Pazar sörválaszték, remek burgerek, zöld környezet, folyópart: a Wolf burgerező Szigethalmon

Csepel szigetnek az M0-tól délre fekvő részén több város is kínál jobb-rosszabb gasztro-célpontokat. Szigetszentmiklóson a legnagyobb a kínálat, a Tripadvisoron a város 11 hellyel szerepel, bár több tucat is működik itt. Az aránytalanság annak köszönhető, hogy az itteni éttermek nem tartják sokra ezt az applikációt, illetve portált, s nem regisztrálják éttermeiket, illetve, hogy nem túl nagy e település idegenforgalma, s így kevés felhasználó tesz fel saját ambícióból helyeket. Ráckeve következik négy, majd Halásztelek három, Szigethalom kettő, Szigetszentmárton és Szigetbecse egy-egy vendéglátóegységgel.

Tökölön, bár működik több, mint egy tucat hely, egyet sem találunk az említett portálon, azon meg végképp nincs mit csodálkozni, hogy a községek, Szigetcsép, Makád és Lórév vonatkozásában ugyanez a helyzet.

Inkább az a meglepő, hogy a halásztelki három hely között hiába keressük az Édes piros desszertvilágot, mely az ország egyik legszínvonalasabb cukrászdája (saját élménybeszámoló itt) s nem találjuk a messze átlag feletti Dobay cukrászdát, melynek van kirendeltsége a MOL torony tőszomszédságában, valamint a Krisztina körúton is. (Ezek közül kettőben is volt szerencsém megfordulni, még nem írtam róluk, de jó szívvel ajánlom mindenkinek bármelyiket.)

Nézzük tulajdonképpeni célpontunkat, Szigethalmot, mely egy igen fiatal város, hisz önálló településként csak 1950. március elseje óta jegyezzük, ekkor vált ki Tökölből Szilágyitelep néven, egy évvel később vette fel mai nevét. A városi rangot 2004. július 1-én nyerte el.

Vendéglátóegységeinek jó része a várost Szigetszentmiklóstól elválasztó Mű úton található, akad itt pizzázó, hekkező, lángosos, s átlag feletti gyorsétkezde „Ízkirály” néven Igaz, hogy utóbbi kettő már az út túloldalán van s így nem tartozik Szigethalomhoz.

A város talán legismertebb helye a kifejezetten hangulatos Karám büfé, egy szépen berendezett kerthelységgel bíró gyorsétterem, itt csirkeszárnyakat ettem, erényük volt, hogy frissen készültek, de fűszerezetlenségük okán nem mondanám őket emlékezetesnek. Nem adták ki rögtön, én mentem oda a pulthoz megkérdezni, hogy nem az enyém véletlenül az a csirkeszárny-adag.

Fotó: A szerző felvétele

Az italkínálat kommersz, érdektelen. Az pedig különösen érdekes, hogy ki van írva a rendelhető halak között, hogy „harcsafilé”, majd zárójelben, hogy „pangasius”. Miközben ez két nagyon különböző hal, minden tekintetben, legyen szó ízről, illatról állagról vagy árról. S akkor nem szóltam a tenyésztési körülményekről. De legalább őszinték. Kár, hogy nem bevett ez a gyakorlat, ki lehetne még írni olyanokat is egyes étlapokra, hogy „erdei gomba (csiperke)” vagy „libamáj (csirkemáj)”.

A büfétől néhány lépésnyire, a Duna sor másik oldalán működik egy kimagasló burgerező, mely akár a Belvárosban vagy a Római parton is megállná a helyét a jobbak között. Zöld növényzet ölelésében lelhetünk rá a szóban forgó, Wolf névre keresztelt street food egységre. A raklapokból ácsolt bútorzat szemre tetszetős, amúgy praktikus, s nem is kényelmetlen, a terasz tágas. Honlapról megtudhatjuk, hogy egy gyermek- és kutyabarát helyet igyekeztek létrehozni s hogy a berendezés legtöbb eleme újrahasznosított.

Fotó: A szerző felvétele

Az ételkínálat központja értelemszerűen a hamburger. „Célunk, hogy minőségi 100% marhahúsból, könnyed buciból és friss zöldségekből finom hamburgereket készítsünk gondolva a gluténérzékenyekre, diétázókra is. Emellett vegetáriánus vendégeinket camembert-es burgerrel várjuk.” – olvashatjuk a honlapon. Az alapburgerbe saláta, paradicsom, csemege uborka és majonéz jár, más variánsok esetében feltűnik többek között a hagymalekvár, bacon, BBQ szósz, a Cheddar sajt, az aszalt paradicsomos sajtkrém, a jalapeno, a csemege uborkás burger-szósz, a friss bazsalikom és a vizes mozzarella is.

Készítenek a mai trendnek megfelelően „smashed” burgert is, aminek népszerűségét nem igazán értem, alighanem azokat célozzák vele, akik nem szeretik a megfelelően – tehát roséra – sült húsokat és húspogácsákat.

A camembert-es variánst grillezett ananászkarikával, málnalekvárral és rukkolával adják. Készítenek még rántott sajtfalatkákat, rántott zöldségeket, csirke-nuggetset, hagymakarikát és krumpli- illetve édesburgonya-köreteket. Desszertként churrost rendelhetünk.

Két boruk van, a töki Nyakas pince Irsai Olivérje és roséja, ezekből elkészítik a szokásos két, három, vagy öt decis fröccsöket is a kisfröccstől a házmesterig.

Az italkínálat éke a Szent András sörfőzde tucatnyi söre, olyan különlegességeket is választékba vettek, mint az Almás Rétes, vagy főzde három igényes alkoholmentes főzete közül a Majdnem Pilsner, ami a legjobb magyar alkoholmentes sörök egyike.

Fotó: A szerző felvétele

Csapról a Bandusz két köleses sörét, valamint a Beertailor meggyes és wit sörét kínálják. Tartanak kommersz és minőségi üdítőket egyaránt, készítenek limonádét, kávét és teát is.

A kiszolgálás kedves volt, bár nehezen vettek észre, álldogálnunk kellett a pultnál egy ideig, míg jelenlétünk feltűnt a terasz egyik szegletében privát beszélgetést folytató pultosnak. Azt értékeltük, hogy miután nem tartanak üvegpoharakat, nem jelentett problémát, hogy a saját poharainkat hozzuk be a közelben parkoló autóból. Bármily abszurd, olyan helyzettel is találkoztunk, amikor ezt nem engedték meg. A Halas Guszti nevű halsütődében esett ez meg velünk, ahol „re-pohárral” dolgoznak, nem is mentünk azóta se arra, és nem is fogunk egyhamar.

Wolféknál egy Classic burgert kértünk, az alapprodukció a legjobb tesztétel. Nagyon jó pont, hogy nemcsak az étlapon jelzik jól sikerült fotókkal a sütési fokozatokat, hanem rendeléskor érdeklődnek, hogy a vendég hogyan kéri, majd úgy is sütik meg. Ez természetesnek tűnik, de gyakori eset, hogy a mediumra kért húspogácsa végül „well done” lesz. A zsemle valóban könnyed, ahogy ígérik, a húspogácsa mérete arányban van vele, jók az ízesítők, remek a harapásélmény. Rendeltünk egy coleslaw salátát is, korrekt volt, nem kiugró.

Fotó: A szerző felvétele

Kiváló sörök, remek burger: ez a maga műfajában verhetetlen kombó.

Megér egy kiruccanást Szigethalomra.

Elérhetőségek:

Wolf burger

Szigethalom, Duna sor 64

Telefonszám: +36 24 955 940

Honlap: https://wolfburger.hu

E-mail-cím: [email protected]

Borítókép: (Fotó: A szerző felvétele)