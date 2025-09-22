Tízéves gyermek a rolleres őrület legújabb halálos áldozata

Július 11-én Kányházán kért kölcsön egy elektromos rollert egy tízéves gyermek. Nemsokára óriásit esett az eszközzel, és olyan súlyos fejsérülést szenvedett, hogy a helyszínen leállt a szíve és a légzése is – adta hírül a Borsonline.hu. Ekkor még úgy tűnt, van esély rá, hogy felépüljön a rollerbaleset áldozata.

A felvétel illusztráció (Forrás: Pexels)

Hónapokig küzdöttek az orvosok a rollerbaleset áldozatáért

A rendőrség tájékoztatása szerint a helyszínre riasztott speciális mentőegység még sikeres újraélesztést végzett a helyszínen, a kisfiút a nagybányai sürgősségi osztályra szállították. Ezt követően az orvosok két hónapig küzdöttek a gyermek életéért, aki azonban végül belehalt a sérüléseibe.

Néhány napja, szeptember 18-án Győrben történt halálos rollerbaleset: egy férfi személygépkocsinak ütközött és a helyszínen szörnyethalt – számolt be róla az Origo.hu.

A hatóságok tájékoztatása szerint számos tragédia megelőzhető lenne, ha a közlekedők rendeltetésszerűen használnák az előírt védőfelszereléseket. A közelmúltban a Bethesda Gyermekkórház tett közzé adatokat arról, hogy egyre nagyobb számban érkeznek hozzájuk rollerbalesetben megsérült gyermekek. A legtöbb sérülés júliusban volt, amikor 51 gyermeket láttak el. Kiemelték: