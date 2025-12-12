magyar közlönyminiszterelnökcsaládorbán viktor

Támogatás a családok energiatárolásáért: már hivatalos a 2,5 millió forint

A Magyar Közlöny csütörtök esti számában kihirdették a kormány legújabb döntését. A határozat a magyar családok rezsiköltségeinek további mérséklését és az energiafüggetlenség növelését célozza. A kormány vissza nem térítendő támogatással segíti a háztartásokat, hogy a napelemek által megtermelt zöldenergiát tárolni tudják. A program részleteiről Orbán Viktor miniszterelnök is tájékoztatást adott. A kormányfő kiemelte: a kezdeményezés gyakorlatilag egy újfajta rezsicsökkentési program.

Magyar Nemzet
2025. 12. 12. 13:24
Fotó: Fotó: Jászai Csaba Forrás: MTI
A kormányzat elkötelezett a lakossági zöldenergia-felhasználás ösztönzése mellett. A csütörtök este megjelent kormányhatározat rögzíti a lakossági energiatárolói program alapjait. A támogatás célja világos: a magyar családok ne csupán megtermelni tudják az elektromos áramot, hanem képesek legyenek a hatékony tárolásra is. A háztartási napelemek termelése és a családok fogyasztása időben gyakran elválik egymástól. Ha a napközben keletkező fölösleget eddig a hálózatba táplálták akkor este, a család otthon tartózkodása idején, drágább áramot kellett vételezniük.

2,5 milliós állami támogatás érkezik az akkumulátorokra. A kép illusztráció. / Forrás: Phonlamai Photo / Shutterstock
2,5 milliós állami támogatás érkezik az akkumulátorokra. Képünk illusztráció (Forrás: Shutterstock/Phonlamai Photo)

Két és fél millió forintos támogatás jön

A kormányzati szándék szerint anyagi segítséget nyújtanak a háztartások önellátásához. A pályázaton a családok akár 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást is kaphatnak energiatároló berendezések telepítésére. A programban minden olyan felhasználó részt vehet, aki már rendelkezik háztartási méretű kiserőművel, vagy vállalja annak telepítését.

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán közzétett videójában világította meg a program gyakorlati hasznát. A kormányfő rámutatott a napelemes rendszerek egyik alapvető kihívására. A tulajdonosok hamar szembesülnek a helyzettel, hogy a megtermelt felesleges áramot vagy azonnal felhasználják, vagy az a hálózatba kerülve az adott pillanatban elvész a háztartás számára. Ezért van szükség a tárolási technológiára.

A miniszterelnök ezt a megoldást egyszerűen akkumulátornak nevezte. Ennek segítségével a tulajdonos el tudja tárolni a napközben megtermelt energiát. Ezt a tartalékot később, például este is fel tudja használni, amikor a napelem már nem termel.

Vagyis leegyszerűsítve valójában egy rezsicsökkentési program. Amit az állam segíteni tud, és amit ajánl, az az, hogy mi vállaljuk, hogy a vételárból 2,5 millió forintot támogatásként odaadunk, a hiányzó összeget önerőként neked kell előállítanod 

– fogalmazott a kormányfő.

A Magyar Közlönyben megjelent határozat konkrét menetrendet is szab az illetékes tárcának. A kormány felhívta az energiaügyi minisztert, valamint a villamosenergia-tárolási kapacitás bővítéséért felelős kormánybiztost a feladatra. 

A támogatási program részleteit 2026. január 15-ig kell kidolgozni és meghirdetni. A pályázati ablak nem sokkal ezután nyílik meg. A kérelmeket 2026. február 1-jétől lehet majd benyújtani.

A források elosztásánál bizonyos csoportok előnyt élveznek majd az elbírálás során. A kormányzat kiemelten kívánja támogatni azokat a háztartásokat, amelyek már kiestek az éves szaldó elszámolásból, vagy 2030-ig várhatóan kiesnek abból. Szintén pozitív elbírálásra számíthatnak az ötezer fő alatti lélekszámú vidéki településeken élő pályázók. Ez a szempont a kistelepülések felzárkózását és a vidéki életminőség javítását szolgálja.

A program iránt jelentős érdeklődés várható. A rezsiköltségek hosszú távú csökkentése és az energiafüggetlenség növelése a legtöbb család számára racionális gazdasági döntés. A miniszterelnök megfogalmazásában: 

Ha meg lehet kezdeni a családi akkumulátor telepítését, és olcsóbb lesz a ház működtetése, jobban járnak a családok.

 

A kiemelet kép illusztráció (Fotó: MTI/Jászai Csaba)

