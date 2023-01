A bor két kötelező alkotóeleme tehát nem más, mint a sav és az alkohol.

Néha ezekhez maradékcukor vagy tannin (csersav) társulhat. Amikor bort kóstolunk, érdemes ezekre az összetevőkre koncentrálnunk, a díszítő ízek közelebb hozzák ugyan a borokat, szerethetővé teszik őket, de a minőség lényege sokkal inkább a szerkezetben bújik meg.

Sav

Savak nélkül nincs bor. A szőlőben lévő savak az érés során részben átalakulnak, változik a mennyiségük, összetételük is. Egyes savak kedvezően (pl. borkősav, borostyánkősav, citromsav) mások negatívan (pl. nem tökéletesen érett szőlőből származó almasav) befolyásolják a bor ízét. Sokan azt mondják, nem szeretik a savas borokat. Pedig igazán nagy minőség csak komoly savmennyiség mellett képzelhető el.

Az aromák (illat- és ízjegyek sokasága) nagyobb része is a savak függvényében alakul és változik a szőlő és a bor fejlődése során.

Szépsavú bor ritkán unalmas. Amikor lemondanánk a savak nagyobb részéről gondoljunk arra, hogy pont a legizgalmasabb részétől fosztanánk meg borainkat. És persze magunkat is. A világ hűvösebb termőhelyei azok, ahol élénkebb és lendületesebb savszerkezettel kóstolhatjuk a borokat. Ezek általában gyümölcsösebbek, izgalmasabbak és nem utolsó sorban érlelhetőségük is jobb, mint a melegebb termőhelyek szelídebb savakra építő borai. Valójában a bor savainak belső aránya és minősége az, ami az íz szempontjából döntő.

Hogy érezzük a bor savait?

Nagyon egyszerű elkülöníteni a savérzetet a borban lévő többi íztől, érzettől. Minél magasabb a bor savtartalma, annál erősebben indul be a nyálképződés a szájunkban. Igaz ugyan az is, hogy analitikai értelemben véve kevés sav is lehet kellemetlen, viszont egy magasabb savértékhez is kapcsolódhatnak ragyogó ízek és érzetek. A savas ízeket általában a nyelv két oldalán érezzük. Egy jó savösszetételű, kifogástalan szerkezetű, optimális érettségű bor savai az egész szájüregben nyomot hagynak. Betölti azt és finom árnyalt lenyomatot hagy maga után. Jó esetben. A bor szinte ujjlenyomatként egyedi és megismételhetetlen módon simogatja nyálkahártyánkat.

Ha a borok gasztronómiában betöltött szerepét keressük, a savak felől közelítve nagyon egyszerűen elintézhetnénk a dolgot.

Mégpedig a következő szlogent követve: éljenek a savak! Nos, lehet, hogy ez túlzásnak tűnik, de nagyon is valóságos tény. A jó savszerkezetű borokkal színtől, fajtától függetlenül szinte bármit elkísérhetünk. Sokkal kisebb gondot jelent jó savú borok mellé megfelelő kísérőt találni, mintha lapos borral próbálkoznák. Egyszerűen azért, mert a bor savai a nyálkahártyát pozitív értelemben képesek befogadóvá tenni. Tárt karokkal fogadja a fűszereket, zsírt, a komplex ízeket és különféle textúrákat.

Bizonyos szőlőfajták általában sokkal magasabb savtartalommal szüretelhetők, mint mások. Jó savgyűjtő a rajnai rizling, sauvignon blanc és a mi furmintunk is.