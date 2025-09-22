Rendkívüli

Újra feljelentették Magyar Péter fegyvermániás bizalmasát

Tízéves gyermek a rolleres őrület legújabb halálos áldozata

Újabb súlyos tragédiát okozott a felelőtlen rollerezés. Ezúttal egy tízéves kisfiút ért baleset Kányházán: a gyermek életéért két hónapig küzdöttek az orvosok, ám a fiúcska belehalt sérüléseibe.

2025. 09. 22. 17:03
Július 11-én Kányházán kért kölcsön egy elektromos rollert egy tízéves gyermek. Nemsokára óriásit esett az eszközzel, és olyan súlyos fejsérülést szenvedett, hogy a helyszínen leállt a szíve és a légzése is – adta hírül a Borsonline.hu. Ekkor még úgy tűnt, van esély rá, hogy felépüljön a rollerbaleset áldozata.

orvos,doktor,doktornő,
A felvétel illusztráció (Forrás: Pexels)

Hónapokig küzdöttek az orvosok a rollerbaleset áldozatáért

A rendőrség tájékoztatása szerint a helyszínre riasztott speciális mentőegység még sikeres újraélesztést végzett a helyszínen, a kisfiút a nagybányai sürgősségi osztályra szállították. Ezt követően az orvosok két hónapig küzdöttek a gyermek életéért, aki azonban végül belehalt a sérüléseibe.

Néhány napja, szeptember 18-án Győrben történt halálos rollerbaleset: egy férfi személygépkocsinak ütközött és a helyszínen szörnyethalt – számolt be róla az Origo.hu. 

A hatóságok tájékoztatása szerint számos tragédia megelőzhető lenne, ha a közlekedők rendeltetésszerűen használnák az előírt védőfelszereléseket. A közelmúltban a Bethesda Gyermekkórház tett közzé adatokat arról, hogy egyre nagyobb számban érkeznek hozzájuk rollerbalesetben megsérült gyermekek. A legtöbb sérülés júliusban volt, amikor 51 gyermeket láttak el. Kiemelték: 

a fiatalok jóval nagyobb arányban szenvednek zúzódást, csonttörést, mint a felnőttek, gyakori az arc- és fejsérülés, ami a sisakhasználat hiányát jelzi, de előfordult már olyan kiskorú beteg is, aki az egyik veséjét vesztette el.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Haon.hu)

