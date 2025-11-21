Hét településre mennek százmilliók – itt a lista

A kormány döntése értelmében a támogatások egy része kifejezetten beruházási és fejlesztési jellegű, míg más településeknél a stabil gazdálkodás fenntartása a cél.
Fejlesztések és a biztos működés fenntartása
A Magyar Közlönyben megjelent részletszabályok alapján az alábbi városok részesülnek a központi költségvetésből biztosított forrásokban, a működőképességük megőrzésének érdekében:
- Gyöngyös: 1 milliárd forint
- Putnok: 670 millió forint
- Ózd: 550 millió forint
- Kunszentmiklós: 161 millió forint
Ezek mellett Edelény és Sajószentpéter egyenként 300 millió forinthoz, Vásárosnamény pedig 600 millió forinthoz jut azért, hogy ezek a települések különböző infrastrukturális fejlesztéseket végezhessenek.
Felkészül: Piliscsaba
A kifizetések fedezetét a kormány a 2026-os költségvetés terhére biztosítja, az összegek előteremtése Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter feladata. Orbán Viktor miniszterelnök döntése szerint a folyósításért Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter felel, aki a „felmerülés ütemében” továbbítja majd a pénzeket.
A hivatalos közlönyben egyelőre a fenti hét település szerepel. Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója arról tájékoztatott, hogy Piliscsaba is számíthat 300 millió forintra útfelújításra, ám ez a tétel a most megjelent kormányhatározatban még nem olvasható.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!