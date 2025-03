Légi áruszállítás: Kínából érkezik az áru nyolcvan százaléka, mutatjuk, milyen termékek

A globális légi áruszállítás folyamatos növekedésben és kapacitásbővülésben van, elsősorban az e-kereskedelemnek köszönhetően. Míg a globális növekedés meghaladta a tíz százalékot a múlt évben, az európai 12 százalék feletti emelkedést ért. A légi áruszállítás a leggyorsabb szállítási mód, és amikor a cél az, hogy minél hamarabb célba érjen a termék vagy az áru, akkor az egyik legköltséghatékonyabb megoldás is. A szuezi válság, kapacitáshiány, kikötői sztrájk, vasúti problémák, mind-mind okozhatnak logisztikai problémákat, melyekre megoldást jelent a légi szállítás. Így gyakran kis-, középvállalkozások és multinacionális cégek is élnek ezzel a lehetőséggel.

A légi áruszállítás jelentős részben kínai importáruk érkezését végzi

Fotó: Airmax Cargo

Majoros Ferenc, az Airmax Cargo Budapest Zrt. légi import vezetője úgy fogalmazott: – Ha valahol gyártási késedelem van, az akár sorleállást is okozhat. Ha nem érkezik meg időben az alapanyag, az sokkal nagyobb költséggel jár, mint a légi szállítás díja. Különösen azoknál a cégeknél, amelyek olyan modell alapján működnek, mely szerint mindennek rendelkezésre kell állnia a megfelelő időben.

Kínából érkezik a legtöbb csomag

Az Airmax Cargo Budapest Zrt. statisztikái szerint az importált áru 80-90 százaléka Ázsiából, azon belül is Kínából érkezik, és az előrejelzésük szerint ez még sokáig így is lesz. Jellemzően:

autóipari termékek,

elektronikai eszközök,

alkatrészek érkeznek leggyakrabban.

Bár kisebb mértékű, de jelentős az indiai gyógyszeripari termékek importja, valamint az amerikai kontinensről érkező küldemények is számottevőek. Azok a cégek, melyek az importárura számítanak, tisztában vannak vele, hogy a repülő landolása után még számolni kell egy bizonyos várakozási idővel, mire kézhez kapják a várt árut. A repülőgép kipakolása után vámeljárás következik, utána kapják meg a megrendelők az árut.

Majoros Ferenc elmondta a légi áruszállítás díjait nehéz hosszú távra kalkulálni. Fotó: Airmax Cargo

A légi áruszállítás szabályai

Bár a légi szállítás legfőbb jellemzője a gyorsaság, a zökkenőmentes fuvarozás érdekében van néhány szempont, amelyet az exportáló és importáló cégeknek is érdemes betartani. Időben meg meg kell rendelni a fuvart, legalább két-három nappal a tervezett indítás előtt, kivétel a sürgős esetek. A díjak kalkulációjáról a szakember azt mondta, hogy mivel a légitársaságok viszonylag sűrűn változtatják a díjaikat, ezért nagyon hosszú távra előre nem lehet pontos díjat kalkulálni. – Vannak információk, amiket tudnunk kell az áruról: alapvetően, hogy mi az, honnan érkezik, mi lesz a célállomás, mekkora az áru(k) mérete, súlya, értéke, van-e különleges szállítási igény, például speciális hőmérséklet vagy egyedi biztonsági követelmények. Van, amikor nagyon gyorsan, nagyon speciális lehetőségeket kell kidolgozni, de minden esetben optimalizáljuk a lehetőségeket, és több opciót is felkínálunk az ügyfeleknek, akikkel dedikált kolléga foglalkozik – tette hozzá Majoros Ferenc.

Több tíz millió dollár értékű ékszertojás és autó is kerül repülőre

Gyártási alapanyagokon, elektronikai eszközökön és kellékeken kívül friss élelmiszerek és gyorsan romlandó termékek érkeznek leggyakrabban repülővel Magyarországra, de az Airmax Cargo Budapest Zrt. közel három évtizedes működése alatt különleges termékek légi szállítmányozásában is közreműködött. Ezek esetében az időfaktor mellett a speciális, szigorú biztonsági követelmények is jelentősek. – Pénzjegyeket, luxuscikkeket, diplomataárukat, festményeket, gyógyszereket és gyógyszeralapanyagokat viszonylag gyakran szállítanak légi úton. A különlegesebb szállítmányok közé tartoznak a magas értékű áruk, például az autók, de ékszerek, aranyóra is került már repülőre. Az egyik legkülönlegesebb szállításunk egy Fabergé-tojás volt – mondta Majoros Ferenc.