Hét településre mennek százmilliók – itt a lista

Hét településre mennek százmilliók – itt a lista

Folytatódik a hazai települések célzott támogatása: az oktatási és egészségügyi beruházások után ezúttal hét város részesül jelentős költségvetési forrásban. A Magyar Közlönyben közzétett határozat alapján fejlesztési célokra és a működőképesség megőrzésére is jutnak pénzek, a legnagyobb összeget Gyöngyös városa könyvelheti el.

2025. 11. 21. 9:05
Fotó: Vémi Zoltán
A kormány döntése értelmében a támogatások egy része kifejezetten beruházási és fejlesztési jellegű, míg más településeknél a stabil gazdálkodás fenntartása a cél. 

A működőképesség fenntartására és a fejlesztésekre szánt pénzek előteremtése Nagy Márton feladata. /Fotó: Vémi Zoltán
Fejlesztések és a biztos működés fenntartása

A Magyar Közlönyben megjelent részletszabályok alapján az alábbi városok részesülnek a központi költségvetésből biztosított forrásokban, a működőképességük megőrzésének érdekében:

  • Gyöngyös: 1 milliárd forint 
  • Putnok: 670 millió forint
  • Ózd: 550 millió forint
  • Kunszentmiklós: 161 millió forint 

Ezek mellett Edelény és Sajószentpéter egyenként 300 millió forinthoz, Vásárosnamény pedig 600 millió forinthoz jut azért, hogy ezek a települések különböző infrastrukturális fejlesztéseket végezhessenek.

Felkészül: Piliscsaba

A kifizetések fedezetét a kormány a 2026-os költségvetés terhére biztosítja, az összegek előteremtése Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter feladata. Orbán Viktor miniszterelnök döntése szerint a folyósításért Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter felel, aki a „felmerülés ütemében” továbbítja majd a pénzeket.
A hivatalos közlönyben egyelőre a fenti hét település szerepel. Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója arról tájékoztatott, hogy Piliscsaba is számíthat 300 millió forintra útfelújításra, ám ez a tétel a most megjelent kormányhatározatban még nem olvasható.
 

