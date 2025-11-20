Megbízható, házias konyhát visz a Szigetszentmiklós északi határában működő Misi Fakanala kifőzde

Csepel sziget külön kis világ, mely a vendéglátás tekintetében valódi kincseket rejt. Kezdjük talán azzal, hogy itt borászkodik a szakma Kossuth díjaként emlegetett „Év bortermelője titulust” elnyert szakemberek egyike, a 2013-as esztendő győztese, Gálné Dignisz Éva. A Gál pincészet teljesítményét egyébként megannyi nemzetközi versenyeredmény is dicséri. „Anonymus lejegyzi, hogy Csepel, a sziget névadója, Árpád vezér főlovásza volt. „Árpád […] a dunai nagy szigetet igen megszerette, bátorságos volta miatt azon lakást választott, […] és a nagy útban megfáradt valamennyi lovát ide bevitetvén, itt legeltetni parancsolta, s kedves lovász mestere nevéről a szigetet Csepelnek neveztette.” Mivel a ráckevei Duna-ág már a honfoglalás óta fejedelmi, majd királyi-királynői birtokként, szálláshelyként szolgált, nem alakultak itt ki családi pincék, de már a XIII. századtól kezdve virágzott a szőlőművelés és bortermelés az egész szigeten.” – olvashatjuk a pincészet honlapján.

A kisüzemi sörszcéna egyik meghatározó főzdéje, a jó ár/érték aránynak és az ügyesen kitalált koncepciónak köszönhetően immár négy márkasörözőt üzemeltető Rizmajer is itt található, mint ahogy a sörözők közül az első itt nyitotta meg a kapuit. Ezután következett a Blaha Lujza téri, a Móricz Zsigmond körtéri, majd a József Attila utcai egység.

Csepel városrészben működik a főváros egyik autentikus nápolyi pizzériája, az elvarázsolt Periferico, továbbá a Hollandi8 nevű étterem, mely 10.5 ponttal bekerült az idén szeptemberben újraindult magyar Gault-Millau kalauzba.

Halásztelken találhatjuk az ország legjobb cukrászdái közé tartozó Édes piros desszertvilágot (étteremkalauzbeli szócikkem itt.) és a Dobay-hálózat egyik egységét. Csepel-sziget településeinek a Tripadvisoron regisztrált helyeit a Szigethalmon működő, jó szívvel ajánlható Wolf burgerező kapcsán vettem számba. Akkor az is szóba került, hogy a legtöbb vendéglátóegység e portálon, illetve app-ben szigetszentmiklósi, ami nem meglepő, hiszen a már IV. Béla király okleveleiben is említett város Pest vármegyében Érd és Dunakeszi után a harmadik legnagyobb település a maga 40.000 lakosával. Akkor 11 szigetszentmiklósi egységet találhattunk az egész világot körbeérő és sokszor nagyon hasznos tippeket adó alkalmazás keretében, ez mára 13-ra nőtt.