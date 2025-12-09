Japán nemet mond az európai tervre: nem kobozzák el az orosz vagyonokat

Nyomásgyakorlás Brüsszelből és Washingtonból

A Politico értesülései szerint az EU G7-es tagjai hónapok óta próbálják rávenni Japánt és az Egyesült Államokat, hogy csatlakozzanak a vagyonelkobzási kezdeményezéshez.

Ursula vond der Leyen tervei szerint az orosz vagyont egy hitelhez használná az uniót, amelyet aztán Ukrajnának adna. Az ötlet lényege, hogy a befagyasztott orosz pénzügyi eszközöket „újjáépítési célokra” fordítanák Ukrajna számára – ám több ország jogi aggályokat fogalmazott meg, attól tartva, hogy az ilyen lépések hosszú távú pénzügyi és geopolitikai következményekkel járhatnak.

A nyugati országok a 2022 februárjában indult orosz katonai műveletet követően összesen mintegy 300 milliárd dollárnyi orosz eszközt fagyasztottak be.

Ennek jelentős része Európában található, különösen a belga Euroclear rendszerben (mintegy 210 milliárd dollár). Az Egyesült Államokban jóval kevesebb, 5–6 milliárd dollárnyi orosz vagyon van zárolva.

Pénteken ez ügyben tárgyalt a német kancellár és az Európai Bizottság elnöke a belga miniszterelnökkel. Friedrich Merz és Ursula von der Leyen igyekezett rávenni Bart De Wevert, hogy oldja fel az orosz vagyon zárolást, de minden jel szerint ez még nem sikerült.