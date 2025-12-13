Európa válaszút előtt áll, Magyarország a frontvonalban képviseli szuverén álláspontját – heti összefoglaló

Mindenkinek végre kell hajtania a migrációs paktumot Fotó: AFP

Mindenkinek végre kell hajtania a migrációs paktumot

Az Európai Bizottság nyílt üzenetet küldött a tagállamoknak : nincs kibúvó a „migrációs szolidaritás” alól, minden kormánynak végre kell hajtania az új szabályokat – akkor is, ha azok nyíltan szembemennek a nemzeti érdekekkel. A brüsszeli nyomásgyakorlás Magyarországot is célba vette, miután Orbán Viktor egyértelművé tette: hazánk nem hajtja végre a migrációs paktumot.

Zelenszkij nem fog békét kötni, míg vissza nem foglalta az összes területet

Volodimir Zelenszkij ismét világossá tette: nem hajlandó egyetlen négyzetméternyi területről sem lemondani, és ennek érdekében új béketervvel ostromolja a Fehér Házat.

Kijev célja nem a gyors lezárás, hanem egy olyan konstrukció elfogadtatása, amely Ukrajna teljes területi követeléseit betonozná be,

miközben elutasít minden olyan megoldást, amely akár csak részben is engedményeket adna Oroszországnak.

Megkerülik Magyarországot: titkos hátsó ajtón gyorsítanák Ukrajna EU-csatlakozását

Miközben Magyarország továbbra is fenntartja vétóját Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásaival szemben, Brüsszelben mégis olyan megoldást fabrikáltak, amely lényegében megkerüli a magyar álláspontot. Az Európai Unió és Ukrajna ugyanis tízpontos cselekvési tervet fogadott el, amely – bár formálisan nem indítja el a csatlakozási fejezeteket – a technikai előkészítést lehetővé teszi, vagyis az uniós intézmények gyakorlatilag úgy tesznek, mintha a magyar vétó nem is létezne.

A hivatalos tárgyalások megkezdéséhez mind a 27 tagállam egyhangú beleegyezése szükséges, ezt azonban Orbán Viktor miniszterelnök továbbra sem adja meg.

A magyar álláspont világos: folyamatban lévő háború alatt nem támogatja Ukrajna felvételét, különösen úgy, hogy a csatlakozás súlyos biztonsági és gazdasági következményekkel járna az unió egésze, így Magyarország számára is.

Brüsszel azonban ahelyett, hogy érdemi politikai kompromisszumra törekedne, inkább új, informális kerülőutat épített. A terv értelmében Ukrajna a Bizottság támogatásával tovább folytathatja az úgynevezett technikai előkészületeket, mintha a tárgyalások már megkezdődtek volna. Marie Bjerre dán EU-ügyi miniszter még hozzátette: „Nem lehet örökké tartó blokád”, utalva arra, hogy szerinte a magyar álláspontot előbb-utóbb fel kell törni. Egy uniós tisztviselő pedig nyíltan beszélt arról, hogy „ne vesztegessük az időt”, vagyis

Brüsszel mindenáron közelebb akarja vinni Ukrajnát a tagsághoz – még akkor is, ha ehhez egy tagállam szuverén döntését kell kijátszani.

Merz Berlinbe hívja Trumpot és Zelenszkijt

Friedrich Merz német kancellár bejelentette, hogy a jövő héten Berlinben magas szintű találkozót tartanak az ukrajnai béke előmozdítása érdekében, amerikai részvétellel. Az Egyesült Államok szerdán egy húszpontos ellenjavaslatot kapott a tervre vonatkozóan, és most a tárgyalások következő szakaszát tervezik Berlinben. Bár a német vezetés áttörésként kommunikálja az eseményt, a részletek – az ukrán területi engedmények, a finanszírozási mechanizmusok és a nemzetközi biztonsági koordináció – komoly kérdéseket vetnek fel az európai diplomáciai stratégiával kapcsolatban.