Európa válaszút előtt áll, Magyarország a frontvonalban képviseli szuverén álláspontját – heti összefoglaló
Hétfőn ismét felizzott a nemzetközi politikai térkép: harcok törtek ki Thaiföld és Kambodzsa határán, miközben Londonban és Rómában az európai vezetők Ukrajna mellett demonstráltak. Az Egyesült Államok új béketervvel igyekszik formálni a békét, Brüsszel közben a magyar vétót megkerülve igyekszik gyorsítani Ukrajna uniós csatlakozását, miközben a migrációs paktum végrehajtása is kiemelt nyomás alá került.
Thaiföld légicsapásai Kambodzsa ellen ismét feszültséget szítanak a délkelet-ázsiai határon, Londonban és Rómában pedig a nyugati szövetségesek Ukrajna támogatásáról egyeztettek. Az új amerikai béketervezet a háború rendezésére koncentrál, ám a részletek, különösen a területi kérdések, még komoly vitákat szülnek. Brüsszel mindeközben Magyarország megkerülésével igyekszik előkészíteni Ukrajna uniós csatlakozását és a befagyasztott orosz vagyon felhasználását, miközben a migrációs nyomás is erősödik – Európa válaszút előtt áll, és Magyarország a frontvonalban képviseli szuverén álláspontját.
Harcok törtek ki Thaiföld és Kambodzsa határán
Az októberben tető alá hozott tűzszünet látszólagos nyugalmát követően hétfőn Thaiföld légicsapásokat intézett Kambodzsa ellen, miután a határvidéken tűzharc tört ki. Egy thaiföldi katona életét vesztette, többek megsebesültek.
Londonban demonstráltak az európai vezetők Ukrajna mellett
Keir Starmer brit miniszterelnök hétfőn fogadta Londonban Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, valamint Emmanuel Macron francia elnököt és Friedrich Merz német kancellárt. A londoni csúcstalálkozó fő üzenete világos: az európai szövetségesek nem engedik, hogy Ukrajnát Moszkva számára kedvező kompromisszumra kényszerítsék. A tárgyalásokon a katonai és pénzügyi támogatás megerősítése, valamint a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználásának lehetősége is napirenden volt.
Japán nemet mond az európai tervre: nem kobozzák el az orosz vagyonokat
Az orosz vagyon kapcsán a japán pénzügyminiszter világossá tette, hogy Tokiónak nincs jogi felhatalmazása ilyen lépésekre.
Vagyis a japán jogrend jelenleg nem teszi lehetővé, hogy a befagyasztott orosz eszközöket egyszerűen elkobozzák és más célokra használják fel.
XIV. Leó pápa fogadta az ukrán elnököt
Az ukrajnai háború volt a központi témája XIV. Leó pápa és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozójának Castel Gandolfo pápai rezidenciáján. Délután Giorgia Meloni olasz miniszterelnök fogadta Zelenszkijt a római kormánypalotában. A katolikus egyházfő és az ukrán elnök közötti találkozót elsőként Antonio Tajani külügyminiszter kommentálta, hangoztatva, hogy
Olaszország álláspontja egyértelmű: támogatjuk Ukrajnát. Meggyőződésünk, hogy az Egyesült Államok döntő szerepet tölthet be a tűzszünet elérésében, utána pedig az ukránoknak és az oroszoknak kell megállapodniuk a határokról.
Volodimir Zelenszkij London és Brüsszel után érkezett meg Rómába: az ukrán elnök a Washington által kidolgozott béketerv módosításairól egyeztetett az európai tárgyalópartnereivel.
Korrupciós botrány Brüsszelben: a diplomáciai elit elszámoltatása elkezdődött
Az Európai Uniót megrázó legújabb korrupciós botrány a korábbi Katar-gate-ügyekkel szemben nem az európai parlamenti képviselők pénzügyi visszaéléseiről szól, hanem az EU diplomáciai szárnyát és legmagasabb szintű képzési intézményeit érinti. A vizsgálat középpontjában az EU saját „elitakadémiája”, a College of Europe áll, amely az európai diplomaták képzését hivatott biztosítani – a nyomozás azonban komoly gyanúkat vet fel az intézmény és vezetői körül. A vizsgálat Ursula von der Leyen bizottságát is érinti.
Új béketervezet – közeleg a végjáték Ukrajna ügyében
Az Egyesült Államok vezetésével készülő békekoncepció új lendületet adhat a háború rendezésének, bár a megállapodás részletei még távolról sem véglegesek. A javaslat egyik legnagyobb vitapontja a területi kérdés: az úgynevezett „területcsere” vagy az ukrajnai határok újrarajzolása továbbra is érzékeny kérdés. Sok európai ország és az ukrán vezetés is aggódik, hogy az ilyen engedmények hosszú távon gyengítenék Ukrajna helyzetét.
Egy demilitarizált övezetet hoznának létre a teljes tűzszüneti vonal mentén, egészen az északkeleti Donyeck megyétől Zaporizzsja és Herszon városokig délen. E demilitarizált övezet mögött egy mélyebb zóna húzódna, amelybe a nehézfegyverek nem lennének bevethetők. Ezt a vonalat szorosan megfigyelnék, hasonlóan az Észak- és Dél-Koreát elválasztó demilitarizált övezethez.
Mindenkinek végre kell hajtania a migrációs paktumot
Az Európai Bizottság nyílt üzenetet küldött a tagállamoknak : nincs kibúvó a „migrációs szolidaritás” alól, minden kormánynak végre kell hajtania az új szabályokat – akkor is, ha azok nyíltan szembemennek a nemzeti érdekekkel. A brüsszeli nyomásgyakorlás Magyarországot is célba vette, miután Orbán Viktor egyértelművé tette: hazánk nem hajtja végre a migrációs paktumot.
Zelenszkij nem fog békét kötni, míg vissza nem foglalta az összes területet
Volodimir Zelenszkij ismét világossá tette: nem hajlandó egyetlen négyzetméternyi területről sem lemondani, és ennek érdekében új béketervvel ostromolja a Fehér Házat.
Kijev célja nem a gyors lezárás, hanem egy olyan konstrukció elfogadtatása, amely Ukrajna teljes területi követeléseit betonozná be,
miközben elutasít minden olyan megoldást, amely akár csak részben is engedményeket adna Oroszországnak.
Megkerülik Magyarországot: titkos hátsó ajtón gyorsítanák Ukrajna EU-csatlakozását
Miközben Magyarország továbbra is fenntartja vétóját Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásaival szemben, Brüsszelben mégis olyan megoldást fabrikáltak, amely lényegében megkerüli a magyar álláspontot. Az Európai Unió és Ukrajna ugyanis tízpontos cselekvési tervet fogadott el, amely – bár formálisan nem indítja el a csatlakozási fejezeteket – a technikai előkészítést lehetővé teszi, vagyis az uniós intézmények gyakorlatilag úgy tesznek, mintha a magyar vétó nem is létezne.
A magyar álláspont világos: folyamatban lévő háború alatt nem támogatja Ukrajna felvételét, különösen úgy, hogy a csatlakozás súlyos biztonsági és gazdasági következményekkel járna az unió egésze, így Magyarország számára is.
Brüsszel azonban ahelyett, hogy érdemi politikai kompromisszumra törekedne, inkább új, informális kerülőutat épített. A terv értelmében Ukrajna a Bizottság támogatásával tovább folytathatja az úgynevezett technikai előkészületeket, mintha a tárgyalások már megkezdődtek volna. Marie Bjerre dán EU-ügyi miniszter még hozzátette: „Nem lehet örökké tartó blokád”, utalva arra, hogy szerinte a magyar álláspontot előbb-utóbb fel kell törni. Egy uniós tisztviselő pedig nyíltan beszélt arról, hogy „ne vesztegessük az időt”, vagyis
Brüsszel mindenáron közelebb akarja vinni Ukrajnát a tagsághoz – még akkor is, ha ehhez egy tagállam szuverén döntését kell kijátszani.
Merz Berlinbe hívja Trumpot és Zelenszkijt
Friedrich Merz német kancellár bejelentette, hogy a jövő héten Berlinben magas szintű találkozót tartanak az ukrajnai béke előmozdítása érdekében, amerikai részvétellel. Az Egyesült Államok szerdán egy húszpontos ellenjavaslatot kapott a tervre vonatkozóan, és most a tárgyalások következő szakaszát tervezik Berlinben. Bár a német vezetés áttörésként kommunikálja az eseményt, a részletek – az ukrán területi engedmények, a finanszírozási mechanizmusok és a nemzetközi biztonsági koordináció – komoly kérdéseket vetnek fel az európai diplomáciai stratégiával kapcsolatban.
Késes támadás egy német karácsonyi vásáron
Súlyos késes támadás történt csütörtök este a németországi Herford városában, a karácsonyi vásár közvetlen közelében. Egy 16 éves fiút hátba szúrtak, állapota válságos. A tettes elmenekült. A támadó egyetlen mozdulattal szúrta hátba a fiatalt, aki életveszélyes sérülésekkel került kórházba.
A volt ukrán kormányfő szerint esélytelen Zelenszkij új béketerve
Mikola Azarov volt ukrán miniszterelnök szerint teljesen illuzórikus tárgyalásokban bízni azzal az új békekoncepcióval, amelyet Volodimir Zelenszkij az európai vezetőkkel állított össze. Azarov úgy látja: karácsonyig biztosan nem várható előrelépés az ukrajnai konfliktus rendezésében – elsősorban a nyugati országok és maga Zelenszkij hajthatatlan álláspontja miatt.
Moszkva: az amerikai béketerv módosított változata több ponton is elfogadhatatlan
A Kreml szerint Washington és Kijev egyeztetései nyomán jelentősen megváltozott az amerikai béketerv, és a módosítások akár tovább is nehezíthetik a tárgyalásos rendezés esélyét. Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója újságíróknak úgy fogalmazott: Moszkva még nem látta a frissített amerikai javaslatot, de könnyen lehet, hogy annak számos eleme nem lesz összeegyeztethető Oroszország érdekeivel.
A Kreml nyilatkozata rávilágít arra is, hogy a kontinens politikai vezetői háttérszereplői a békefolyamatnak.
A konfliktus rendezése továbbra is bizonytalan
Azarov értékelése szerint egyik új terv sem hozta közelebb a háború lezárását. A volt miniszterelnök úgy véli, hogy a jelenlegi politikai feltételek mellett még a tárgyalások megkezdése is rendkívül nehéz, így a gyors béke esélye gyakorlatilag nulla.
Európa válaszúton, Magyarország a frontvonalban
A brüsszeli uniós csúcs előtt ismét felerősödtek a viták az Ukrajnának szánt újabb támogatási csomag körül. A döntéshozók egy olyan hosszú távú pénzügyi konstrukciót készítenek elő, amely több tagállamban komoly aggodalmakat kelt. Mivel a tagországok a legkevésbé sem támogatják egyhangúan az ötletet, így Brüsszel egy újabb jogi trükkel kerülné meg a nemzetállami vétót. A december 18-i találkozón eldől, hogyan alakul az Európai Unió jövője és a tagállami szuverenitás sérül-e.
Borítókép:Világi vezetők közös fotón a Fehér Házban, Washingtonban, 2025. augusztus 18-án (Fotó: AFP)
