  A Nagykörút egyik legkiemelkedőbb gasztronómiai célpontja a nemrég nyílt Karak
A Nagykörút egyik legkiemelkedőbb gasztronómiai célpontja a nemrég nyílt Karak

Az utóbbi években mintha egyre többen fedeznék fel a potenciált abban, hogy a klasszikus magyar konyhára építsenek vendéglátóegységet.

Borbély Zsolt Attila
2025. 10. 02. 18:07
A rendszerváltás óta eltelt három és fél évtized távlatából figyelve a magyar vendéglátásban lezajlott folyamatokat, megállapíthatjuk, hogy bekövetkezett egy elképesztő etnikai színesedés, mára a világ legjelentősebb gasztro-kultúrái szinte mind képviselettel rendelkeznek a fővárosban, de sok esetben vidéken is. A távol-kelet világszerte népszerű kínai és vietnámi egységeinek száma lassan szétfeszíti a százas nagyságrendet s alighanem az ezreshez közelít, toplistát lehet felállítani a koreai, indiai, mexikói, görög, török éttermekből, az olasz vonal mindig is nagyon erős volt, a fine dining-helyek zöme a francia konyhára bazíroz. Nem hiányzik az arab, a thai, az indonéz, az orosz, a spanyol, a délamerikai, de még a tibeti, a mongol s az afrikai konyha sem a sorból. 

 

Ezzel párhuzamosan viszont jelentősen lecsökkent a magyar egységek száma. A klasszikusok jó része (Kékes, Ádám, Éva, Légrádi testvérek, Mágnáskert, Szinbád, Simon söröző) már a kilencvenes évben megszűnt, a megmaradtak nagy része is bezárt a kétezres évek első két évtizedében (Margitkert, Márványmenyasszony, Paksi halászcsárda, Bagolyvár, Építész pince, Bécsi söröző, Kisbuda Gyöngye, Szent Jupát, Kerék, Új Sipos, Régi Sipos, Postakocsi, Vasmacska, Balázs vendéglő; a teljesség igénye nélkül soroltam fel azok közül egy bő tucatot, melyekhez személyes élmény köt), miközben új magyar hely nem sok jött létre. Messze túlzás, amit egyesek állítanak, hogy nincs igényes magyar étterem a fővárosban, hisz ott van a Gundel, a Hoppá, Zsiday Roy több kifejezetten a magyar konyhára fókuszáló étterme, mint a Pest-Buda, a Fekete Holló, a 21, továbbá a Buja disznó(k) hálózat, a Rosenstein, a Kispiac, a Szaletly, a Pick így hirtelen, de tény az, hogy ahhoz képest, hogy a magyar fővárosról beszélünk, messze nincsenek felülreprezentálva a magyar éttermek a város gasztro-palettáján. Sőt.

 

Az utóbbi években viszont mintha egyre többen fedeznék fel a potenciált abban, hogy a klasszikus magyar konyhára építsenek vendéglátóegységet. Tavaly a Dining Guide gála idején mutatkozott be az Ida, mely idénre be is került a rangos kalauzba, szintén a múlt évben indult a Simaliba; az idén áprilisban nyitott Aztabetyárról s a július közepén kapuit kitáró a Puli és juhászról már volt szó e rovatban. A Kazinczy és a Dob utca sarkán meglepve vettem észre a minap, hogy a Punk helyén Mama Goulash néven nyitott egy magyaros hely, s gombamód szaporodnak az új hullámos lángosozók is. 

Ebbe az örömteli trendbe illeszthető az idén júliusban startoló Karak, mely már névválasztásával is utal a magyar jellegére, hisz ki ne ismerné Fekete István legendás állatregényének karakterét, különösen, hogy máig népszerű rajzfilm is készült a műből a nyolcvanas évek legelején. 

 

A beltér egyedi hangulatú, lezser eleganciát sugároz. A bejárattól jobbra eső falon hátulról megvilágított mélyedésekben görög stílusú kerámiatárgyak kaptak helyet, a plafonról dizájnos világítótestek lógnak. A fából készült asztalokon száraz virág díszeleg. Nyáron az utcán kialakított teraszt is üzemeltetnek. 

A konyha a klasszikus magyar fogásokra épít, de színesíti a választékot néhány nemzetközi ételkompozíció is. Kínálnak többek között bélszíntatárt savanyított zöldségekkel, kovászos kenyérrel, marhapofagulyást, csirkepaprikást tejfölös speclével, brassói aprópecsenyét vaddisznóhúsból, céklasalátával, lassan sült kacsacombot, sütőtökös gnocchival, körtés kéksajtmártással, rosé kacsamellet káposztásrétessel, cigánypecsenyét mangalicatarjából, házi sült burgonyával, somlói galuskát, almáspitét és császármorzsát, avagy ahogy az étlapon nevezik családias német szlenggel, smarnit. A séf Bihari Márió, aki a Macesz Huszárban, majd a Dunaparkban dolgozott Mogyorósi Gábor mellett, de stázsolt a Standban is. 

 

Az In Vino Veritas borszaküzlet válogatásában kínálnak tizennyolc bort, legfőképpen a magyar élvonalból, ezeket kettő kivételével poharazzák. A választékban feltűnik egy argentin Malbec és két prosecco is. Drehert Goldot és meggyest csapolnak, palackban kapható Pilsner Urquell, Cecei Ipa, Asahi és Peroni. A korrekt töményválasztékból kiemelkednek a csúcsminőségű Sáppusztai pálinkák. Készítenek népszerű koktélokat is, figyelemre méltók a gin-tonicjaik.

A kiszolgálás kedves, udvarias.

A nemrégiben alkalmam volt részt venni az étterem őszi étlapkóstolóján, mely keretében az aktuális kínálat esszenciáját ismerhettük meg. Első fogásunk hízott kacsamáj volt zsírjában, mely csatos befőttesüvegben érkezett. A máj remek, szép színű, kíméletesen hőkezelt, jó ízű. Jól sikerült birsalmasajtot és pirított bagelt adtak mellé. Kiváló, harmonikus indítás. Valamivel több bagel is elfogyna mellé, hacsak nem akarjuk a bőven mért zsírt otthagyni. Jómagam az utóbbi megoldást választottam, mivel tudtam, hány fogás áll még előttünk.

Kacsamáj

Fácánleves következett zöldséggel és vargányás daragaluskával. A lé gyönyörű, áttetsző, mély ízű, a műfaj büszke képviselője, a zöldségek nem főttek túl, a galuska jó tartású. 

Fácánleves

A bordírozva készült üde, megnyerő állagú, ízletes szürkeharcsát jól sikerült túróscsusza egészítette ki, a pörc funkcióját a halat kalodába záró pirított bacon töltötte be. 

Szürkeharcsa

Kifogástalanul megsütött bélszín következett, amit egy kacsamájfalat koronázott s intenzív ízű borsmártás, valamint házi steakburgonya kísért. 

Bélszín

A desszertek sem okoztak csalódást. Először finom aranygaluskát kaptunk ízletes, selymes mártással.

Aranygaluska

A galuskát egy leheletnyit lehetne könnyíteni, de így is kifejezetten megnyert, akárcsak a marinált sütőtökkel és sajthabbal tálalt sütőtökös tarte.

Sütőtökös tart

Szeptember 22-én mutatták be a 2018-ban megszűnt, de végre új életre kelt Gault&Millau étteremkalauz magyar kiadását, melyben a hazai vendéglátópaletta legjobb egységeit gyűjtötték össze. Úgy vélem a jövő évi kiadványban a Karaknak is helye lenne.

Karak étterem

Budapest, Teréz körút 6.

Telefonszám: +36 30 348 0084

Honlap: https://karaketterem.hu/

E-mail-cím: Online asztalfoglalás a honlapon keresztül lehetséges

 

