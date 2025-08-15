Mentesítő – alkoholmentes lágerek tesztje

New England és szűretlen IPA-tesztelésre hívtunk sörfőzőket és házi főzőket, azonban merényletet is szerveztünk ellenük a Beerpornnal. Felvezetésképpen alkoholmentes lágereket is kóstoltunk, hogy megkeressük, melyik ma a legkisebb kompromisszum a sörbarátoknak.

Felfutóban az alkoholmentes

Az European Brewers 2023. májusában Prágában tartott konferenciáján már előrevetítették, hogy az alkoholmentes szegmens 2030-ra a teljes gyártás akár 50%-át is elérheti. Kántor Sándor, a Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatója a 2024-es év adatait elemezve nyilatkozta, hogy Magyarországon is felfutóban vannak az alkoholmentes sörök.

Hozzátette, hogy míg az ízesített Radlerek eladásai csőkkenőben vannak, ezzel arányosan az ízesítetlen alkoholmentes sörök egyre népszerűbbek. Ennek okai sokrétűek, de a fogyasztási szokások változása a fiatalabb generáció körében, illetve az egészségtudatos életmód mellett az egyre javuló technológiai megoldások egyaránt szerepet játszanak ebben.

Miért nem szeretjük az alkoholmentest?

Alkoholmentes sört jelenleg négyféle módon készítenek. Leállított erjesztéssel, az alkohol „kiforralásával”, reverz ozmózisos szűréssel, illetve egy nemrég kitenyésztett újfajta élesztőtörzzsel.

Ízhatásban a reverz ozmózisos és az új élesztőtörzzsel való eljárás a leginkáb ígéretes, de még itt is érezhető egy jellegzetes alkoholmentes mellékíz. Véleményem szerint az ügyes malátázás és a megfelelően adagolt komló jól eltalált harmóniája adhatja meg azt kellő összhangot, ami persze– még mindig nem kis kompromisszumokkal – már értékelhetőbb sörélményt adhatnak.

Teszteltünk

A vaktesztet ismét a Unity Brewing Király utcai brewpubjában tartottuk. Igyekeztünk csak olyan sörmárkákat választani, amelyek könnyen elérhetőek a szupermarketek kínálatában. Kóstolósorunk (ABC-rendben) az alábbi volt:

Bakalar Nealko

Bitburger 0,0

Dreher 24

Estrella Free Damm

Heineken 0,0

Peroni Nastro Azzurro alkoholmentes

Soproni 0,0

Stella Artois 0,0

Szalon Alkoholmentes

Szent András Sörfőzde Majdnem Pils

Vásárhelyi István - Beer Gastronomy

A kóstolás általános tapasztalatai, hogy sörszeretőknek még mindig nagy áldozat egy-egy alkoholmentes. A jellegzetes barackos észteres mellékízeket is adó nagyüzemi élesztő, a „nesteás” édeskés aromák, a technológia miatti alacsony PH fanyar ízei igencsak visszavetették a kedvünket.