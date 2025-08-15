sörmellékízalkohomentesaroma

Mentesítő – alkoholmentes lágerek tesztje

Az általános elvárások alapján a nagyobb nemzetközi márkák szerepeltek jól a teszten.

Vásárhelyi István
2025. 08. 15. 18:33
Fotó: Vásárhelyi István - Beer Gastronomy
New England és szűretlen IPA-tesztelésre hívtunk sörfőzőket és házi főzőket, azonban merényletet is szerveztünk ellenük a Beerpornnal. Felvezetésképpen alkoholmentes lágereket is kóstoltunk, hogy megkeressük, melyik ma a legkisebb kompromisszum a sörbarátoknak.

Felfutóban az alkoholmentes

Az European Brewers 2023. májusában Prágában tartott konferenciáján már előrevetítették, hogy az alkoholmentes szegmens 2030-ra a teljes gyártás akár 50%-át is elérheti. Kántor Sándor, a Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatója a 2024-es év adatait elemezve nyilatkozta, hogy Magyarországon is felfutóban vannak az alkoholmentes sörök. 

Hozzátette, hogy míg az ízesített Radlerek eladásai csőkkenőben vannak, ezzel arányosan az ízesítetlen alkoholmentes sörök egyre népszerűbbek. Ennek okai sokrétűek, de a fogyasztási szokások változása a fiatalabb generáció körében, illetve az egészségtudatos életmód mellett az egyre javuló technológiai megoldások egyaránt szerepet játszanak ebben.

Miért nem szeretjük az alkoholmentest?

Alkoholmentes sört jelenleg négyféle módon készítenek. Leállított erjesztéssel, az alkohol „kiforralásával”, reverz ozmózisos szűréssel, illetve egy nemrég kitenyésztett újfajta élesztőtörzzsel

Ízhatásban a reverz ozmózisos és az új élesztőtörzzsel való eljárás a leginkáb ígéretes, de még itt is érezhető egy jellegzetes alkoholmentes mellékíz. Véleményem szerint az ügyes malátázás és a megfelelően adagolt komló jól eltalált harmóniája adhatja meg azt kellő összhangot, ami persze–  még mindig nem kis kompromisszumokkal – már értékelhetőbb sörélményt adhatnak.

Teszteltünk

A vaktesztet ismét a Unity Brewing Király utcai brewpubjában tartottuk. Igyekeztünk csak olyan sörmárkákat választani, amelyek könnyen elérhetőek a szupermarketek kínálatában. Kóstolósorunk (ABC-rendben) az alábbi volt:

  • Bakalar Nealko
  • Bitburger 0,0
  • Dreher 24
  • Estrella Free Damm
  • Heineken 0,0
  • Peroni Nastro Azzurro alkoholmentes
  • Soproni 0,0
  • Stella Artois 0,0
  • Szalon Alkoholmentes
  • Szent András Sörfőzde Majdnem Pils
Vásárhelyi István - Beer Gastronomy

A kóstolás általános tapasztalatai, hogy sörszeretőknek még mindig nagy áldozat egy-egy alkoholmentes. A jellegzetes barackos észteres mellékízeket is adó nagyüzemi élesztő, a „nesteás” édeskés aromák, a technológia miatti alacsony PH fanyar ízei igencsak visszavetették a kedvünket.

Eredményhirdetés

Az általános elvárások alapján a nagyobb nemzetközi márkák szerepeltek jól a teszten. A magyar nagyok helyi gyártású alkoholmentesei és az 1+1 kisüzemi tesztalany még mindig hagynak kívánnivalót maguk után. Még a negyedik helyre is a Bitburger 0,0 érkezett be a pontszámok alapján.

Bronzérmes helyen a Peroni alkoholmentese végzett. Pozitívumként az enyhén csipkebogyós malátás ízt és a jó egyensúlyt emelték ki a tesztelők.

Második helyre a spanyol Estrella Free Damm került, ami kellemes komlóillattal és friss lágeres ízzel, enyhén fanyar, frissítő utóízzel tette a dolgát. Az Estrella söre ráadásul gluténmentes is, így még több fogyasztóhoz juthat el. A dobogósokat nézve láthatjuk, hogy a mediterrán országokban a könnyedebb ízvilágú sörökről valamit jobban tudnak a helyiek, mint máshol, szerte Európában.

Lágersörben azonban a cseheket még mindig nem lehet letaszítani a trónról. A Bakalar Nealko szép malátás színével, karakteres komlózásával maga mögé utasította a mezőnyt. A jól eltalált harmónia és a nagyon haloványan érződő mellékíz meghozta a kívánt hatást. Az egyetlen sör volt, ami elfogyott a kóstolópoharakból.

Vásárhelyi István - Beer Gastronomy

Tanulságok

Ha sofőrködünk vagy más miatt nem fogyasztunk alkoholt, már lehet találni viszonylag élvezhető sör-ízű söröket. Itt jegyzem meg, hogy a magyar földön nem annyira kedvelt sötét sörök eleve édeskés malátázottsága szerintem ideálisabb alkoholmentes sörökhöz, mert elveszi azok kellemetlen édeskés mellékízét. A Kozel sötét alkoholmentese vagy a már piacról – kellő kereslet hiányában – kivont Dreher alkohomentes Red Ale jó lehetőség volna, ízeiben a malátaitalokra hajazva.

Az a tény, hogy Németországban az elmúlt tíz évben megduplázódott az alkoholmentes sörök piaci részesedése, rávilágít arra, hogy bármennyire is szeretjük a rendes sört, változik a világ. 

A hagyományos alkoholos italok, a bor, a sör hanyatlóban vannak. Remélem azonban, ahogy a korstílusok, és divatok változnak, úgy ez a trend is a parabolikus görbe alsó pontjáról visszafordul. Én maradok a visszafogott fogyasztás és egy alkoholos, rendes láger mellett. Persze csak, ha nem vezetek…

 

