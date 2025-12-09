Az orosz vagyon kapcsán a japán pénzügyminiszter világossá tette, hogy Tokiónak nincs jogi felhatalmazása ilyen lépésekre. Vagyis a japán jogrend jelenleg nem teszi lehetővé, hogy a befagyasztott orosz eszközöket egyszerűen elkobozzák és más célokra használják fel, írja a TASZSZ.
Japán nemet mond az európai tervre: nem kobozzák el az orosz vagyonokat
Japán visszautasította az Európai Unió javaslatát, amely a befagyasztott orosz állami vagyonok elkobzásáról szólna. A döntést a Politico Europe jelentette meg, uniós forrásokra hivatkozva.
Nyomásgyakorlás Brüsszelből és Washingtonból
A Politico értesülései szerint az EU G7-es tagjai hónapok óta próbálják rávenni Japánt és az Egyesült Államokat, hogy csatlakozzanak a vagyonelkobzási kezdeményezéshez.
Ursula vond der Leyen tervei szerint az orosz vagyont egy hitelhez használná az uniót, amelyet aztán Ukrajnának adna. Az ötlet lényege, hogy a befagyasztott orosz pénzügyi eszközöket „újjáépítési célokra” fordítanák Ukrajna számára – ám több ország jogi aggályokat fogalmazott meg, attól tartva, hogy az ilyen lépések hosszú távú pénzügyi és geopolitikai következményekkel járhatnak.
A nyugati országok a 2022 februárjában indult orosz katonai műveletet követően összesen mintegy 300 milliárd dollárnyi orosz eszközt fagyasztottak be.
Ennek jelentős része Európában található, különösen a belga Euroclear rendszerben (mintegy 210 milliárd dollár). Az Egyesült Államokban jóval kevesebb, 5–6 milliárd dollárnyi orosz vagyon van zárolva.
Pénteken ez ügyben tárgyalt a német kancellár és az Európai Bizottság elnöke a belga miniszterelnökkel. Friedrich Merz és Ursula von der Leyen igyekezett rávenni Bart De Wevert, hogy oldja fel az orosz vagyon zárolást, de minden jel szerint ez még nem sikerült.
Moszkva válaszlépést ígér
Az orosz külügyminisztérium már korábban figyelmeztetett: amennyiben a Nyugat mégis a tényleges elkobzás mellett döntene, Moszkva azonnali, szimmetrikus válaszintézkedéseket fog hozni. Ez újabb eszkalációt idézhet elő a már így is feszült nemzetközi viszonyokban.
Egyre nyilvánvalóbb repedések a szövetségi rendszerben
Japán döntése jól mutatja: az egységesnek beállított stratégia valójában egyre több ellentmondással terhelt. Az EU egyre agresszívabban pénzügyi eszközöket követel, ám a világ más vezető hatalmai nem kívánnak olyan precedenst teremteni, amely később saját gazdasági érdekeiket is veszélybe sodorhatja.
Borítókép: Az Euroclear Group pénzügyi intézet brüsszeli központja (Fotó: Belga/AFP/Nicolas Maeterlinck)
