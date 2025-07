Aztabetyár! – hagyományos magyar ízek a Kolosy téri Glasshouse centrumban

A szépen formázott rántott borjúlábbal teljes mértékben meg voltunk elégedve.

Rántott borjúláb - Fotó: A szerző felvétele

Miután több étteremben is arról számolt be a felszolgáló, hogy sokan nem tudják, miként készül e kultikus fogás és arra számítanak lényegében, hogy rántott húst kapnak, bármekkora közhely is szakmai berkekben, de rögzítem, hogy rántott borjúlábhoz a lábat puhára főzik, pont úgy, mint disznólábat a kocsonyához, kicsontozzák, a jó cuppogós-inas-bőrös, cseppet húsos részeket jellemzően formázzák, megdermesztik, panírozzák, majd kisütik. Macerás kétségkívül, érdemes étteremben rendelni, de otthon is lehet vele próbálkozni. Én jellemzően sertéslábból készítem, mifelénk, a Partium déli részén borjóláb egyszerűen nincs forgalomban.

A formázás nem kötelező, Bereznay Tamásnak a Magyar Konyha számára leírt receptje például ezt a mozzanatot mellőzi. Hadd illesszem ide a „Bűvös szakács” receptjét is, melyben csavarnak egyet az ételen, libamájat is adnak hozzá.

Visszatérve a Kolosy téri étteremhez, az összélményünk pozitív volt. Bíztató a kezdet, megfelelő az irány, minimális odafigyeléssel lehetne emelni a színvonalat, mely már most is jónak nevezhető.

***

Aztabetyár! magyaros étterem

Budapest, Szépvölgyi út 11.

Telefonszám: +36 30 323 0908

Honlap: https://aztabetyar.hu/

E-mail-cím: [email protected]

Borítókép: Hagyományos magyar konyhát visznek, olyan kultikus fogásokra alapozva, melyeknek egy részével ritkán találkozunk az éttermek választékában. (Fotó: Szerző felvétele)