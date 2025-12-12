e-kereskedelemKínaEurópai Unió

Bekeményített az EU – Sarcolással próbálnak gátat vetni a kínai ketyerék dömpingjének

Döntött az Európai Unió Tanácsa; 2026. július elsejétől háromeurós vámot vetnek ki az EU-ba érkező 150 eurós értékhatárt el nem érő csomagokra is. A testület a vámtétel bevezetését a tisztességtelen versenyhelyzettel, visszaélésekkel, fogyasztóvédelmi, egészségügyi és környezetvédelmi kockázatokkal indokolta.

Magyar Nemzet
2025. 12. 12. 15:58
Fotó: Andrey_Popov Forrás: Shutterstock
Fotó: Andrey_Popov Forrás: Shutterstock
Az Európai Unió Tanácsa pénteken megállapodott arról, hogy jövő év július 1-től egységes, háromeurós vámot vetnek ki az EU-ba érkező, 150 eurónál kisebb értékű csomagokra. Az uniós tagállamokat tömörítő tanács sajtóközleménye szerint az intézkedés elsősorban az online kereskedelemben rendelt kis küldeményeket érinti, amelyek jelenleg vámmentesen léphetnek be az unió területére. A tanács indoklása szerint ez tisztességtelen versenyhelyzetet teremt az uniós kereskedőkkel szemben, emellett fogyasztóvédelmi, egészségügyi és környezetvédelmi kockázatokat hordoz, valamint kedvez a visszaéléseknek.

vám, e-kereskedelem, Európai Unió, Kína
A háromeurós vámtétel csak a kezdet
Forrás: Shutterstock

Az új rendszer teljesen megszünteti a vámmentességi küszöböt

A döntés értelmében a 150 eurónál kisebb értékű kis csomagokra egységesen három euró vámot kell fizetni. A szabály azokra az árukra vonatkozik, amelyeket nem uniós kereskedők értékesítenek, de regisztráltak az EU import-egyablakos áfarendszerében (IOSS). Ez az unióba irányuló online kereskedelmi forgalom mintegy 93 százalékát fedi le.

A tanács hangsúlyozta: az intézkedés ideiglenes, és addig marad érvényben, amíg hatályba nem lép az a végleges szabályozás, amelyről 2025 novemberében született megállapodás. Az új rendszer teljesen megszünteti majd a 150 eurós vámmentességi küszöböt, és ezt követően az ilyen értékű termékekre is a szokásos uniós vámtételek vonatkoznak.

Az uniós testület közölte azt is, hogy a háromeurós fix vám nem azonos a jelenleg tárgyalás alatt álló, úgynevezett kezelési díjjal, amely a vámreformcsomag és a többéves pénzügyi keret része. Az Európai Bizottság rendszeresen értékelni fogja, hogy szükséges-e a vámtételt kiterjeszteni azokra a kis csomagokra is, amelyek nem IOSS-ben regisztrált kereskedőktől érkeznek az Európai Unióba.

Az unió eredetileg 2028-ban tervezte eltörölni a mentességet a vámszabályok átfogó reformja keretében, ám az Európába irányuló kínai áruk dömpingjével kapcsolatos aggodalmak miatt egyre nagyobb nyomás nehezedett a döntéshozókra, hogy gyorsabban lépjenek.

A vámmentesség miatt az alacsony értékű e-kereskedelmi csomagok 

  • száma tavaly megduplázódott, és 
  • elérte a 4,6 milliárdot, 
  • amelyek több mint kilencven százaléka Kínából érkezett. 

Az idei import mennyisége várhatóan még ennél is magasabb lesz. Az Európai Unió emellett egy külön kezelési díj bevezetését is fontolgatja, amelyet az Európai Bizottság csomagonként két euróban javasolt meghatározni.

