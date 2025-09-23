balesetgázolásbiztonságvadgázolásütközéssofőrtanácsúttest

Ne rángassuk a kormányt, ha elénk ugrik egy vad: hasznos tanács sofőröknek

Ősszel megnövekszik a közutakon a vadgázolások száma. Egy vezetéstechnikai instruktor elmondta, mit tegyenek a sofőrök, ha vad ugrik a járművük elé.

2025. 09. 23. 12:57
Forrás: Shutterstock
Mit tegyenek a sofőrök, ha észlelik, hogy őz, szarvas vagy más vad lép ki a járművük elé? Erre keresték a választ az InfoRádió Aréna című műsorában.

3d rendered illustration of a deer infront of a car
Illusztráció. Éjszaka nehezebb észrevenni az úttestre kilépő vadat. Fotó: Shutterstock

– Tanuljuk meg a helyes vészfékezést, illetve ne rángassuk a kormányt, ha kilép elénk az úton egy vad – válaszolta a vendég, Zsurzs Jenő.

A vezetéstechnikai instruktor hangsúlyozta,

hacsak a sofőr nem teljesen biztos abban, hogy egy kitérő manővert végre tud hajtani, azaz nem jönnek a másik vagy a szembejövő sávban, el kell ütni a vadat.

Zsurzs Jenő elmondta azt is, melyik apró, de annál fontosabb mozdulattal előzhetjük meg, hogy a vad bezuhanjon a kocsiba a szélvédőn át.

– Ha az utolsó előtti pillanatban lelépünk a fékről, kicsit megemelkedik az autó orra, és ha szerencsések vagyunk, akkor az állatot kilökjük magunk elől. A nagy tömeg miatt valószínűleg azt autónk is irányt fog változtatni, de jó eséllyel nem csapódik be az állat a szélvédőn.

2023-ban több mint hétezer nagyvad pusztult el gépjárműütközés során Magyarországon. A szakember szerint fontos, hogy a sofőrök vegyék észre a vadveszélyre figyelmeztető táblát, mert így van esély felkészülni egy lehetséges veszélyhelyzetre. Érdemes mérsékelni a sebességet, ne haladjunk az adott úton maximálisan engedélyezett sebességgel.

Borítókép: Illusztráció. Az úttestre kirohanó vadak súlyos balesetet okozhatnak (Fotó: Shutterstock)


