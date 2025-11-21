Döbbenetes jelenet Budapesten: vaddisznó rohant egy mozgó autónak + videó

Késő ősszel a közlekedésbiztonsági szervezetek mindig figyelmeztetnek a vadgázolás veszélyeire, nem kevés belső kamerás felvétel is készül az ilyen esetekről. Olyan videót azonban ritkán lehet látni, amikor az állat nem a kocsi előtt próbál átrohanni, hanem egyenesen nekifut az oldalának. Márpedig épp ilyen történt nemrég, ráadásul nem is egy elhagyatott erdei szakaszon, hanem a fővárosban. Mint a beküldő írja, a Budaörsi úton a város irányába haladva a Kőérberki út előtt kiszaladt egy megtermett vaddisznó az útra, és az orrával nekiment az előttünk haladó Lexusnak. A balszerencsés eset után a meglepődött vad visszavonulót fújt, de esélyes, hogy sérülései lettek, akárcsak az autó oldalának. Egy másik fura szituációt is bemutat a Bp-i Autósok videója, melynek majdnem frontális ütközés lett a vége: nagyon rosszul mérte fel a helyzetet a Ford Fiesta vezetője, és valószínűleg visszaváltással sem próbálta némileg felgyorsítani az örökkévalóságnak tűnő előzést.