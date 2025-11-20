SzigetszentmiklósMisi FakanalaSpicces Füge Respektuskonyha

Megbízható, házias konyhát visz a Szigetszentmiklós északi határában működő Misi Fakanala kifőzde

Csepel sziget külön kis világ, mely a vendéglátás tekintetében valódi kincseket rejt.

Borbély Zsolt Attila
2025. 11. 20. 10:40
Csepel sziget külön kis világ, mely a vendéglátás tekintetében valódi kincseket rejt. Kezdjük talán azzal, hogy itt borászkodik a szakma Kossuth díjaként emlegetett „Év bortermelője titulust” elnyert szakemberek egyike, a 2013-as esztendő győztese, Gálné Dignisz Éva. A Gál pincészet teljesítményét egyébként megannyi nemzetközi versenyeredmény is dicséri. „Anonymus lejegyzi, hogy Csepel, a sziget névadója, Árpád vezér főlovásza volt. „Árpád […] a dunai nagy szigetet igen megszerette, bátorságos volta miatt azon lakást választott, […] és a nagy útban megfáradt valamennyi lovát ide bevitetvén, itt legeltetni parancsolta, s kedves lovász mestere nevéről a szigetet Csepelnek neveztette.” Mivel a ráckevei Duna-ág már a honfoglalás óta fejedelmi, majd királyi-királynői birtokként, szálláshelyként szolgált, nem alakultak itt ki családi pincék, de már a XIII. századtól kezdve virágzott a szőlőművelés és bortermelés az egész szigeten.” – olvashatjuk a pincészet honlapján.

A kisüzemi sörszcéna egyik meghatározó főzdéje, a jó ár/érték aránynak és az ügyesen kitalált koncepciónak köszönhetően immár négy márkasörözőt üzemeltető Rizmajer is itt található, mint ahogy a sörözők közül az első itt nyitotta meg a kapuit. Ezután következett a Blaha Lujza téri, a Móricz Zsigmond körtéri, majd a József Attila utcai egység.

Csepel városrészben működik a főváros egyik autentikus nápolyi pizzériája, az elvarázsolt Periferico, továbbá a Hollandi8 nevű étterem, mely 10.5 ponttal bekerült az idén szeptemberben újraindult magyar Gault-Millau kalauzba.

Halásztelken találhatjuk az ország legjobb cukrászdái közé tartozó Édes piros desszertvilágot (étteremkalauzbeli szócikkem itt.) és a Dobay-hálózat egyik egységét. Csepel-sziget településeinek a Tripadvisoron regisztrált helyeit a Szigethalmon működő, jó szívvel ajánlható Wolf burgerező kapcsán vettem számba. Akkor az is szóba került, hogy a legtöbb vendéglátóegység e portálon, illetve app-ben szigetszentmiklósi, ami nem meglepő, hiszen a már IV. Béla király okleveleiben is említett város Pest vármegyében Érd és Dunakeszi után a harmadik legnagyobb település a maga 40.000 lakosával. Akkor 11 szigetszentmiklósi egységet találhattunk az egész világot körbeérő és sokszor nagyon hasznos tippeket adó alkalmazás keretében, ez mára 13-ra nőtt.

Meglepő, hogy a legjobbak közül több is hiányzik, melyeket viszont megtaláljuk a magyar fejlesztésű ittjartam.hu-n, ahol 24 egység szerepel e városból. Köztük a Lakatos Pál által megálmodott, „Spicces Füge Respektus” névre hallgató 2023-as országtortát jegyző

Levendula kert, a Titkos kert nevű meghitt hely, melynek konyháját még nem próbáltam, de ide csak egy sörre beülni is különleges élmény, valamint jelen vizsgálódásom tárgya a Misi Fakanala , amit egy helyben lakó jóbarátom ajánlott a figyelmembe.

Félönkiszolgáló rendszerben működnek, a kivetítőn olvasható, rendszeresen változó étlapról rendelünk, fizetünk, majd leülünk a tiszta, rendezett, tágas beltérben. Igen hamar ki is hozzák az ételeinket. A pult feletti falat fűszer- és alapanyag-, a bejárattal szembenit ételfeliratok díszítik, hadd idézzünk párat: batáta, szarvasgomba, lestyán, turbolya, amott meg szalontüdő, rántott velőrózsa, lecsó, halászlé. Megannyi ízemlék és pozitív eszmetársítás ötlik fel az emberben várakozás közben. A fedett, zárt teraszon a dekorációban helyet kapott egy szépen berendezett boros szekrény s egy impozáns boroshordó is.

Fotó: A szerző felvétele

Házias magyar konyhát visznek, de a választékban szerepel néhány nemzetközi fogás is. Ottjártunk idején kínáltak többek között lebbencslevest, olasz zöldséglevest, gyömbéres-vajas jércemellet roston currys zöldséges jázminrizzsel, fokhagymás paradicsomos spagettit, brassói aprópecsenyét, zúzapörköltet, sajttal sonkával töltött bordát, rántott tőkehalfilét, gesztenyepürét és háromféle rétest. Csak nagyipari üdítőket és maguk importálta palackos olasz borokat kínálnak, néhány Rizmajer sör elkelne a választékban.

A kiszolgálás udvarias, kedves, figyelmes, az árak kifejezetten barátságosak.

A babgulyás hatalmas adag, ízletes, lehetne benne kevesebb csipetke és több bab, hőmérséklete is lehetne magasabb, de így, ahogy van a jobbak közé tartozik.

Foó: A szerző felvétele

A pacalpörkölt kifejezetten jól sikerült, íze megnyerő, színre is szép, a pacalnak van tartása, még harapható, de már nem rágós, a szaft kellően sűrű, többet is elfogadnánk belőle. A kovászos uborka állaga kifogástalan, ízre is tetszetős, bár egy cseppet félrement az erjedés. Az éppen, hogy langyos, kissé túlfőtt parázsburgonya átlagos, a kenyér lehetne jobb minőségű.

Fotó: A szerző felvétele

Rendeltem kíváncsiságból egy fasírtot is, mely állagra túl tömör, ízre fád, jobbakhoz szoktunk. Jól sikerült viszont az ügyesen fűszerezett mártásban felszolgált, bulgurral körített citromos marokkói húsgombóc. 

Fotó: A szerző felvétele

Mint megtudtuk, az almás rétest nem ők készítik, viszont finom, kellemesen savas, nincs benne felesleges állagjavító.

Fotó: A szerző felvétele

A Google Mapsen megjelenő értékelésekre ritkán hivatkozom, mert sokszor 4,5 körül teljesítenek érdektelen tucathelyek és csúcséttermek egyaránt, de azért az a tény, hogy a Misi Fakanala 4,8 ponton áll 747 értékelés alapján ezidőtájt, jelzi azt, amit magam is tapasztaltam: az apró hibákkal együtt ez a hely messze felülmúlja egy kifőzdével kapcsolatban megfogalmazódó várakozásainkat.

***

Elérhetőségek:

Misi fakanala

Szigetszentmiklós, Csepeli út 18.

Telefonszám: + 36 30 758 4721

Honlap: https://www.facebook.com/MisiFakanalaKifozde/

E-mail-cím: [email protected]

Borítókép: Az apró hibákkal együtt ez a hely messze felülmúlja egy kifőzdével kapcsolatban megfogalmazódó várakozásainkat (Fotó: A szerző felvétele)

