Csillagporos söremlékek – Nyolcéves a Monyo

2014 decemberében találkoztam először a Monyo megálmodójával és egyik tulajdonosával, Pein Ádámmal (alias Csupi, ahogy mindenki ismeri). A sörözőjében és mellette a Ráday utcában üzemeltetett kis csemegeboltban szeretett volna a kínálatba saját kézműves sört. A bérfőzetekkel azonban folyamatos problémák voltak, megsavanyodott, tönkrement, nem olyan lett, mint szerette volna. Aztán, akár az egyszeri és makacs ember, aki a talált gombhoz csináltat kabátot, megelégelte a folyamatosan megromló söröket, és úgy gondolta, a megoldás az lesz, hogy alapít egy sörfőzdét. Ugyan a lakásra jelzálog került, de Németh Antal sörfőzővel, aki addigra már több sikeres gerillafőzeten túl volt, belevágtak. A hajdani Dreher-konszern volt üzemében, a néhai Globus Konzervgyár elhagyott csarnokaiban megalapult a Monyo. Nem voltak egyedül, mert rajtuk kívül hamarosan beköltözött a Maglódi út 47. szám alá, az igazi indusztriál díszletek mögé a Mad Scientist, a Horizont és a Hop Top is. Létrejött a Főzdepark.

2015 – Az első főzetek egy APA – American Beauty, egy Imperial Brown Ale – Brewsk Willis és egy porter – Invisible Bikini voltak.

Hamarosan jött egy bajor búzasör, a Schatzi is, amivel a Vince Magazin legelső KKK-sörtesztjén az első helyen végeztek. Gasztronómiai irányultságukat az is jól mutatta, hogy 2015 óta a Rosenstein vendéglőnek is ők főzik a sörét. Az is körvonalazódni kezdett, hogy a mindennapi sörök készítése mellett sokkal nagyobb tervek is vannak a Monyónál. Hosszú távon és hosszú távú sörökkel gondolkoznak. Első születésnapjukra piacra dobtak a Guy Ritchie-féle Blöff című film szereplőitől kölcsönzött néven két, 12 hónapos érlelésű sört. A Franky Four Fingers barleywine-t és a Boris the Blade Russian Imperial Stoutot.

2016 – A Kisüzemi Sörfőzdék Egyesülete (KSE) által szervezett Óbudai sörfesztiválon a megcsinálják a Mad Scientisttel közösen kifundált sörös froclizásába oltott ügyes főzdemarketinges trollpartit, a Fruit Wart, melynek keretében a két főzde készít egy-egy gyümölcsös IPA-t (mangós – Mad, áfonyás – Monyo). Ugyanekkor jelent meg a Monyo ikonikus IPA-ja is a Flying Rabbit, ami máig alapdarab a szortimentben, mivel a recepctet is úgy találták ki, hogy a nagyközönség mellett a sörgeekek is csettintve fogadják. Nagyon eltalálták vele az új ipás közízlést.

Még ugyanebben az évben mérföldkőhöz is érkeztek, hiszen nyolc főzde részvételével (Balkezes, Hedon, Rothbeer, Hop Top, Horizont, Mad Scientist, Monyo, Uradalmi Sörmanufaktúra) létrehozták a Kraft Egyesületet, melyben tudatosan elkülönítették magukat és söreiket a devalválódott, csak nevében „kézműves” söröktől sörfőzdéktől.

A rendszerváltás utáni kisüzemi sörfőzés történetében ez az új szemlélet, ha boros analógiákat keresünk, a Pannon Bormíves Céh és a Terra Hungarica kezdeményezéssel egyenértékű. Önszabályozó, magas színvonalra való törekvés, csak minőségi alapanyagok használata, termékorientált szemlélet. Az Első Kraft Sörfesztivál a Főzdeparkban a már hanyatló fázisban lévő Főzdefeszt helyét vette át, és óriási siker volt. A Kraft-főzdék a First, a Fehér Nyúl, a Reketye és a megújult Szent András Sörfőzde mellett a modern szemléletű sörfőzés elindítói a magyar söréletben. Az ő nyomdokaikban alapítottak 2017 után több olyan sörfőzdét, akiknek a külföldi sztárfőzdék mellett ezek a cégek mutattak trendet és irányt.

Még mindig ez az év, és elkészül az Uradalmi Sörmanufaktúrával közösen az Uradalmi váli komlóskertjében szedett friss komlóból főzött első Wet Hopped Ale, a Hop Harvest 2017 – A Monyo szakítva az addigi dizájnnal új – átmeneti – arculatú címkéket terveztet.

Az alapsörök mellett készülnek egyedi darabok, mint például az első magyar kisüzemi Kölsch stílusú sör, a tradicionális kölni hibrid sör magyar változata. És megtörténnek az első boroshordós próbálkozások. Az Anubis (egy braggott – árpamalátával főzött mézsör) alapváltozatát a tokaji Balassa Pincészet hordóiban érlelték tovább, így kapott egy jellegzetes tokaji ízt, és a projekt megalapozta a jövőbeni bor-söröket. Az egyik legmenőbb európai sörfesztiválon a De Molen által szervezett, meghívásos Borefts Bier Festen nagy sikerrel szerepelnek és a szokástól eltérően a következő évben is kaptak meghívást, annyira szerette őket a szakma és a közönség.

2018 – Az igazi arculatváltás éve. A Graphasel grafikai stúdió segítségével új címkevilággal jelentkezett a főzde. Ez a látványvilág sokkal közelebb áll a Monyo által képviselt, kevésbé elitista üzenethez, lazasághoz, ami mögött persze ott rejtőzik a magas minőség, mégis igyekeznek úgy megalkotni a receptjeiket, hogy minél szélesebb közönségigényeket szolgálhassanak ki. Jön az első rockzenés tribute-sör a Quimbyvel és bemutatják a Radical-szériát, ami, párhuzamosan a többi főzde kis szériás főzeteivel (pl. Horizont Pilot Series) limitált extrém főzeteket mutat be.

Ősszel a sörboltokba érkeznek a Hungarian Terroir első darabjai. A neves magyar borászatokkal közösen készült, hordóérlelt sörök azóta is folyamatosan jelennek meg, és egyedi magyaros irányt mutatnak, igazi különlegességek.

2019 – A bulinegyed határán, a körúton, a Király utca sarkán megalapul az új sörözőstreet food bar, a Monyo Grand.

Folyamatosan érkeznek új sörök, és a karácsonyí Blöff-széria is új darabokkal gyarapszik. A főzde a Grandban ünnepli ötödik születésnapját. A Collab-széria keretében meg magyar és külföldi sörfőzdékkel, vagy a közelmúltban világhíres kávépörkölő-manufaktúrával karöltve (Coffee Collective – Mange Tak) készülnek izgalmas sörök.

2020 – Az év meglepő sörös híre, hogy a Monyóban toplistás magyar cég, a Liss vásárol tulajdonrészt, és ezzel új korszak kezdődik a főzde életében. A Főzdeparkot fokozatosan elhagyják, és a Gyáli úton egy hatalmas új főzde és rendezvényközpont kiépítése kezdődik meg az évben. A Covid persze, mint annyi más kezdeményezést, ezt is hátráltatja, de sorra jönnek ki az új sörök, többek között a Summer Series-sorozat is, amik igazi gyümölcsös nyári frissítők, és a NE IPA-kból is készülnek limitált főzetek. A vendéglátóhelyek bezárása miatt élenjárnak a szektor dolgozóinak megsegítésében. „Ments meg egy csapost” akciójukkal a sörrajongó közösséget szólítják meg, Minden eladott sör árából partnereiket támogatják. Részt vesznek az amerikai Other Half Brewing főzde által életre hívott All together projektben. Ennek keretében egy adott recept alapján, a világon mindenhol egyforma logóval ellátott sört (Hazy IPA) főznek, melynek bevételeit szintén az iparági szereplők megsegítésére fordítják. A Monyo nemcsak a Covid-években tett karitatív felajánlást.

Többek között a Snowman Selfie sörük minden eladott palackja után egy-egy fát ültettek a Myforest-Közösségi erdők kezdeményezéssel karöltve.

2021 – A Covid miatt a Monyo Grand sajnos bezár, de a 165 napos vendéglátói zárlat után megnyit a Monyo Land. A főzde szomszédságában nagyszínpadi koncertek vannak tervben és komoly szabadtéri fesztiválhelyszín bontogatja a szárnyait. A csarnok falai mögött meg épül az új, jóval nagyobb kapacitású főzde. Itt már nem csak palackozott, hanem dobozos sör is készül, az új, már kiforrott NE IPA, a Cyber Rabbit.