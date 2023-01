A barna ötven árnyalata

A sötét belgák

Mielőtt valaki felhorgadna, a bekezdés címe itt is szigorúan a sörökre vonatkozik. A belga apátsági sörök között jellegzetesen kategória a Dubbel, ami belga élesztős (erdei sötét gyümölcsök, aszalt mazsola, szilva, illetve fűszeres ízek) és enyhén csokisan malátás ízeket nyújt. 6-8% alkohollal, általában palackos utóerjesztéssel, mint a belga ale-ek nagy hányada.

Az utóerjesztés úgy történik, hogy a palackban lévő sörben a maradék élesztőnek, mint egy házi kedvencnek, adnak egy kis plusz táplálékot, egyfajta kandiscukrot, amit az élesztő boldogan elfogyaszt és tovább gazdagítja a sör ízvilágát. A legerősebb apátsági sörök, a Quadrupelek között is találunk szép számmal sötét rézszínű vagy rozsdavörös darabokat. A nem apátsági kötődésű főzdék is főznek sötét söröket, ezek a Belgian Strong Ale-ek, melyek nagy komplexitással és robusztus testtel bírnak, akár 10-12% is lehet az alkoholtartalmuk, néhányat közülük meggyel érlelnek, amí a színeben és az ízben is érződik.

Nagy-Britannia

Ejtettem már szót az angol sörökről, melyeket oly előszeretettel importált az orosz cári udvar. Ezek a testes, erős, sötét sörfajták a londoni kikötők csapszékeiben születtek. A porter elnevezés a kikötői, városi hordárok nevéből ered. A nehéz napi cipekedés után ezek a rakodómunkások nem érték be a viszonylag „vékony” angol ale-ekkel, hanem tápanyagban gazdagabb, helyi szinten erősnek számító 5-6 %-os sörökre vágytak, melyek a pörkölt és enyhén füstös malátától jellegzetes színt és ízeket kaptak. Az erősebb portereket nevezték stout porternek (a korabeli angol szóhasználatban a stout erőset jelentett). Ezek nevéből kopott le a porter és maradt a stout.

A portereket a régebbi besorolás szerint – brown porter, robust porter, imperial porter – kategorizálták, ma az English Porter egy gyűjtőfogalom, ami sokféle sört takarhat. Fellelhetünk tradicionális alacsonyabb alkohollal bíró darabokat és főleg a kis craft főzdéknél kifejezetten erős söröket.

A London Porter volt az „őse” az Írországban máig legnépszerűbb sörnek az Irish stoutnak, mely jellegzetesen savanykás volt a nyílt kádas erjesztéstől.

Írországban rájöttek, hogy a hosszabb kádas, fahordós érlelés ideje alatt a durva pörkölt savas ízek, akár egy bornál, vagy ha már sörről beszélünk, akár egy flamand vörös sörnél szépen lekerekedtek, és a markáns savasság mellett szép, majdhogynem vörösboros ízvilága volt ezeknek a söröknek.

Persze egy burgundival nem értek fel, de a durva, savanykás, érdesen pörkölt ízek helyett már kifejezetten élvezhetőek voltak.