb tagja, ez az egyik felszolgáló hölggyel folytatott beszélgetés során derült ki. Tény, hogy felfokozta a várakozásainkat. Hogy ezek mennyire teljesültek, kiderül hamarosan.

Lássuk egyszer a környezetet! A boltíves beltér hangulatos, némi nyers tégla, tetszetős világítótestek, a falakon festett népi kerámiatányérok és pusztai életképek. A háttérben autentikus magyar népzene szól, többek között a Csík zenekar és a Muzsikás alapműveiből válogatva.

A szerző felvétele

Az abroszt helyettesítő papíralátéten a magyar konyha néhány alapfogását rajzolt illusztrációkkal magyarázzák el angolul és magyarul, a körözöttől az abált szalonnán át a dödölléig. „Vidéki hangulatú pesti csárda a belvárosban – hazai alapanyagokkal, nosztalgikus ételekkel, tele szívvel és lélekkel.” - olvashatjuk a honlapon, ami jó iránynak tűnik, ha a csapat összerázódik, esély van arra, hogy a vendég is így érezze. Némi világhálós kereséssel nem nehéz kideríteni, hogy 2025 júliusának közepén nyitottak ünnepélyes házszenteléssel, ami bizony a mai világiasodott, anyagelvű korunkban szívet melengető, szimbólumértékű gesztus.

A hagyományos magyar konyha fogásaiból reprezentatív válogatást kínáló étlap megnyerő sorokkal indít, ebből is érdemes idézni: „a puli hűsége őrzi a rendet, a juhász nyugalma vigyázza a lelket, a csárda pedig jókedvvel és szeretettel tölti meg a gyomrot meg a szívet”. Minden fogás mellé rövid, a csárda stílusában fogant leírást is adnak, idéznék kettőt.

A velőscsont alatt ez olvasható: „A velő a juhászé, a csont a pulié: szaftos, selymes, hogy mindkettejük szeme csillogjon”, a haltepertő alatt meg a következők: „Ez a ponty már nem úszik. Inkább ropog. Halból szalonna – magyar varázslat.”